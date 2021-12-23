До і після ремонту: "Укравтодор" показав, як змінилась національна траса Н-10 на Франківщині. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській області відремонтували 28 км траси Н-10 Стрий – Мамалига, які до того перебували в "задовільному" експлуатаційному стані.

Укравтодор оприлюднив фотографії, які демонструють ділянки дороги до і після ремонтних робіт, передає Цензор.НЕТ.

"Одна з таких – біля села Боднарів Калуського району. На об’єкті виконано комплекс робіт: влаштування верхнього шару щебенево-мастикового асфальтобетону, нанесення горизонтальної розмітки та встановлення дорожніх знаків", - повідомляє автодор.





Роботи виконувались за програмою президента "Велике будівництво".

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Траса національного значення Н-10 Стрий – Мамалига проходить територією Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Це одна з ключових транспортних артерій регіону, яка також перетинається з автомагістраллю М-06 Київ – Чоп і дорогами Н-09 Мукачево – Львів та Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський.





Минулого року на трасі в межах Івано-Франківської області також збудували 54-метровий міст через річку Луква.

Нагадаємо, за програмою президента "Велике будівництво" в Україні вже збудували та відновили 13 тис. км автомобільних доріг і 560 мостів і мостових переходів.