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До і після ремонту: "Укравтодор" показав, як змінилась національна траса Н-10 на Франківщині. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській області відремонтували 28 км траси Н-10 Стрий – Мамалига, які до того перебували в "задовільному" експлуатаційному стані.

Укравтодор оприлюднив фотографії, які демонструють ділянки дороги до і після ремонтних робіт, передає Цензор.НЕТ.

"Одна з таких – біля села Боднарів Калуського району. На об’єкті виконано комплекс робіт: влаштування верхнього шару щебенево-мастикового асфальтобетону, нанесення горизонтальної розмітки та встановлення дорожніх знаків", - повідомляє автодор.

До і після ремонту: Укравтодор показав, як змінилась національна траса Н-10 на Франківщині 01
До і після ремонту: Укравтодор показав, як змінилась національна траса Н-10 на Франківщині 02

Роботи виконувались за програмою президента "Велике будівництво".

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Траса національного значення Н-10 Стрий – Мамалига проходить територією Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Це одна з ключових транспортних артерій регіону, яка також перетинається з автомагістраллю М-06 Київ – Чоп і дорогами Н-09 Мукачево – Львів та Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський.

До і після ремонту: Укравтодор показав, як змінилась національна траса Н-10 на Франківщині 03
До і після ремонту: Укравтодор показав, як змінилась національна траса Н-10 на Франківщині 04

Минулого року на трасі в межах Івано-Франківської області також збудували 54-метровий міст через річку Луква.

Нагадаємо, за програмою президента "Велике будівництво" в Україні вже збудували та відновили 13 тис. км автомобільних доріг і 560 мостів і мостових переходів.

Автор: 

дороги (3060) ремонт (2300) Укравтодор (1200) Івано-Франківська область (949) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+11
а шо поменялось-то? теперь там обгонять можно?

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23.12.2021 09:54
+11
Ты шо, слепой!? На обочину щебенку новую насыпали и асфальт покрасили. Рекламу поставили и знак "Начало населенного пункта". А, о! - гнезд новых, только на одном(!) дереве, с десяток
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23.12.2021 10:14
+6
А бабла будет списано, что три такие можно было построить.
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23.12.2021 09:43
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А бабла будет списано, что три такие можно было построить.
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23.12.2021 09:43 Відповісти
Ми вже були свідками, як за такі гроші будували і чотири і пять.. доріг.
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23.12.2021 09:59 Відповісти
Свідки "життя по новому" і не таке засвідчать.
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23.12.2021 10:23 Відповісти
добре, що велосипедистам збоку додали ширини...
ми катаєм, не там, канєшно, но всьо же....
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23.12.2021 10:26 Відповісти
Ну, давайте! "Запевай" про велике крадівництво!
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23.12.2021 09:44 Відповісти
Ага.Полная скотина.Прыпарашэнкутакогонэбуло!!!!!
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23.12.2021 10:05 Відповісти
При папереднике дороги стоили в три раза дешевле, при этом ВСУ получали каждый месяц новую технику.
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23.12.2021 10:11 Відповісти
Открою Вам секрет,если Вы не в курсе:при "папиреднике" войска не получили НИ ОДНОГО нового танка.При этом на экспорт ушло более 150-ти.При Зеле-та же картина.Только на экспорт меньше.Так что тут они на равных)А по дорогам:не предоставите ли статистику расходов на их строительство?
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23.12.2021 10:45 Відповісти
Дороги будували дешевше. Це факт. Тільки де це було? І хто по ним їздив?
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23.12.2021 11:05 Відповісти
а шо поменялось-то? теперь там обгонять можно?

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23.12.2021 09:54 Відповісти
Деревья зацвели и в фотошопе небо раскрасили.
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23.12.2021 10:10 Відповісти
Ты шо, слепой!? На обочину щебенку новую насыпали и асфальт покрасили. Рекламу поставили и знак "Начало населенного пункта". А, о! - гнезд новых, только на одном(!) дереве, с десяток
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23.12.2021 10:14 Відповісти
блин! точно! гнёзда!!!
не, ну тада всё па-чесному. теперь я знаю на что потрачены мои налоги.
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23.12.2021 10:33 Відповісти
ТВОИ налоги??? С каких пор они де-факто стали твоими?
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23.12.2021 10:43 Відповісти
с тех самых, как улетели в казну с моего кармана.
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23.12.2021 10:50 Відповісти
КАК УЛЕТЕЛИ??? Улетели - можно попрощаться.

"Что положено в карман - то не вырубишь и топором"(с) правильно.
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23.12.2021 18:13 Відповісти
То не гнезда, то омела)))
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23.12.2021 11:24 Відповісти
а второй ненормальный продолжил. втрое дороже.
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23.12.2021 10:00 Відповісти
Цыплят - по осени ...
Дороги - по весне!
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23.12.2021 10:06 Відповісти
Дорога нормальна.!!! ПБС (Шевченко будує).
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23.12.2021 11:52 Відповісти
доплачують, навєрно або не зачіпають занадто цей цензор.нет
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23.12.2021 10:24 Відповісти
Я не зрозумів, а де свідки російських танків на українських дорогах?
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23.12.2021 10:09 Відповісти
очень дорогой косметический ремонт имени Зели ЦилюрнЫка-Заканавного...
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23.12.2021 10:10 Відповісти
До фотошопу, та після
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23.12.2021 10:17 Відповісти
А чому травичку обабіч не пофрбували ?
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23.12.2021 10:19 Відповісти
№%йня це все, живу поруч. Так, тракторів було багато, якісь асфальтобетонні установки нові поставили. Просто змушені були зробити цю імітацію, бо ЗЄлю з Гути на Львів возять цією трасою (авіацією не завжди, бо погода всяка буває)
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23.12.2021 10:27 Відповісти
А это, точно одно и то же место?



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23.12.2021 10:32 Відповісти
Не одне і теж, але приблизно та місцевість. На нижньому фото міст, у верхніх кутах хати - на верхньому хат немає. Може і хат набудували, навесні візьму ровер і поїду подивитись
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23.12.2021 10:37 Відповісти
Ну вот я ж потому и спрашиваю. Мало ли, может они вместе с ремонтом асфальта еще и города и сёла строят попутно
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23.12.2021 10:46 Відповісти
так Велике жу Будівництво. справа холм спилили. налево насыпали. и дач настроили.
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23.12.2021 10:40 Відповісти
@А это, точно одно и то же место? @

"Какая разница ?"
пипл и так схавает...
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23.12.2021 11:49 Відповісти
А где баннер "зроблено за гроші платників податків"?
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23.12.2021 10:40 Відповісти
https://pbs.bukovel.ua/news/73/remont-dorogi-ivano-frankivsk-sniatin-zdiisniuiut-odrazu-na-trokh-diliankakh https://pbs.bukovel.ua/news/73/remont-dorogi-ivano-frankivsk-sniatin-zdiisniuiut-odrazu-na-trokh-diliankakh

29 травня 2016 р.
Ремонт дороги Івано-Франківськ - Снятин здійснюють одразу на трьох ділянках
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23.12.2021 11:03 Відповісти
11 березня 2016 р.
Дорогу Н-09 Івано-Франківськ - Львів офіційно відкривають










11 березня, відбулося відкриття дороги Н-09 Івано-Франківськ - Львів після ремонту, її відновлено в рамках урядової програми з розвитку доріг Карпатського регіону.
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23.12.2021 11:04 Відповісти
Зробили б як на залізниці: роз'їзд.
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23.12.2021 11:06 Відповісти
нічого не змінилось... поклали 3см тонкошарового а/б, або навіть поверхнева обробка шаром зносу, та освіжили дорожню розмітку... ціна питання 100 грн. Термін придатності до завершення зимово-весняного сезону...
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23.12.2021 11:21 Відповісти
Была сплошная, стала прерывистая. Мычемпионы)))
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23.12.2021 12:29 Відповісти
 
 