Контрольована владою Зеленського членкиня комісії Бусол допомогла зірвати конкурс на керівника САП, - Жернаков. ФОТО

Членкиня конкурсної комісії з обрання керівника САП Олена Бусол - також контрольована Офісом Президента та допомагала зірвати конкурс.

Про це пише у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"А це - ще одна контрольована владою Зеленського членкиня комісії, яка зірвала конкурс стосовно САП, Олена Бусол. Я нічого не буду коментувати, думаю, тут усе ясно і так", - пише він.

Далі Жернаков публікує скріни із фейсбуку Бусол.









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