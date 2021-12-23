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Контрольована владою Зеленського членкиня комісії Бусол допомогла зірвати конкурс на керівника САП, - Жернаков. ФОТО

Членкиня конкурсної комісії з обрання керівника САП Олена Бусол - також контрольована Офісом Президента та допомагала зірвати конкурс.

Про це пише у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"А це - ще одна контрольована владою Зеленського членкиня комісії, яка зірвала конкурс стосовно САП, Олена Бусол. Я нічого не буду коментувати, думаю, тут усе ясно і так", - пише він. 

Далі Жернаков публікує скріни із фейсбуку Бусол.

Контрольована владою Зеленського членкиня комісії Бусол допомогла зірвати конкурс на керівника САП, - Жернаков 01
Контрольована владою Зеленського членкиня комісії Бусол допомогла зірвати конкурс на керівника САП, - Жернаков 02
Контрольована владою Зеленського членкиня комісії Бусол допомогла зірвати конкурс на керівника САП, - Жернаков 03
Контрольована владою Зеленського членкиня комісії Бусол допомогла зірвати конкурс на керівника САП, - Жернаков 04

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Контрольована владою Зеленського членкиня комісії Бусол допомогла зірвати конкурс на керівника САП, - Жернаков 05

Автор: 

Комісія (83) конкурс (1286) САП (2217) Жернаков Михайло (52)


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Топ коментарі
+36
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23.12.2021 11:53
+26
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23.12.2021 11:47
+23
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23.12.2021 11:51
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Члэнуыня- прикольное слово,видать недавно придумали
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23.12.2021 11:46 Відповісти
Мені теж подобається.
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23.12.2021 11:49 Відповісти
Читаєш - "членкиня комісії Бусол" і на сміх прориває: " Та скажіть уже простіше - "Пи**да мєнтовська"!!!"
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23.12.2021 11:53 Відповісти
А може воно -тансвистиь ? На вигляд баба, а має пришитий ділдо з кульками в мішечку. От і виходить "члєнКиня"!
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23.12.2021 12:01 Відповісти
Наче і не матюк, а так влучно характеризує. Обожнюю рідну мову!
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23.12.2021 11:54 Відповісти
Мені більш "членкиця" до вподоби
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23.12.2021 20:15 Відповісти
помните фильм "***** крашена"
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23.12.2021 16:45 Відповісти
Та відбудеться завершальне засідання, чи ні? Це пауза, чи вже завершення конкурсу.?
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23.12.2021 11:50 Відповісти
це менопауза
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23.12.2021 13:06 Відповісти
мізги, проєкти, члєнкіні, мммм просто услада для глаз, читать этот бред.
рожа кстати похожа на совковую мразь просто.
она и членкиня потому что как Матвиенко(Валя красные трусы)
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23.12.2021 11:59 Відповісти
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23.12.2021 11:47 Відповісти
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23.12.2021 11:53 Відповісти
Членкиня
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23.12.2021 11:47 Відповісти
Членэсса, как вариант)
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23.12.2021 12:01 Відповісти
міліоценероренкіня
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23.12.2021 13:08 Відповісти
Та ну.... Какая членкиня???! Судя по фото членкиней она была лет 10 назад. Хотя, возможно, наркозависимость членов подарила ей вторую молодость?!
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23.12.2021 11:47 Відповісти
членом на роялі,членкиня...савпадєніє...
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23.12.2021 11:49 Відповісти
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23.12.2021 11:51 Відповісти
Ніколи не гугліть "член кіня".
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23.12.2021 11:53 Відповісти
Членограй, членкиня - звучит гордо!)
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23.12.2021 11:54 Відповісти
Одна порода !
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23.12.2021 12:59 Відповісти
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23.12.2021 11:55 Відповісти
ЧЛЕНкиня О.Б. Выращена особая холуйская порода: служиво-цинично-лживая..
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23.12.2021 11:55 Відповісти
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23.12.2021 11:58 Відповісти
Член=Х.. Членкиня=Х..линя???!!!
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23.12.2021 11:58 Відповісти
Опять "Люди Зеленского" ))) Кто их делегировал? Парламент где? Принимайте Закон о количестве членов комиссии, как в свое время по количеству членов КС
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23.12.2021 12:01 Відповісти
у членкини с мизгами порядок, знает как сделать проєкт шоб с такой харей попасть прямо в партию Членограя)
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23.12.2021 12:01 Відповісти
Тут головне слово ЧЛЕНкиня...
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23.12.2021 12:02 Відповісти
Редакция Цензора потрясающе ответила на вопрос "Как обозвать тупую хвойду так, чтоб она не могла подать в суд, но все бы посмеялись?"
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23.12.2021 13:31 Відповісти
новиє чєсниє хлебала! всьо как уставшій ат вайни народ хатєл
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23.12.2021 12:14 Відповісти
яке інтелігентне обличчя!
підійшло б для очільниці клубу фанатів серіалу "Свати"
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23.12.2021 12:20 Відповісти
Ім, членкыням, недоступно наслаждєньє бітвой жизні...
Гром ударов їх пугаєт...
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23.12.2021 12:22 Відповісти
Хоч одно заведение не трогает бывшего.
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23.12.2021 12:22 Відповісти
Хвойда.
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23.12.2021 12:23 Відповісти
У них до сих пор "міліція" в голове....
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23.12.2021 12:30 Відповісти
Від членкині конкурсу - вагіна
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23.12.2021 13:02 Відповісти
 
 