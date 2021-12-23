Контрольована владою Зеленського членкиня комісії Бусол допомогла зірвати конкурс на керівника САП, - Жернаков. ФОТО
Членкиня конкурсної комісії з обрання керівника САП Олена Бусол - також контрольована Офісом Президента та допомагала зірвати конкурс.
Про це пише у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
"А це - ще одна контрольована владою Зеленського членкиня комісії, яка зірвала конкурс стосовно САП, Олена Бусол. Я нічого не буду коментувати, думаю, тут усе ясно і так", - пише він.
Далі Жернаков публікує скріни із фейсбуку Бусол.
Топ коментарі
+36 Maksim Perepelitca
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+26 саша паламарчук
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+23 18c49ed2
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рожа кстати похожа на совковую мразь просто.
она и членкиня потому что как Матвиенко(Валя красные трусы)
підійшло б для очільниці клубу фанатів серіалу "Свати"
Гром ударов їх пугаєт...