До карпатських курортів зробили 169 км доріг, наступного року зроблять ще більше 400 км, - Укравтодор. ФОТО

Упродовж двох років реалізації програми президента "Велике будівництво" в Карпатах оновили 169 км доріг і 5 мостових переходів, що ведуть до туристичних локацій в трьох областях України.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Укравтодор, передає Цензор.НЕТ.

Новий туристичний маршрут Мале Карпатське коло, який створюють в рамках президентської інфраструктурної програми, матиме загальну протяжність понад 664 км. Він поєднає Славське, Сколе та Бориню на Львівщині, Нижні Ворота і Сойми на Закарпатті, прикарпатські Долину і Вишків та інші населені пункти.

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"Мале Карпатське коло — перспективний проєкт, який дає можливість обмінюватися туристичними потоками, зменшить тривалість подорожі й у підсумку суттєво вплине на соціально-економічний розвиток і збільшення туристичного потенціалу в регіоні. Маршрут дозволить заощаджувати і час мандрівки, і кошти на пальне. І, що дуже важливо, – подорожувати комфортно та безпечно", - пояснив заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Більша частина маршруту – 394,7 км - припадає на дороги місцевого значення. Тому уряд обговорює з представниками місцевої влади Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей можливість передачі цих доріг на баланс держави.

"Окрім ремонту, передбачено також будівництво відрізків доріг, транспортних розв’язок і мостових переходів. Реалізація інвестиційного проєкту до 2024 року відбуватиметься у 2 черги. План на 2022 рік – 186 км доріг державного значення у всіх трьох регіонах і 217 км – місцевого", - розповіли в автодорі.

В ході дорожніх робіт вже встигли відремонтувати 45 км дороги Р-21 Долина – Хуст в Івано-Франківській області та 104 км місцевих і державних доріг на Закарпатті. На Львівщині цього року почали ремонт 6 мостів на трасі М-06 Київ – Чоп та Т-14-24 Сколе – Славське. Реконструкцію 5 з них вже завершено.

Нагадаємо, за час реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" по всій Україні відремонтували і збудували 13 тис. км доріг, і планують відновити ще 15 тис. км протягом наступних двох років.