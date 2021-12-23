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До карпатських курортів зробили 169 км доріг, наступного року зроблять ще більше 400 км, - Укравтодор. ФОТО

Упродовж двох років реалізації програми президента "Велике будівництво" в Карпатах оновили 169 км доріг і 5 мостових переходів, що ведуть до туристичних локацій в трьох областях України.

До карпатських курортів зробили 169 км доріг, наступного року зроблять ще більше 400 км, - Укравтодор 01

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Укравтодор, передає Цензор.НЕТ.

Новий туристичний маршрут Мале Карпатське коло, який створюють в рамках президентської інфраструктурної програми, матиме загальну протяжність понад 664 км. Він поєднає Славське, Сколе та Бориню на Львівщині, Нижні Ворота і Сойми на Закарпатті, прикарпатські Долину і Вишків та інші населені пункти.

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"Мале Карпатське коло — перспективний проєкт, який дає можливість обмінюватися туристичними потоками, зменшить тривалість подорожі й у підсумку суттєво вплине на соціально-економічний розвиток і збільшення туристичного потенціалу в регіоні. Маршрут дозволить заощаджувати і час мандрівки, і кошти на пальне. І, що дуже важливо, – подорожувати комфортно та безпечно", - пояснив заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

До карпатських курортів зробили 169 км доріг, наступного року зроблять ще більше 400 км, - Укравтодор 02

Більша частина маршруту – 394,7 км - припадає на дороги місцевого значення. Тому уряд обговорює з представниками місцевої влади Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей можливість передачі цих доріг на баланс держави.

"Окрім ремонту, передбачено також будівництво відрізків доріг, транспортних розв’язок і мостових переходів. Реалізація інвестиційного проєкту до 2024 року відбуватиметься у 2 черги. План на 2022 рік – 186 км доріг державного значення у всіх трьох регіонах і 217 км – місцевого", - розповіли в автодорі.

В ході дорожніх робіт вже встигли відремонтувати 45 км дороги Р-21 Долина – Хуст в Івано-Франківській області та 104 км місцевих і державних доріг на Закарпатті. На Львівщині цього року почали ремонт 6 мостів на трасі М-06 Київ – Чоп та Т-14-24 Сколе – Славське. Реконструкцію 5 з них вже завершено.

Нагадаємо, за час реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" по всій Україні відремонтували і збудували 13 тис. км доріг, і планують відновити ще 15 тис. км протягом наступних двох років.

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дороги (3060) Карпати (261) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Повернуло сонечко промінчики на лєто Дуже-дуже дякую Зєлєнскому за ето!
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23.12.2021 12:00 Відповісти
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23.12.2021 12:27 Відповісти
перспективний проєкт,\\\\\\\\\\\

............. прикольно - везде уже кривляются так.
можно еще трипильской разговорной писать - а чо, модно же?
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23.12.2021 12:04 Відповісти
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23.12.2021 12:24 Відповісти
Надо ехать пока дорога не развалилось а то три года назад под Синевиром оторвало колесо
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23.12.2021 12:50 Відповісти
пісєц Карпатам
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23.12.2021 12:59 Відповісти
Ну не знаю. Чомусь всі говорять, що при Зеленському набагато більше доріг зроблено, ніж пни Порошенкові!!! І виконання робіт проводиться набагато якісніше!!! Може і є якісь ньюанси, але виконані ремонтні роботи при Порошенкові, бажають кращого! Дорога зроблена 5 років тому, вже потребує ремонту, при тому, що її ремонтували (підлатували) вже після пів року від ремонту, і протягом всього часу експлуатауії!
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24.12.2021 00:37 Відповісти
 
 