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Адвокат Порошенка Головань оприлюднив повістку Зеленському у Верховний Суд у справі щодо "плівок Бігуса". ДОКУМЕНТ

Володимира Зеленського викликають у судове засідання за позовом Петра Порошенка.

Повістку оприлюднив адвокат п’ятого президента Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарністі".

Адвокат Порошенка Головань оприлюднив повістку Зеленському у Верховний Суд у справі щодо плівок Бігуса 01

"Верховний Суд викликає Вас для участі у судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Порошенка Петра Олексійовича до Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язанням вчинити певні дії", – йдеться у повістці.

Судове засідання відбудеться 28 лютого 2022 року о 15 годині – повідомляє Верховний Суд.

Нагадується також, що 27 жовтня Велика Палата Верховного Суду зобов’язала розглянути позовну заяву п‘ятого президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка до Володимира Зеленського щодо "плівок Бігуса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд розгляне позов Порошенка до Зеленського через "плівки Бігуса", - адвокат Головань

Як відомо, Порошенко вимагає від Володимира Зеленського та Дениса Бігуса опублікувати записи у первісному вигляді.

Адвокати Порошенка влітку 2021 року подали позов до президента Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов’язати оприлюднити всі так звані "записи Бігуса" у первісному вигляді. У Порошенка вважають, що оригінали цих записів становлять суспільний інтерес.

Провадження за позовом до громадської організації Дениса Бігуса "ТОМ 14" у вересні відкрив Окружний адміністративний суд Києва.

"Поки Денис Бігус розмірковує, чи подавати йому до адміністративного суду відзив на наш позов про опублікування у первісному вигляді так званих "плівок Медведчука", ми потихеньку просуваємося з аналогічним позовом до бенефіціара бігусівських "відосиків" – президента України Зеленського", – зазначив адвокат Порошенка .

"Позовну заяву до президента України Зеленського Суддя Верховного Суду І.А.Гончарова спочатку залишила без руху, а потім і повернула. Бо ми, на думку судді, не конкретизували, які саме права та охоронювані законом інтереси Петра Порошенка порушуються бездіяльністю Зеленського. Ухвалу про повернення позовної заяви довелося оскаржувати", – нагадав Головань.

"27 жовтня 2021 р. Велика Палата Верховного Суду нашу апеляційну скаргу розглянула, ухвалу про повернення позовної заяви скасувала, справу направила до суду першої інстанції для продовження розгляду", – повідомив адвокат.

"Так що доведеться президенту Зеленському і його спільнику Бігусу відповідати по суті. Хоч і в різних, на жаль, але все ж адміністративних процесах", – наголосив Ігор Головань.

Читайте також: Адвокати Порошенка подали до суду на Зеленського з вимогою оприлюднити всі оригінали "плівок Бігуса"

Автор: 

Верховний Суд (1189) Зеленський Володимир (23803) плівки (26) Порошенко Петро (15171) прослуховування (206) суд (11674) Бігус Денис (195) Європейська Солідарність (1081) повістка (182)


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Топ коментарі
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Партія експрезидента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" звернулася до Генпрокуратури, ДБР та СБУ с заявою про державну зраду Володимиром Зеленським.


Вони звинувачують Зеленського у зміні системи постачання українським ТЕС вугілля. За їх словами, до України завозять російське вугілля. За їх словами, також завозиться вугілля з ОРДЛО.

"За часи президенства Зеленського близько 4 млрд дол США було витрачено на вугілля з РФ і РБ, а також на закупівлю електроенергії із цих країн - йдеться у заяві про злочин", - заявляють у Порошенка.

Вони просять правоохоронні органи розслідувати ці факти за статтями "Державна зрада", "фінансування тероризму" та "створення злочинної організації". .
https://stopcor.org/partiya-poroshenka-zvynuvachuye-zelenskogo-u-derzhzradi-vony-podaly-zayavu-do-pravoohoroncziv/
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23.12.2021 12:36
+50
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23.12.2021 12:37
+41
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23.12.2021 12:38
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Паяца Бубочку не навчили обережності при контакті з вибохонебезбечними речовинами. Не можно підпалювати порох граючись! Порох -він такий, вибухне - може скалічити. І
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23.12.2021 14:34 Відповісти
А що там закон каже про імунітет для діючого Президента ?
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23.12.2021 15:09 Відповісти
Він не явіца в суд. По-перше-у Бєні на цей день карпаратів і він має випригівать з торта.
По-друге-він презідєнт.
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23.12.2021 15:31 Відповісти
3.Он тупой с головы до ног,это главный фактор
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23.12.2021 17:44 Відповісти
счикалядные каманчи устроили пляску вокруг костра, в который шаманы вкинули веники...
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23.12.2021 17:29 Відповісти
Порошенко в бега подался,разве нет?
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23.12.2021 17:45 Відповісти
Нет. У Порошенко рабоие везиты в Польшу и Турцию. Он делает работу за ЗЕленского! Иначе Украине жопа будет. А Зеленский себе уже на три пожизненных срока натворил! Дело времени - президентская неприкосновенность штука временная.
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25.12.2021 14:11 Відповісти
Нет. Он работает на Украину на международной арене, потом отдохнет, а потом вернется и .....наваляет потерпевшему)))
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24.12.2021 02:22 Відповісти
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24.12.2021 02:25 Відповісти
туфта.
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25.12.2021 03:10 Відповісти
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