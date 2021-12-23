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СБУ заблокувала масштабний канал незаконного ввезення та збуту в Україні фальсифікованих ліків для онкохворих. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ заблокували протиправну діяльність групи осіб, які налагодили канал незаконного ввезення та продажу фейкових лікарських засобів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, організували "бізнес" вихідці з Луганська. "Спеціалізувалися" на препаратах для онкохворих.

Майже рік зловмисники незаконно завозили із-за кордону фальсифіковані препарати, маскуючи їх під продукцію відомих виробників, а також не зареєстровані та заборонені до продажу в Україні препарати виробництва РФ та Республіки Білорусь.

На територію України "товар" доставляли міжнародними рейсовими автобусами та літаками, а для його зберігання орендували склад у столиці.

Підроблені "ліки" збували хворим через онлайн-аптеки.

У ході обшуків, проведених у складському приміщенні та за адресами фактичного мешкання учасників групи у Києві та Львові, вилучено:

  • велику кількість медичних препаратів, у тому числі фальсифікованих та не зареєстрованих лікарських засобів виробництва РФ та Республіки Білорусь загальною вартістю 1 млн грн;
  • готівкові кошти;
  • комп’ютерну техніку, мобільні телефони та сім-карти із доказами протиправної діяльності;
  • банківські картки, через які здійснювалися розрахунки з покупцями.

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Наразі одному зі зловмисників оголошено про підозру за ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники кібердепартаменту СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

СБУ заблокувала масштабний канал незаконного ввезення та збуту в Україні фальсифікованих ліків для онкохворих 01
СБУ заблокувала масштабний канал незаконного ввезення та збуту в Україні фальсифікованих ліків для онкохворих 02
СБУ заблокувала масштабний канал незаконного ввезення та збуту в Україні фальсифікованих ліків для онкохворих 03
СБУ заблокувала масштабний канал незаконного ввезення та збуту в Україні фальсифікованих ліків для онкохворих 04

Білорусь (7929) ліки (1318) росія (65122) СБУ (12809) фальсифікат (328) онкологія (134)


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Топ коментарі
+6
Ну тут написали, що фальсифікат. А якщо насправді то був зовсім не фальсифікат?
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23.12.2021 15:15
+3
Так врачи тоже продают лекарство, на которое из бюджета выделяют деньги для онкобольных
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23.12.2021 15:13
+2
Почему не выдвинули обвинения в попытках массового покушения на убийство, ведь люди, получившие фальсификат, не получили реального лечения и однозначно приблизились к своему жизненному финалу если не пересекли окончательно черту жизни !
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23.12.2021 15:16
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Тільки покидьки можуть заробляти на важкохворих людях.СБУ-черговий респект...
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23.12.2021 15:08 Відповісти
Так врачи тоже продают лекарство, на которое из бюджета выделяют деньги для онкобольных
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23.12.2021 15:13 Відповісти
тут йде мова про фальсифікат,якщо-що...
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23.12.2021 15:14 Відповісти
да, не факт что это фальсификат, а не контрабас
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23.12.2021 15:54 Відповісти
Так і є , спочатку сказав лікар, що хімія безкоштовна, а потім купуйте за 19000, бо безкоштовна погана.
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23.12.2021 15:41 Відповісти
Ну тут написали, що фальсифікат. А якщо насправді то був зовсім не фальсифікат?
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23.12.2021 15:15 Відповісти
Еще при министре супрун показывали сюжет в новостях как онкобольным контрабандой привозили лекарства из россии. Причина - они там дешевле, бывает даже в несколько раз изза поборов, налогов и накруток здесь. А еще некоторые у нас были тупо не одобрены в курс лечения чтобы через бюджет их не закупать, вот так нет обязанности предоставлять это лекарство нет причины тратить деньги на закупку.
Хотя казалось бы после Чернобыля мы должны обращать внимание на здоровье населения больше чем многие другие страны.
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23.12.2021 15:43 Відповісти
Так і є, вони перекривають тяжко хворим любу можливість вижити. Далі буде ще гірше. Побачите, що буде весною з ліками.
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23.12.2021 16:56 Відповісти
Почему не выдвинули обвинения в попытках массового покушения на убийство, ведь люди, получившие фальсификат, не получили реального лечения и однозначно приблизились к своему жизненному финалу если не пересекли окончательно черту жизни !
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23.12.2021 15:16 Відповісти
ну це справді замах на життя. але лише у випадку справді фальсифікату.
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23.12.2021 18:31 Відповісти
А пірамідок там не було?
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23.12.2021 15:19 Відповісти
А у нас сбу пиццу не развозит? Хрен знает, чем занимаются. Полиция нафиг тогда?
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23.12.2021 15:26 Відповісти
Если это правда, то СБУ молодцы. Это их работа, а не заниматься политическими разборками. Ненавижу всеми своими фибрами зарабатывающих на здоровье людей и со злобой желаю, чтоб их постигла участь неизлечимой болезни!!!
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23.12.2021 15:26 Відповісти
Молодцы? Где? Это задача СБУ ловить аферистов и челноков- контрабандистов?
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23.12.2021 15:55 Відповісти
СБУ-пед*расты, лики для онкохворих завозят из росии, потому как в Украине их нет, а если есть то за 4 цены.
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23.12.2021 15:28 Відповісти
6000 гривен укол онкобольной раз в неделю. 6000... курс - 10 уколов. Наличкой врачу. Альтернативы просто нет. Криворожский онкодиспансер.
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23.12.2021 15:37 Відповісти
Пусть лучше ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫМИ ВАКЦИНАМИ займутся от которых хреново целую неделю!
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23.12.2021 15:44 Відповісти
Великая "пабеда" СБУ. . Поймали аферистов и радуются. А как там кротоферма в офисе клоуна поживает? Не кашляет?
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23.12.2021 15:51 Відповісти
так фальсифицированные (поддельные)... или контрабас ( ввезены нелегально) или таки не зарегистрированные (не лицензированные) в Украине ???
это же совсем разные вещи!!
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23.12.2021 16:02 Відповісти
 
 