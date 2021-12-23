СБУ заблокувала масштабний канал незаконного ввезення та збуту в Україні фальсифікованих ліків для онкохворих. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ заблокували протиправну діяльність групи осіб, які налагодили канал незаконного ввезення та продажу фейкових лікарських засобів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, організували "бізнес" вихідці з Луганська. "Спеціалізувалися" на препаратах для онкохворих.

Майже рік зловмисники незаконно завозили із-за кордону фальсифіковані препарати, маскуючи їх під продукцію відомих виробників, а також не зареєстровані та заборонені до продажу в Україні препарати виробництва РФ та Республіки Білорусь.

На територію України "товар" доставляли міжнародними рейсовими автобусами та літаками, а для його зберігання орендували склад у столиці.

Підроблені "ліки" збували хворим через онлайн-аптеки.

У ході обшуків, проведених у складському приміщенні та за адресами фактичного мешкання учасників групи у Києві та Львові, вилучено:

велику кількість медичних препаратів, у тому числі фальсифікованих та не зареєстрованих лікарських засобів виробництва РФ та Республіки Білорусь загальною вартістю 1 млн грн;

готівкові кошти;

комп’ютерну техніку, мобільні телефони та сім-карти із доказами протиправної діяльності;

банківські картки, через які здійснювалися розрахунки з покупцями.

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Наразі одному зі зловмисників оголошено про підозру за ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники кібердепартаменту СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.







