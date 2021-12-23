Три тисячі дітей, що живуть на Донбасі, отримали солодкі подарунки від українських військових. ФОТОрепортаж

Цими днями у межах акції "Дива Святого Миколая" діти, які проживають на території Донецької та Луганської областей, отримали від українських військовослужбовців солодкі подарунки.

Про це повідомив засновник міжнародної гуманітарної ініціативи "Допомога Схід", командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Цьогоріч в акції взяли участь близько трьох тисяч дітей, на долю яких, попри юний вік, випали тяжкі випробування. Ці діти не мають впливу на події, які відбуваються в їхньому житті, але вони мають право на дитинство", – зауважив Наєв.

За його словами, під час святкових заходів діти мали можливість переглянути інтерактивну інтермедію "Дарунки Святого Миколая" за участі акторів Чернігівського обласного театру ляльок ім. О. Довженко, художнім керівником якого є відомий театральний діяч Максим Добролюбов.







Крім цього, командувач Об’єднаних сил ЗСУ відвідав Краматорську дитячу лікарню.

"Наша мета - створити для маленьких пацієнтів цього медичного закладу святкову атмосферу. Сподіваюся, що таким чином діти пам’ятатимуть, що українські військові завжди поряд, завжди захистять, підтримають і допоможуть", – підкреслив Наєв.





Він додав, що за словами медиків, перебування дитини в лікарні – зазвичай стресова ситуація. Тож добрий настрій та загальне позитивне налаштування сприяють швидшому одужанню.

Варто зазначити, що нещодавно до цього медзакладу було доставлено гуманітарну допомогу медичного призначення, зокрема медикалізовані ліжка, ортопедичні матраци, медичні меблі тощо.