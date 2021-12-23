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Новини Фото Операція Об'єднаних сил
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Три тисячі дітей, що живуть на Донбасі, отримали солодкі подарунки від українських військових. ФОТОрепортаж

Цими днями у межах акції "Дива Святого Миколая" діти, які проживають на території Донецької та Луганської областей, отримали від українських військовослужбовців солодкі подарунки.

Про це повідомив засновник міжнародної гуманітарної ініціативи "Допомога Схід", командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ.

Три тисячі дітей, що живуть на Донбасі, отримали солодкі подарунки від українських військових 01

"Цьогоріч в акції взяли участь близько трьох тисяч дітей, на долю яких, попри юний вік, випали тяжкі випробування. Ці діти не мають впливу на події, які відбуваються в їхньому житті, але вони мають право на дитинство", – зауважив Наєв.

За його словами, під час святкових заходів діти мали можливість переглянути інтерактивну інтермедію "Дарунки Святого Миколая" за участі акторів Чернігівського обласного театру ляльок ім. О. Довженко, художнім керівником якого є відомий театральний діяч Максим Добролюбов.

Три тисячі дітей, що живуть на Донбасі, отримали солодкі подарунки від українських військових 02
Три тисячі дітей, що живуть на Донбасі, отримали солодкі подарунки від українських військових 03
Три тисячі дітей, що живуть на Донбасі, отримали солодкі подарунки від українських військових 04

Крім цього, командувач Об’єднаних сил ЗСУ відвідав Краматорську дитячу лікарню.

Три тисячі дітей, що живуть на Донбасі, отримали солодкі подарунки від українських військових 05

"Наша мета - створити для маленьких пацієнтів цього медичного закладу святкову атмосферу. Сподіваюся, що таким чином діти пам’ятатимуть, що українські військові завжди поряд, завжди захистять, підтримають і допоможуть", – підкреслив Наєв.

Три тисячі дітей, що живуть на Донбасі, отримали солодкі подарунки від українських військових 06
Три тисячі дітей, що живуть на Донбасі, отримали солодкі подарунки від українських військових 07

Він додав, що за словами медиків, перебування дитини в лікарні – зазвичай стресова ситуація. Тож добрий настрій та загальне позитивне налаштування сприяють швидшому одужанню.

Три тисячі дітей, що живуть на Донбасі, отримали солодкі подарунки від українських військових 08

Варто зазначити, що нещодавно до цього медзакладу було доставлено гуманітарну допомогу медичного призначення, зокрема медикалізовані ліжка, ортопедичні матраци, медичні меблі тощо.

Автор: 

діти (5064) Новий рік (551) Донбас (22355) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
Українським військовим-черговий респект...
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23.12.2021 15:24
+6
Слава Захисникам України, в тей час коли недодержава роССія сіэ зло та вбивства, Захисники України, дарають дітям добро та радість. РЕСПЕКТ!!! ДОБРО ПЕРЕМОЖЕ!
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23.12.2021 15:44
+4
Дети Украины .
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23.12.2021 15:24
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Українським військовим-черговий респект...
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23.12.2021 15:24 Відповісти
Дети Украины .
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23.12.2021 15:24 Відповісти
Дєд Мароз дест під кремлем обригався і обісрався і більше з курвою Снєгурачкаю в Україну не прийде
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23.12.2021 15:29 Відповісти
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23.12.2021 15:42 Відповісти
В деда мороза перестают верить годам к 8. 😁
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23.12.2021 17:28 Відповісти
Слава Захисникам України, в тей час коли недодержава роССія сіэ зло та вбивства, Захисники України, дарають дітям добро та радість. РЕСПЕКТ!!! ДОБРО ПЕРЕМОЖЕ!
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23.12.2021 15:44 Відповісти
DDобро всегда побеждаЕЕт, вот как Сталин победил Запад - правда не дошел до Португалии(может бы твоего деда и бабку убил шоб тЫЫ тут не кривлятсЯЯ)
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23.12.2021 18:19 Відповісти
недоумок,рябой сталин твоего деда и бабку в ГУЛАГЕ згноил.Хотя твои скорее всего вертухаями были.
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23.12.2021 21:16 Відповісти
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23.12.2021 15:45 Відповісти
Ещё один христианин.
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23.12.2021 17:29 Відповісти
зристоеды нетурально ся уверяют шо откушав из ложечки с вирусом - кусочек хлебушка с винищем... они мол отхавали кусок Яхве/Иисуса.... это наверное извращение. кстати да, какюсь, сам жрал куски Яхве по незнанию, как и Невзоров
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23.12.2021 18:22 Відповісти
Ждем-с поздравлений и подарков от квартала-95.
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23.12.2021 15:45 Відповісти
 
 