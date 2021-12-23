З воїном 80-ї ОДШБр Русланом Янковським, який загинув у боях за Луганський аеропорт у 2014 році, попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 грудня, у місті Львів за адресою: вул. Стрийська, 88, відбулася урочиста церемонія прощання з Русланом Віталійовичем Янковським, молодшим сержантом, командиром відділення взводу протитанкових керованих ракет батареї протитанкових керованих ракет першого батальйоу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув у боях за Луганський аеропорт (зник безвісти у серпні 2014 року, був похований як тимчасово невстановлений захисник України та згодом ідентифікований експертизою ДНК).

Про це йдеться на фейсбук-сторінці 80-ї ОДШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді провели ритуал прощання з молодшим сержантом Янковським Русланом Віталійовичем.

Оборона Луганського аеропорту – героїчна і в той же час трагічна сторінка історії нашої бригади. Адже, ми втратили велику кількість професійних, патріотично налаштованих, молодих і в той же час досвідчених десантників.



Одним із них був молодший сержант Янковський Руслан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 24 грудня на Рівненщині перепоховають воїна 80-ї ОДШБр Руслана Янковського, який загинув в боях за Луганський аеропорт у 2014 році. ФОТО

З 2007 по 2008 роки проходив строкову службу в складі бригади, а з 2013 року проходив військову службу за контрактом на посаді командира відділення взводу протитанкових керованих ракет батареї протитанкових керованих ракет.



Справжній патріот, українець та чоловік. У 2014 році, без сумніву, вирушив на підкріплення до побратимів в Луганський аеропорт, розуміючи всі ризики та небезпеку.

Нажаль, це було останнє бойове завдання молодшого сержанта Янковського, який до останнього подиху стояв за краще майбутнє України, в яке вірив. Його ім'я не буде забуте ніколи, адже не існує більшої жертви понад ту, щоб віддати своє життя за Батьківщину.

Особовий склад бригади схиляє голови перед мужністю, проявленою справжнім десантником України – Янковським Русланом Віталійовичем.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним. Слава Україні! Слава її Героям! Вічна пам'ять молодшому сержанту Янковському Руслану", - зазначається у повідомленні.

Поховання Героя заплановане на завтра, 24 грудня, у місті Дубровиця Рівненської областя.



















