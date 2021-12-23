Мікроавтобус із 20 дітьми потрапив у ДТП в Запорізький області, - Нацполіція. ФОТО
У Запорізькій області поблизу села Скельки перекинувся мікроавтобус, в якому перебувало 20 дітей, що їхали на спортивні змагання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУНП в Запорізькій області.
"23 грудня близько 15:30 години на автодорозі "Дніпрорудне-Василівка" поблизу села Скельки Василівського району наряд групи реагування патрульної поліції відділення № 2 (Дніпрорудне) Василівського районного управління поліції виявив на узбіччі маршрутне таксі, яке перекинулось… На момент аварії в мікроавтобусі знаходилось 20 неповнолітніх дітей 2011-2012 років народження, троє батьків та тренер", - йдеться у повідомленні.
Під час ДТП ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав. Пізніше до лікарні з травмою голови звернувся тільки тренер.
Із місця події пасажири поїхали самостійно на попутному транспорті.
Слідчим вже розпочато кримінальне провадження, відкрите за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.
Крім цього, відносно власника фірми-перевізника складений адміністративні протокол за ст. 140 (Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Наразі працівники поліції здійснюють опитування учасників подій, в тому числі неповнолітніх.
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а треба в першу чергу покарати дорожні служби за неналежне утримування доріг, бо дороги нікому посипати при гололедиці і на думку не прийшло..
https://youtu.be/JuMUL4eH4NI
ПДД п.12.1 При выборе в установленных пределах безопасной скорости движения водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им.
слава Богу что все живы (и добрались самостоятельно)
слава Богу. ніхто не постраждав. але.
фірму, перевізника, звинувачують в утриманні доріг.
може я щось не зрозумів??? поясніть.
бо той хто не поставив знаки та не обробив дорогу реагентами чи на крайняк піском,
не при ділах,
від слова ЗОВСІМ.