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Новини Фото ДТП
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Мікроавтобус із 20 дітьми потрапив у ДТП в Запорізький області, - Нацполіція. ФОТО

У Запорізькій області поблизу села Скельки перекинувся мікроавтобус, в якому перебувало 20 дітей, що їхали на спортивні змагання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУНП в Запорізькій області.

"23 грудня близько 15:30 години на автодорозі "Дніпрорудне-Василівка" поблизу села Скельки Василівського району наряд групи реагування патрульної поліції відділення № 2 (Дніпрорудне) Василівського районного управління поліції виявив на узбіччі маршрутне таксі, яке перекинулось… На момент аварії в мікроавтобусі знаходилось 20 неповнолітніх дітей 2011-2012 років народження, троє батьків та тренер", - йдеться у повідомленні.

Під час ДТП ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав. Пізніше до лікарні з травмою голови звернувся тільки тренер.

Із місця події пасажири поїхали самостійно на попутному транспорті.

Слідчим вже розпочато кримінальне провадження, відкрите за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Крім цього, відносно власника фірми-перевізника складений адміністративні протокол за ст. 140 (Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі працівники поліції здійснюють опитування учасників подій, в тому числі неповнолітніх.

Мікроавтобус із 20 дітьми потрапив у ДТП в Запорізький області, - Нацполіція 01

Автор: 

ДТП (4467) Запорізька область (3599)


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Топ коментарі
+8
Все добре, що добре закінчується. Здоров'я юним спортсменам.
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23.12.2021 21:59
+4
..відносно власника фірми-перевізника складений адміністративні протокол..

а треба в першу чергу покарати дорожні служби за неналежне утримування доріг, бо дороги нікому посипати при гололедиці і на думку не прийшло..
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23.12.2021 21:57
+3
А водителю голова зачем, он должен оценить дорожную обстановку и выбрать соответствующую скорость.
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23.12.2021 22:51
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В цей раз минулось якось... Кого вони набирають...
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23.12.2021 21:50 Відповісти
..відносно власника фірми-перевізника складений адміністративні протокол..

а треба в першу чергу покарати дорожні служби за неналежне утримування доріг, бо дороги нікому посипати при гололедиці і на думку не прийшло..
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23.12.2021 21:57 Відповісти
в перший день ожеледиці на напрямку Дніпро-Запоріжжя більш 10 авто злетіло-з"їхало в кювет...

https://youtu.be/JuMUL4eH4NI

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23.12.2021 22:03 Відповісти
Понакупали прав и справок из психдиспансера, вот и результаты.
ПДД п.12.1 При выборе в установленных пределах безопасной скорости движения водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им.
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24.12.2021 09:52 Відповісти
А водителю голова зачем, он должен оценить дорожную обстановку и выбрать соответствующую скорость.
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23.12.2021 22:51 Відповісти
При ссср стобы сесть на автобус нужно было доолго кататся на грузовике. И как мера перестраховки при перевозке детей выделялся экипаж гаи. А сейчас из грузовых спринтеров делают автобусы.
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23.12.2021 23:55 Відповісти
Нехрен сюда сєсєр приплетать, там и гулали біли. Сейчас все демократично., любой рог из поселка бериберивка может возить наших деточек! Сразу на тот свет!
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24.12.2021 09:27 Відповісти
Це так, взагалі ваші балачки. При сссрі з мікроавтобусів був тільки РАФ та грузовий Жук. Також при сссрі ніхто б про таку аварію не сповістив нарот. Десь на початку 90-х тільки заборонили дітей возити на прополку на вантажних автомобілях, я ще у 81 році так іздив. Також на моря возили вантажним авто. Романтіка савєтская...
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24.12.2021 15:55 Відповісти
Я говорил про автобусы. Рафики использовались на 99% как спецтранспорт. И я знаю о чём говорю, отец был водителем 1 кл. со всеми категориями в правах. И то что ваш председатель колхоза был долб-б не означает, что все вокруг были таки ми же. У меня всё.
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24.12.2021 17:38 Відповісти
А отец не рассказывал, как сливал бензин в посадку, чтобы засчитали километраж или спидометр отматывал обратно? А чуть позже не рассказывал отец, как заправлял личный москвич на заправке, по таллонам колхоза или предприятия? И что не возили детей на прополку на грузовых автомобилях? И никогда в программе Время не говорили про аварии, катастрофы, а всем сейчас кажется какой савецкий союз хороший был.
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24.12.2021 20:58 Відповісти
Сливал😁. Бочку бензина не могли продать, нафиг не кому не нужна была😁. Одометр наоборот накручивали. Ребёнком ездил в кузове только на 1 майской демонстрации с шариками. Прополку практиковал на 8 сотках дачи да у бабушек в частном секторе. Дитя каменных джунглей😁. Нет, ну по полям в кузове это вполне возможно и допустимо, при условии что детвора не мелкая, но на море по трассе, в это верится с трудом.
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24.12.2021 21:16 Відповісти
1980-82 год нас после окончания школы возили на прополку на грузовых машинах, мы еще кидались редиской во время движения по машинам. Также и на море от предприятий выделялась машина и нарот везли.
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24.12.2021 22:14 Відповісти
Ну я 77 года выпуска, не застал подобные развлечения получается.
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25.12.2021 09:10 Відповісти
Все добре, що добре закінчується. Здоров'я юним спортсменам.
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23.12.2021 21:59 Відповісти
нормально? а чего не вызвали полицию...после ДТП ?
слава Богу что все живы (и добрались самостоятельно)
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23.12.2021 22:00 Відповісти
бастур?
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23.12.2021 22:04 Відповісти
ска, покажіть дорогу з велико крадівництва!
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23.12.2021 22:20 Відповісти
Как вы себе представляете одномоментную посыпку хотя бы основных магистралей? А вот ребят" а, чо у меня зимняя резина" при каждом гололёде вытаскивают из кюветов регулярно.
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24.12.2021 00:01 Відповісти
я читаю і жахаюсь від написаного.
слава Богу. ніхто не постраждав. але.
фірму, перевізника, звинувачують в утриманні доріг.
може я щось не зрозумів??? поясніть.
бо той хто не поставив знаки та не обробив дорогу реагентами чи на крайняк піском,
не при ділах,
від слова ЗОВСІМ.
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23.12.2021 22:45 Відповісти
а якe вiдношeння пeрeвiзник мaє до утримання дорiг що йому таку статтю приписали?
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23.12.2021 23:32 Відповісти
Данный участок дороги проходит практически по убережью каховского водохранилища, влажность высокая, мороз, гололёд - итог. Там часто зимой бьются.
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24.12.2021 07:24 Відповісти
 
 