Мікроавтобус із 20 дітьми потрапив у ДТП в Запорізький області, - Нацполіція. ФОТО

У Запорізькій області поблизу села Скельки перекинувся мікроавтобус, в якому перебувало 20 дітей, що їхали на спортивні змагання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУНП в Запорізькій області.

"23 грудня близько 15:30 години на автодорозі "Дніпрорудне-Василівка" поблизу села Скельки Василівського району наряд групи реагування патрульної поліції відділення № 2 (Дніпрорудне) Василівського районного управління поліції виявив на узбіччі маршрутне таксі, яке перекинулось… На момент аварії в мікроавтобусі знаходилось 20 неповнолітніх дітей 2011-2012 років народження, троє батьків та тренер", - йдеться у повідомленні.

Під час ДТП ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав. Пізніше до лікарні з травмою голови звернувся тільки тренер.

Із місця події пасажири поїхали самостійно на попутному транспорті.

Слідчим вже розпочато кримінальне провадження, відкрите за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Крім цього, відносно власника фірми-перевізника складений адміністративні протокол за ст. 140 (Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі працівники поліції здійснюють опитування учасників подій, в тому числі неповнолітніх.