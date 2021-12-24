СБУ ліквідувала організоване злочинне угруповання, яке займалось збутом важких наркотиків: затримано 8 зловмисників. ФОТОрепортаж

СБУ знешкодила організоване злочинне угруповання, яке займалось збутом важких наркотиків у різних регіонах України. У ході спецоперації у Києві та Черкаській області затримано 8 зловмисників – лідерів та активних учасників групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вони спеціалізувались на продажі оптових партій особливо небезпечного наркотику – метадону. "Товар" одержували від своїх спільників із-за кордону.

За попередніми даними, щомісячний "прибуток" ділків становив понад 1 мільйон гривень.

Встановлено, що учасники угруповання збували наркотики через власну міжрегіональну мережу дилерів. Крім того, використовували систему так званих "закладок".

Своїх клієнтів зловмисники підшукували на спеціально створених інтернет-платформах, а також через представників кримінальних кіл.

Гроші від замовників "продукції" ділки одержували на банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Правоохоронці задокументували кілька фактів збуту зловмисниками метадону.

Після збуту чергової партії наркотиків правоохоронці провели обшуки за місцями перебування організаторів та учасників групи у столичному регіоні, а також в Уманському районі на Черкащині та виявили:

підготовлену до збуту партію метадону,

засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності,

гроші, одержані злочинним шляхом.

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Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операцію із викриття та затримання зловмисників проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва.









Фото: сайт СБУ