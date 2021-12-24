УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7407 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 355 16

СБУ ліквідувала організоване злочинне угруповання, яке займалось збутом важких наркотиків: затримано 8 зловмисників. ФОТОрепортаж

СБУ знешкодила організоване злочинне угруповання, яке займалось збутом важких наркотиків у різних регіонах України. У ході спецоперації у Києві та Черкаській області затримано 8 зловмисників – лідерів та активних учасників групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вони спеціалізувались на продажі оптових партій особливо небезпечного наркотику – метадону. "Товар" одержували від своїх спільників із-за кордону.

За попередніми даними, щомісячний "прибуток" ділків становив понад 1 мільйон гривень.

Встановлено, що учасники угруповання збували наркотики через власну міжрегіональну мережу дилерів. Крім того, використовували систему так званих "закладок".

Своїх клієнтів зловмисники підшукували на спеціально створених інтернет-платформах, а також через представників кримінальних кіл.

Гроші від замовників "продукції" ділки одержували на банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Правоохоронці задокументували кілька фактів збуту зловмисниками метадону.

Після збуту чергової партії наркотиків правоохоронці провели обшуки за місцями перебування організаторів та учасників групи у столичному регіоні, а також в Уманському районі на Черкащині та виявили:

  • підготовлену до збуту партію метадону,
  • засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності,
  • гроші, одержані злочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операцію із викриття та затримання зловмисників проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва.

СБУ ліквідувала організоване злочинне угруповання, яке займалось збутом важких наркотиків: затримано 8 зловмисників 01
СБУ ліквідувала організоване злочинне угруповання, яке займалось збутом важких наркотиків: затримано 8 зловмисників 02
СБУ ліквідувала організоване злочинне угруповання, яке займалось збутом важких наркотиків: затримано 8 зловмисників 03
СБУ ліквідувала організоване злочинне угруповання, яке займалось збутом важких наркотиків: затримано 8 зловмисників 04
Фото: сайт СБУ

наркотики (1447) СБУ (12809)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
А ликвидировать гнездо фсбэшников в ОП кишка слабка ?
показати весь коментар
24.12.2021 10:30
+8
На фото видно, що піймали циган ))) А Гогішвілі гуляє на волі
показати весь коментар
24.12.2021 10:17
+4
Стесняюсь спросить: А шо, руцкие шпиёны уже закончились? СБУ уже наркотой занимается? Т.е. всем ОБНОНам можно в отставку уходить? А зачем мы их тогда содержим?
показати весь коментар
24.12.2021 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На фото видно, що піймали циган ))) А Гогішвілі гуляє на волі
показати весь коментар
24.12.2021 10:17 Відповісти
есть вещи, которые позволены только Верховному и его свите..
показати весь коментар
24.12.2021 10:24 Відповісти
Это к досрочным выборам.
показати весь коментар
24.12.2021 10:30 Відповісти
А ликвидировать гнездо фсбэшников в ОП кишка слабка ?
показати весь коментар
24.12.2021 10:30 Відповісти
Стесняюсь спросить: А шо, руцкие шпиёны уже закончились? СБУ уже наркотой занимается? Т.е. всем ОБНОНам можно в отставку уходить? А зачем мы их тогда содержим?
показати весь коментар
24.12.2021 10:33 Відповісти
Стесняюсь ответить, вы у кого спрашивать, у Левински? Не смешите мои капцi.
показати весь коментар
24.12.2021 10:37 Відповісти
квартира дерьмака?
показати весь коментар
24.12.2021 10:41 Відповісти
Блин, вы хоть не называйте бичей звичайних дельцами... На фото их хата с кривыми углами в комнатах... нищеброды конченные. КТО ПРИ ДЕЛАХ И БАБКАХ, СОТРУДНИЧАЕТ С КЕМ НАДО, ТОБТО ДЕлится. Кто не верит спросите у спальчевского с тупо уволившимся с такого хлебного места ментовского зам министра.
показати весь коментар
24.12.2021 10:44 Відповісти
ЗЫ...каарочи, дурачки перешли дорогу налаженной системе...
показати весь коментар
24.12.2021 10:46 Відповісти
Вы шо - гогишвили ехал « на спецоперацию» в сопровождении разведки .
а спецоперация была видимо в ознакомлении украинцев с его е-фейсом. Только украинцы не поняли и возмутились быдлячеству е-фейса.😀😀
показати весь коментар
24.12.2021 10:50 Відповісти
Все бы было хорошо, если бы было хотя бы так, но оно не смогло даже объяснить цель поездки. А значит, - это было его самовольное предприятие. Потому к нему , теперь уже с юридической стороны, - масса вопросов о цели посещения зоны боевых действий. ЗЫ... как я понял, когда он так тупо засветился на въезде в зону, он резко рвонул увольняться назад , в Киев, позабыв о цели своего прибытия в зону.
показати весь коментар
24.12.2021 12:40 Відповісти
Токо шо генералы СБУ заявили, шо не обязаны перевирять замов министров ВД на наличие двойного гражданства и шпионаж. Вот и сделали "реализацию" одной из тысяч существующих банд на фотокамеру.
показати весь коментар
24.12.2021 10:46 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2021 10:54 Відповісти
шутка про зе улетевшего во время облавы на вертолете МНС уже была?)))
показати весь коментар
24.12.2021 10:54 Відповісти
Ого наторговали на 168 дол и щипотку гривен )))) А настоящие торговцы Гога у Зеленского и Кива у Медведчука.
показати весь коментар
24.12.2021 11:29 Відповісти
А Шо, у них не было при себе корочки из ОПы или от Гогишвили ?
показати весь коментар
24.12.2021 20:38 Відповісти
 
 