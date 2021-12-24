Викрадали людей, вимагали гроші та скоювали розбійні напади: СБУ знешкодила міжнародне кримінальне угруповання, яке координував злодій у законі. ФОТОрепортаж

СБУ продовжує системну боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України. Під час багатоетапної спецоперації в Маріуполі нейтралізовано міжнародне кримінальне угруповання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники викрадали людей та змушували їх займатися наркоторгівлею. У разі відмови – застосовували до потерпілих насильство та погрожували вбивством.

Діяльність угруповання координував з Близького Сходу уродженець однієї з країн Південного Кавказу, так званий злодій у законі, який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

За його завданням учасники банди намагались налагодити збут важких наркотиків на території регіону. Для маскування протиправної діяльності "товар" замовникам передавали через місцевих жителів, яких насильно втягували у наркобізнес.

Крім того, кримінальники тероризували і залякували мешканців регіону через здійснення розбійних нападів на громадян та "вибивання" з них грошей.

За даними слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації і потім змушували потерпілих повертати неіснуючі борги, при цьому застосовували зброю і завдавали їм тяжкі тілесні ушкодження.

Задокументовано факти вимагання грошей на суму майже 20 тис. дол.

Правоохоронці затримали двох організаторів банди під час передачі частини грошей від потерпілого.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за:

ч. 2 ст. 189 (вимагання),

ч. 2 ст. 187 (розбій),

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

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Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Операцію із викриття і затримання зловмисників проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.







Фото: сайт СБУ