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Для нас важлива двопартійна підтримка, - Зеленський провів зустріч із групою американських сенаторів. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із групою американських сенаторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится у твітері Зеленського.

"Провели важливу й продуктивну розмову зі співголовами українських кокусів і великою групою сенаторів і конгресменів конгресу США у переддень Різдва.

Цінуємо потужну двопалатну й двопартійну підтримку України. Це особливо важливо для збереження миру й безпеки у регіоні!", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американські конгресмени під час візиту до Києва підкреслили двопартійну підтримку України, - посольство

Для нас важлива двопартійна підтримка, - Зеленський провів зустріч із групою американських сенаторів 01
Для нас важлива двопартійна підтримка, - Зеленський провів зустріч із групою американських сенаторів 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Конгрес США (1228)


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Топ коментарі
+15
Буратінка без Єрмака- нікуди. Мабуть і спить з ним. Тьху, мерзота, нікчема.
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24.12.2021 21:02
+9
Незабаром з цим злочинцем ніхто не буде спілкуватись.
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24.12.2021 20:57
+6
Цікаво, вони передали привіт від діда Джо із засторогою не чіпати його друга Пороха?)
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24.12.2021 20:49
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Цікаво, вони передали привіт від діда Джо із засторогою не чіпати його друга Пороха?)
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24.12.2021 20:49 Відповісти
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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24.12.2021 22:10 Відповісти
навзаєм ЗЄльонський продемонстрував українську "двохпартійну підтримку американських партнерів, який чомусь виявився...

монопартійним ЗЕ-льоним підсероном союзників
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24.12.2021 22:10 Відповісти
Судя по такому сухому официальному резюме, передали
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24.12.2021 22:45 Відповісти
пороха затримайте, зелені моно-турбоваті - буде вам підтримка!
і двох і трьох і всіх...
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24.12.2021 20:54 Відповісти
Merry Christmas, brother!
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24.12.2021 20:58 Відповісти
Merry Christmas to you too!
They said in some regions there had been a chance to have really White Christmas.
This is definitly not for us, I got use to it
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24.12.2021 21:04 Відповісти
It might rain tonight
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24.12.2021 21:14 Відповісти
outside for a smoke? - short sleeve and shorts.
of course it can
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24.12.2021 21:21 Відповісти
Yea, man. I'm even gonna cook Christmas dinner on my grill.
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24.12.2021 21:41 Відповісти
And in Boston, a little bit of snow, and in the morning minus 1-3 Celsius. But without the wind!
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24.12.2021 22:12 Відповісти
Merry Christmas! 45* F right now, S-E PA.
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24.12.2021 22:15 Відповісти
all like you said...
"rain rain go away, little Jonny wants to play!"
White Christmas.
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26.12.2021 02:50 Відповісти
Незабаром з цим злочинцем ніхто не буде спілкуватись.
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24.12.2021 20:57 Відповісти
та вже небагато бажаючих, якщо взагалі хто е.
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24.12.2021 21:09 Відповісти
Буратінка без Єрмака- нікуди. Мабуть і спить з ним. Тьху, мерзота, нікчема.
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24.12.2021 21:02 Відповісти
Дєрмак то папка, а Мосейчуха - мамка.
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24.12.2021 21:16 Відповісти
по секрету:

ласкаве ЗЕ-телятко одразу двох "мамок" ссе
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24.12.2021 22:27 Відповісти
буратінка-цацянка - беніна радість.
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24.12.2021 21:16 Відповісти
куратор від ФСБ
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24.12.2021 21:52 Відповісти
Чотири людини - це велика група? Які конгресмени? Які сенатори? Від яких штатів? Що обговорювали? Навіщо їм взагалі зустрічатися з дебілозидентом?
Ніякої конкретної інфи як звичайно. Короче піздьож галіма.
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24.12.2021 21:15 Відповісти
Ааа, там ще й на моніторах якісь люди...
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24.12.2021 21:17 Відповісти
так цинично врать в глаза не краснея и какое после этого будет отношение к нашей стране когда руководитель что не слово то вранье что не подпись то вранье обязательства не выполнять цирк
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24.12.2021 21:21 Відповісти
Так ти робиш все навпаки що б не було тієі підтримки,чого ти пішов в ті президенти? ну далекий ти від національних інтересів Украіни.
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24.12.2021 21:29 Відповісти
Он всё-таки неадекват в кубе. После такого фортеля с конкурсом главы САП, после невыполненного обещания он ожидает поддержки? Интересно, что этому лжецу говорили сенаторы?
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24.12.2021 21:44 Відповісти
США никак не могут призначить Посла США в Украину из -за разногласий республиканцев с Байденом по СП-2 и уступок кремлю..Украина важна США и в противостоянии с Китаем.
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24.12.2021 21:45 Відповісти
Ага. і саме тому зе і його свита роблять все - щоб втратити підтримку і від обох цих партій, і від самого Байдена.
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24.12.2021 21:57 Відповісти
Цікаво, чи запитав хтось з цих конгресменів - як там ситуація з обранням незалежного керівника САП?
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24.12.2021 21:58 Відповісти
это беда. Зеленский плохо кончит. С Штатами так нельзя играть. Нельзя. На него впоследствии навесят даже то, о чем он и не догадывается, хотя о чем он там догадывается с его мозгами
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25.12.2021 02:36 Відповісти
Якщо він не розуміє - що в його оточенні стільки потенційних і реальних зрадників і ворогів, які і його самого зіллють при першій нагоді - то це виключно його проблеми. Нехай отримує - що заслужив.
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25.12.2021 12:39 Відповісти
в том то и беда, что он НЕ ПОНИМАЕТ. И при этом это президент громадной страны в центре Европы
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25.12.2021 13:37 Відповісти
Якщо би не війна з фєдєрастами і та частина суспільства, яка встала на захист своєї країни, ще з самого початку агресії путєна, то фіг би хто, з західних політиків, сьогодні розмовляв, з цим кварталівським виродком...
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24.12.2021 22:01 Відповісти
Ваше мнение супер. Вы сами хоть поняли о чем Вы только что сказали?
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24.12.2021 22:08 Відповісти
Я розумію…
Заходу доводиться мати справу з цим уйопком, бо поки не хочуть кидати Україну, але будь якому терпінню може стати край.
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25.12.2021 11:51 Відповісти
Ага,поддержат тебя после муток с главой САП.Надеемся,что по самые помидоры поддержат
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24.12.2021 22:03 Відповісти
Двухпартийная поддержка сказал клован и зарядил по привычке две дорожки. Стесняюсь сказать какого качества были эти белые и пушистые дорожки...
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24.12.2021 22:05 Відповісти
А Дєрмака попросили не бути присутнім?
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24.12.2021 22:10 Відповісти
Він присутній - є на фото.
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25.12.2021 12:41 Відповісти
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24.12.2021 22:13 Відповісти
"зе клован" видає бажане за дійсне .Не він провів зустріч,а ВОНИ провели зустріч на якій "зе кловану" і з ним присутнім , відкрили очі ,що їх чекає за брехню , з обранням Голови САП ,з "вагнергейтом" справами офшорними і т д
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24.12.2021 23:06 Відповісти
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25.12.2021 00:15 Відповісти
А шо Маркарова там делает - ее послом в США так и не приняли ?
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25.12.2021 01:13 Відповісти
Спочатку поздравляю Вас і родину з святами -Христос народився- славімо Його!

Я - Козачок Юрій Якович- офіцер медик часів СРСР.

На Україні наближаються буремні події...

Путін не бажає миру, а ми не бажаємо йому підкорятись! Тож, нам потрібно готуватись до бою.

Я Вам пишу цей лист в зв язку з тим, що хочу через Вас повідомити Сенаторів та Конгрес Сполучених Штатів про рішення поки що частини офіцерів та прапорщиків (поки що) звернутись до Президента України, пана Зеленського та Голови СНБО пана Данілова, про надання нам автоматичної зброї з набоями додому. Щоб в разі навали окупантів, вкоротити ім віку. Проінформуйте , будь ласка, сенаторів та конгресменів про таку акцію.

З повагою до Вас та народу США.

Офіцер-лікар, багатьох частин СпеНаз часів СРСР,

Юрій Козачок з Полтави.

Слава Україні! No Pasaran!

25.12.2021
Це мій лист до Сенаторки-Українки яка нині живе в США, гарної жінки з Чернігівщини. Звуть її Вікторія Спатц. Думаю, рідна кров допоможе їй розповсюдити цю інформацію серед керівництва США (Конгресу та Сенату ).
Я виступаю проти спілкування нашого Президента та несповна-розуму Путіна. Пане Володимир, від нього неможливо чекати чогось хорошого. Сін-Сатана в людському обличчі. Облиште його! Скоро від здохне як скажена собака!
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25.12.2021 02:32 Відповісти
Коррупция разъедает государство Украину изнутри, вы представляете если у людей будет оружие сколько предателей(коррупционеры) будет застрелено без суда
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25.12.2021 09:32 Відповісти
правильно.
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25.12.2021 03:47 Відповісти
Курдупель - двохликий Янус. Одним словом - брехло без встиду і совісті.
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25.12.2021 09:35 Відповісти
Полномочный представитель президента Российской Федерации Ермак полностью управляет президент-клоуном ЗЕленским. Это какой-то позор.
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25.12.2021 12:15 Відповісти
Уже ясно, ЗЕля на дистанционном управлении бункера и давно бы сдал Украину деду Путину, как это сделал губернатор Лукашенко, но боится недовольства Украинского народа. Также, ЗЕля неустанно пытается посадить Порошенко, который мешает ему сдать Украину Путину.
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25.12.2021 12:31 Відповісти
В случае полномасштабной агрессии РФ главнокомандующего-предателя Зелю придется срочно посадить под домашний арест или нейтрализовать.
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25.12.2021 12:32 Відповісти
 
 