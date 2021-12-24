Для нас важлива двопартійна підтримка, - Зеленський провів зустріч із групою американських сенаторів. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із групою американських сенаторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится у твітері Зеленського.

"Провели важливу й продуктивну розмову зі співголовами українських кокусів і великою групою сенаторів і конгресменів конгресу США у переддень Різдва.

Цінуємо потужну двопалатну й двопартійну підтримку України. Це особливо важливо для збереження миру й безпеки у регіоні!", - відзначається у повідомленні.

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