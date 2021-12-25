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Створення України, кремлівська погроза, відповідь на всі питання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Створення України, кремлівська погроза, відповідь на всі питання. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Відповідь на всі питання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура согласовала ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Костенко о подозрении Порошенко: ОП может решать вопрос с Минскими соглашениями и для этого выбивают оппозицию, которая будет сопротивляться

Створення України, кремлівська погроза, відповідь на всі питання. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Таємниця останнього фото Леніна розкрита

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заявил, что Украину создал Ленин. ВИДЕО

Створення України, кремлівська погроза, відповідь на всі питання. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Зробили це разом...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас полиция - наркоманы и дебилы", - "слуга народа" Галушко оскорбляет патрульных, остановивших его автомобиль для досмотра.

Створення України, кремлівська погроза, відповідь на всі питання. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Створення

Створення України, кремлівська погроза, відповідь на всі питання. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Втомився...

Створення України, кремлівська погроза, відповідь на всі питання. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

ТАСС уполномочен заявить...

Створення України, кремлівська погроза, відповідь на всі питання. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Кремлівська погроза

Створення України, кремлівська погроза, відповідь на всі питання. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Новина

Створення України, кремлівська погроза, відповідь на всі питання. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

І так щодня ...

Створення України, кремлівська погроза, відповідь на всі питання. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Рахує ресурс РФ

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Ленін (132) путін володимир (23803) фотожаба (13851) Шойгу Сергій (626) Микола Галушко (14)


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Топ коментарі
+67
Оця картинка , це ж не гумор . Це правда !! ..
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25.12.2021 08:48
+54
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25.12.2021 10:35
+51
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25.12.2021 09:43
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Гнида ЗЕленая.
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25.12.2021 08:45 Відповісти
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25.12.2021 08:46 Відповісти
Оця картинка , це ж не гумор . Це правда !! ..
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25.12.2021 08:48 Відповісти
Це, дійсно правда 😤🙄
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25.12.2021 09:28 Відповісти
Заніс Єрмак "Блазню" чергову "занюшку".... Просипав йому "дорожку" .... Той "занюхав", трохи посидів.... "Вставило" ....Задрімав.... Єрмак сидить , чергове донесення у Москву складає....
Зненацька "Блазень" як підхопиться! Як закричить! Руками як замахає!
Єрмак підскочив та по пиці - "Лясь!" "Очухайся дурак! "Что случилось?!!!"
- Представляешь! Снится мне - что умер я! Иду к вратам рая - а там!.... "Петро"!!!....
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25.12.2021 10:06 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=201401982200330&set=p.201401982200330&type=3&__cft__[0]=AZWO1z24J8kXjVJV-97-94W-******************************************************************************************************************************************************&__tn__=R]-R
Во даёт!
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25.12.2021 11:07 Відповісти
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30.12.2021 22:19 Відповісти
Лєнін створює Украіну - це шедевр 👍🏼🤣🤣🤣
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25.12.2021 08:52 Відповісти
Прочухався від «кумару» «Блазень» - а жінки НЕМА!!! Туди-сюди - ніхто не знає! Він до Єрмака:

- Андрей Барисавич! Куда Леночка подевалась?!
- Так на учёт в военкомат становиться поехала!

Повертається жінка через тиждень

- Лена!Ты где была так долго?
- На учёт в военкомате становилась!
- Да я знаю! Но почему так долго? До военкомата ближайжего ехать десять минут!
- Так я же в Донецк ездила! А там общая очередь в ополчение!

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25.12.2021 09:01 Відповісти
Коли Лєнка відвідувала Львів туди нагнали купу військових для охорони.
Так бояться народу тварі.
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25.12.2021 09:36 Відповісти
Та писали! Попереджали людей щоб у вікна не виглядали: "Работают снайперы!"
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25.12.2021 09:52 Відповісти
Про снайперів пригадую таке було коли фуйло у Запоріжжя приїздив. Але ж то фуйло, а не Лєнка.
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25.12.2021 09:55 Відповісти
Цілий полк? Які здорові українки!
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25.12.2021 12:37 Відповісти
Все створив Бог. І Україну і Росію. Ну гаразд. "Ленін" створив Україну. Так що, її не існує, українці є, а України немає? Боже! Дорослі люди, а таке несуть.
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25.12.2021 10:22 Відповісти
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25.12.2021 10:53 Відповісти
Уберите Володю, а то он Украину опять в Московию заведёт
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25.12.2021 11:27 Відповісти
Зєлєнскій вже зробив заяву з приводу заяви Путіна про створення України Леніним?
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25.12.2021 09:01 Відповісти
Все що сказав кремлівський обмилок , Зе свято вірить , тому жодних заяв не буде 😠
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25.12.2021 09:27 Відповісти
Щсь забагато вже цих маразматиків і наркоманів.
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25.12.2021 09:05 Відповісти
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25.12.2021 09:43 Відповісти
Щоб "створити нове" достатньо перейменувати, на свій лад, те що давно вже було створено.
Як, наприклад "льогким движенієм рукі" Адміністрація Президента перейменовується в офісЗелеБобіка і т.д. і т.п.
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25.12.2021 10:11 Відповісти
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25.12.2021 10:23 Відповісти
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25.12.2021 10:35 Відповісти
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25.12.2021 10:47 Відповісти
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25.12.2021 10:50 Відповісти
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25.12.2021 11:36 Відповісти
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26.12.2021 17:50 Відповісти
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25.12.2021 10:26 Відповісти
в XVI-XVII веке в Османской империи появилась пословица
" турок только с отцом и с начальником говорит по-турецки. С муллой он говорит по-арабски, с мамой по-украински, а с бабушкой по-польски "
это косвенно подтверждает факт существования украинского языка уже тогда . но тупорылые до сих пор твердят как мантру " украинский язык придумали австрийцы перед 1-ой Мировой войной . а этот дибил из Кремля еще и Ленина приплел
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25.12.2021 10:34 Відповісти
Без Иллича никак низзя.
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25.12.2021 11:12 Відповісти
1798 рік - перша поема написана українською мовою
1799 рік - рік народження "великого російського поета" ефіопа Гарматкіна
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25.12.2021 16:55 Відповісти
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25.12.2021 11:37 Відповісти
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25.12.2021 11:48 Відповісти
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25.12.2021 14:15 Відповісти
Это пару дней назад. в Синегоре. прием послов и дипломатов
"Икона стиля" как обычно
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25.12.2021 12:22 Відповісти
ногі лєнкі дуже воняють коли потіють. а ви зльіє люді
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25.12.2021 12:41 Відповісти
Вона на городі була, работяща жінка !
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25.12.2021 12:42 Відповісти
КріворожЕскій стиль...
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25.12.2021 12:47 Відповісти
що ви хочете від жінки яка захотіла мати дітей від такого?
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25.12.2021 16:56 Відповісти
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25.12.2021 14:40 Відповісти
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26.12.2021 07:38 Відповісти
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26.12.2021 17:54 Відповісти
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26.12.2021 17:55 Відповісти
Наступає рік скумбрії.

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30.12.2021 23:42 Відповісти
 
 