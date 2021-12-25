За добу від COVID-19 у Києві померло 14 осіб, виявлено 908 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 908 хворих на коронавірус. 14 людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"908 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.14 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8098 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 327 399", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 493 жінки віком від 18 до 98 років та 369 чоловіків віком від 19 до 90 років А також 24 дівчинки від 2 до 17 років і 22 хлопчики від 8 місяців до 17 років

Серед тих, хто померли: 7 жінок від 45 до 81 року і 7 чоловіків від 52 до 90 років

До лікарень столиці госпіталізували 55 госпіталізованих хворих на коронавірус та 76 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 888 людей. Загалом подолали коронавірус 307 187 осіб.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (180), Солом‘янському (114), в Деснянському та Святошинському (по 104 випадки)", - зазначив Віталій Кличко.

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