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Новини Фото Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померло 14 осіб, виявлено 908 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 908 хворих на коронавірус. 14 людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"908 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.14 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8098 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 327 399", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 493 жінки віком від 18 до 98 років та 369 чоловіків віком від 19 до 90 років А також 24 дівчинки від 2 до 17 років і 22 хлопчики від 8 місяців до 17 років

Серед тих, хто померли: 7 жінок від 45 до 81 року і 7 чоловіків від 52 до 90 років

До лікарень столиці госпіталізували 55 госпіталізованих хворих на коронавірус та 76 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 888 людей. Загалом подолали коронавірус 307 187 осіб.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (180), Солом‘янському (114), в Деснянському та Святошинському (по 104 випадки)", - зазначив Віталій Кличко.

Також читайте: За добу від COVID-19 у Києві померло 15 осіб, виявлено 1 234 нові випадки захворювання, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померло 14 осіб, виявлено 908 нових випадків захворювання, - Кличко 01

карантин (18172) Київ (19461) Кличко Віталій (3512) коронавірус (19923)


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Да ладно , скоро омикрон в гости придет ...........
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25.12.2021 11:31 Відповісти
а что омикрон?
омикрон типа насморка.
Но раз пишут что придёт - дрожи.
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25.12.2021 11:32 Відповісти
Всем на прививки!
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25.12.2021 11:40 Відповісти
Ну да , ну да , я уже слышал про придуманную болячку Корона , которая не страшнее сезонного гриппа .
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25.12.2021 13:17 Відповісти
Поразительный факт. 70% т.н. госпитализаций с COVID в Лондоне диагностируются через несколько дней после госпитализации по поводу других заболеваний. Они НЕ пациенты с COVID. Положительный тест через 8 дней после поступления означает, что это больница заражает пациентов COVID... хм.. думаете у Нас как-то иначе !?.. ой сомневаюсь я...
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25.12.2021 11:38 Відповісти
А от других болезней сколько умерло? Тысяча? Две? Да и не факт, что и эти от короны.
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25.12.2021 11:56 Відповісти
От всех причин за сутки в Киеве умирает порядка 120 человек.
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25.12.2021 12:14 Відповісти
 
 