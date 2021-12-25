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Через вибух газу повністю зруйнований житловий будинок на Львівщині, постраждали 5 осіб, - ДСНС. ФОТО

У с. Ниновичі Червоноградського району Львівської області в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух газу, унаслідок чого постраждали п'ятеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у телеграмі. 

"25 грудня об 11:50 до ДСНС надійшла інформація, що в с. Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух (за попередніми даними, газоповітряної суміші). Внаслідок цього постраждали п'ятеро осіб", - зазначено в повідомленні.

На місці проводиться огляд постраждалих працівниками швидкої медичної допомоги. Зазначається, що внаслідок вибуху будівля зруйнована повністю.

Від ДСНС залучено вісім осіб та дві одиниці техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Газ вибухнув у житловому будинку у Кам'янському, госпіталізовано людину, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через вибух газу повністю зруйнований житловий будинок на Львівщині, постраждали 5 осіб, - ДСНС 01

вибух (4450) газ (10424) ДСНС (5105) Львівська область (2425)


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в мене газ вибухнув теж 25 грудня ...
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25.12.2021 13:32 Відповісти
а шо за Львівщині нема снігу? дива..
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25.12.2021 13:38 Відповісти
хз. но возможно хлопком сдуло, бо мабуть мало було. судя по светлому шиферу у соседей на втором плане, то он вроде как бэ снігом притрушений.
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25.12.2021 14:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gLk8bjVcSUs
в червонограді тоже снігу не дофіга. може буть, шо по периферії ще менше.
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25.12.2021 14:10 Відповісти
 
 