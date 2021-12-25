Через вибух газу повністю зруйнований житловий будинок на Львівщині, постраждали 5 осіб, - ДСНС. ФОТО
У с. Ниновичі Червоноградського району Львівської області в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух газу, унаслідок чого постраждали п'ятеро людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у телеграмі.
"25 грудня об 11:50 до ДСНС надійшла інформація, що в с. Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух (за попередніми даними, газоповітряної суміші). Внаслідок цього постраждали п'ятеро осіб", - зазначено в повідомленні.
На місці проводиться огляд постраждалих працівниками швидкої медичної допомоги. Зазначається, що внаслідок вибуху будівля зруйнована повністю.
Від ДСНС залучено вісім осіб та дві одиниці техніки.
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в червонограді тоже снігу не дофіга. може буть, шо по периферії ще менше.