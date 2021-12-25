З київського ТРЦ River Mall терміново евакуювали людей. Зараз заклад працює в звичайному режимі. ФОТО (оновлено)

Сьогодні, 25 грудня у Києві почали евакуацію людей з торгового центру River Mall. Повідомляється про технічні причини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За попередньою інформацією евакуація відбувається через технічні причини.

Наразі до торговельно-розважального центру прибули карети "швидкої" та пожежники. Також прибули правоохоронці. Вже спостерігається натовп людей біля ТРЦ.

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Пізніше з'явилася інформація, що було отримане анонімне повідомлення про замінування

Під час огляду території спеціалісти вибухотехнічної служби не виявили жодних підозрілих предметів. На час перевірки було евакуйовано близько тисячі осіб. Наразі заклад відновив роботу у звичайному режимі.