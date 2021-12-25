З київського ТРЦ River Mall терміново евакуювали людей. Зараз заклад працює в звичайному режимі. ФОТО (оновлено)
Сьогодні, 25 грудня у Києві почали евакуацію людей з торгового центру River Mall. Повідомляється про технічні причини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За попередньою інформацією евакуація відбувається через технічні причини.
Наразі до торговельно-розважального центру прибули карети "швидкої" та пожежники. Також прибули правоохоронці. Вже спостерігається натовп людей біля ТРЦ.
Пізніше з'явилася інформація, що було отримане анонімне повідомлення про замінування
Під час огляду території спеціалісти вибухотехнічної служби не виявили жодних підозрілих предметів. На час перевірки було евакуйовано близько тисячі осіб. Наразі заклад відновив роботу у звичайному режимі.
Топ коментарі
+9 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар25.12.2021 13:35
+5 Alex 13 #490634
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+4 Юрій Ан
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Наплодили импортных названий, хрен теперь разбереш.
Оно не в Сквыре или Бердычеве?
Тяжело пригожинским писакам ориентироваться в Киеве.
Бо я думал, что один торговый центр это типо петровилее, сегодня присмотрелся, так оно - ретровилле.
Еще петра мог как-то привязать.
Но при чем тут ретро к новому ТЦ, вы меня убейте.
Ну, были сады, где выращивали плоды и овощи для Кучмы и прочих.
Я там даже пару раз зарплату получал за обслуживание техники.
Каким боком оно ретро?
Они выращивали без всякой химии и имели сертификат качества.
Когда мой шеф поиглашал Кучму на днюху в дворец спорта, тот сказал, что с удовольствием бухнет, если на всю жиатву и выпивку будут такие сертификаты.
Пришлось бухать с Плющем, который не был таким переборчивым.