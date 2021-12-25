УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10963 відвідувача онлайн
Новини Фото
14 231 21

З київського ТРЦ River Mall терміново евакуювали людей. Зараз заклад працює в звичайному режимі. ФОТО (оновлено)

Сьогодні, 25 грудня у Києві почали евакуацію людей з торгового центру River Mall. Повідомляється про технічні причини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За попередньою інформацією  евакуація відбувається через технічні причини.

Наразі до торговельно-розважального центру прибули карети "швидкої" та пожежники. Також прибули правоохоронці. Вже спостерігається натовп людей біля ТРЦ.

Також читайте: У Бердянську невідомий "замінував" 11 шкіл: терорист вимагає 100 тис. грн, учні та педагоги евакуйовані

Пізніше з'явилася інформація, що було отримане анонімне повідомлення про замінування

Під час огляду території спеціалісти вибухотехнічної служби не виявили жодних підозрілих предметів. На час перевірки було евакуйовано близько тисячі осіб. Наразі заклад відновив роботу у звичайному режимі.

З київського ТРЦ River Mall терміново евакуювали людей. Зараз заклад працює в звичайному режимі 01

Київ (19461) евакуація (2312) ТРЦ (296)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Аваков с Зоряном и Шкиряком в отставку ушли , а Монастырский с Гогой ещё не научились
показати весь коментар
25.12.2021 13:35
+5
та это просто товарищ зе пришел в магазин за айоксом
показати весь коментар
25.12.2021 13:32
+4
Бо, если на цензоре напишут, что дело было на Подоле, то это либо Пуща, либо Ветряные.
Тяжело пригожинским писакам ориентироваться в Киеве.
показати весь коментар
25.12.2021 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БИМБА, ГРАНАТА, КИЛЯ, ПИДИР !!!
показати весь коментар
25.12.2021 13:17 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2021 15:16 Відповісти
Азаров с мардовского это сумасшедший.
показати весь коментар
25.12.2021 15:22 Відповісти
Якийсь зебобік застряв в ескалаторі.
показати весь коментар
25.12.2021 13:22 Відповісти
а заметили шо при Зе перестали взрываться ежедневные гранаты?
показати весь коментар
25.12.2021 13:27 Відповісти
Аваков с Зоряном и Шкиряком в отставку ушли , а Монастырский с Гогой ещё не научились
показати весь коментар
25.12.2021 13:35 Відповісти
та это просто товарищ зе пришел в магазин за айоксом
показати весь коментар
25.12.2021 13:32 Відповісти
Нє-нє, glo тільки glo такий ажіотаж зміг устрояти
показати весь коментар
25.12.2021 14:51 Відповісти
И где это?
Наплодили импортных названий, хрен теперь разбереш.
Оно не в Сквыре или Бердычеве?
показати весь коментар
25.12.2021 13:34 Відповісти
Бо, если на цензоре напишут, что дело было на Подоле, то это либо Пуща, либо Ветряные.
Тяжело пригожинским писакам ориентироваться в Киеве.
показати весь коментар
25.12.2021 13:47 Відповісти
Київ, метро Осокорки
показати весь коментар
25.12.2021 14:14 Відповісти
Спасибо.
Бо я думал, что один торговый центр это типо петровилее, сегодня присмотрелся, так оно - ретровилле.
Еще петра мог как-то привязать.
Но при чем тут ретро к новому ТЦ, вы меня убейте.
Ну, были сады, где выращивали плоды и овощи для Кучмы и прочих.
Я там даже пару раз зарплату получал за обслуживание техники.
Каким боком оно ретро?
показати весь коментар
25.12.2021 14:20 Відповісти
Для какого Кучмы? С этих теплиц весь Киев овощами питался.
показати весь коментар
25.12.2021 14:23 Відповісти
Ну, что не доедал Кучма, шло в магазины.
Они выращивали без всякой химии и имели сертификат качества.
Когда мой шеф поиглашал Кучму на днюху в дворец спорта, тот сказал, что с удовольствием бухнет, если на всю жиатву и выпивку будут такие сертификаты.
Пришлось бухать с Плющем, который не был таким переборчивым.
показати весь коментар
25.12.2021 14:28 Відповісти
Із серії як паралізувати роботу конкурента у розпал продаж?
показати весь коментар
25.12.2021 14:20 Відповісти
Может это такое развлечение в торгово-развлекательном центре. Проблем и забот нет-одни развлечения.
показати весь коментар
25.12.2021 14:33 Відповісти
Це ж треба було так невдало втулити той ТРЦ - виходи просто на вузький тротуар, а далі надземні переходи через шоссе
показати весь коментар
25.12.2021 16:09 Відповісти
Там тротуар, честно говоря, не такой уж и узкий.
показати весь коментар
25.12.2021 18:52 Відповісти
 
 