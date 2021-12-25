Спільнота "Київська Коляда" відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем 25 грудня на Софійський площі Києва.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Організатори свята відзначили, що "Дух Українського Різдва в мегаполісі - це насамперед коляда, народні колядки різних регіонів України, зібрані разом - як і кияни з різним корінням своїх родів. Традиційно колядують в кожній хаті, чи біля кожних воріт і дверей. Але у великому місті це зробити складно, тому вже п'ятий рік поспіль ми запрошуємо господарів на площі Києва і там колядуємо, віншуємо, співаємо для них, і всі разом. Така спільна коляда - це те що єднає, творить диво вимовленого щирого Слова і Побажання, робить нас сильнішими. Відчуйте дух нашого українського Різдва разом з Київською Колядою"
ФОТО, ВІДЕО - Олег Богачук
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