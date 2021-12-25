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Спільнота "Київська Коляда" відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем 25 грудня на Софійський площі Києва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій. 

Організатори свята відзначили, що "Дух Українського Різдва в мегаполісі - це насамперед коляда, народні колядки різних регіонів України, зібрані разом - як і кияни з різним корінням своїх родів. Традиційно колядують в кожній хаті, чи біля кожних воріт і дверей. Але у великому місті це зробити складно, тому вже п'ятий рік поспіль ми запрошуємо господарів на площі Києва і там колядуємо, віншуємо, співаємо для них, і всі разом. Така спільна коляда - це те що єднає, творить диво вимовленого щирого Слова і Побажання, робить нас сильнішими. Відчуйте дух нашого українського Різдва разом з Київською Колядою" 

Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва 01
Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва 02
Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва 03
Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва 04
Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва 05
Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва 06
Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва 07
Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва 08
Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва 09
Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва 10
Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва 11
Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва 12
Спільнота Київська Коляда відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва 13

ФОТО, ВІДЕО - Олег Богачук 

Різдво (262) колядки (10) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+15
Дуже круто! З Різдвом Христовим!!!
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25.12.2021 15:15
+10
Всех с Рождеством! Желаю всем нам мира и патриотов во власти....А не продажных кремлёвских холуёв - малоросов...
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25.12.2021 15:23
+7
Всіх віруючих з Різдвом!
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25.12.2021 15:39
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Дуже круто! З Різдвом Христовим!!!
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25.12.2021 15:15 Відповісти
Всех с Рождеством! Желаю всем нам мира и патриотов во власти....А не продажных кремлёвских холуёв - малоросов...
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25.12.2021 15:23 Відповісти
Як суто астрономічне явище може мати прив'язку до будь якого календаря??
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25.12.2021 15:31 Відповісти
В школе надо било учиться) можно открить википедию и почитать пять минут о разнице юлианского и григорианского календарей.
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25.12.2021 15:38 Відповісти
Можно так же почитать о разнице между "католическим" Григорианским и "православным" НОВОЮЛИАНСКИМ календарями, по которому с начала 20 столетия многие Поместные Православные Церкви живут и празднуют религиозные праздники. Кстати, по "старому", "римскому", Юлианскому календарю (ныне действующему и в Украине), уже через 80 лет Рождество придётся праздновать уже... 8 января! староЮлианский календарь не только не точен, но и давным-давно изжил себя!
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25.12.2021 18:23 Відповісти
Читать можно, главное понимать о чем написано, а не как Петрушка в Мертвих душах. Украина, как и весь христианский мир, живет по григорианскому календарю. И только Рождество празднует по юлианскому, как завели комуняки.
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25.12.2021 18:40 Відповісти
А нужно, чтоб не сообщество, а официльно ПЦУ перешла на этот календарь! Для церковных клерков ничего не стоит, а для нормальных украинцев праздник.
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25.12.2021 15:34 Відповісти
вони вжe служать служби на католицькe рiздво як приход попросить
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25.12.2021 17:06 Відповісти
По Православному НОВОЮЛІАНСЬКОМУ календарю, як це роблять ціла низка Помісних Православних Церков світу вже багато десятків років! Й серед них - Грецька і Болгарська Православні Церкви.
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25.12.2021 18:15 Відповісти
Всіх віруючих з Різдвом!
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25.12.2021 15:39 Відповісти
Не віруючих, також. Я за те щоб Українська православна церква, була з усім світом. Щоб сцАрь )(уйло, здох.
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25.12.2021 22:18 Відповісти
Камуняцкий церковний календарь єто совковий пережиток. Дело не в путлере, а в маскалях, они все такие. А праздновать в то что не веришь глупо.
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26.12.2021 02:36 Відповісти
Чтобы украинцев признали европейцами надо отмечать 25-го декабря.
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25.12.2021 15:39 Відповісти
Як атеїст київського патріархату вимагаю "подалі від секти РПЦ" - святкувати різдво разом з усім християнським світом!
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25.12.2021 15:44 Відповісти
Вони святкують Різдво по православному НОВОЮЛІАНСЬКОМУ календарю, як це вже десятки років робить ціла низка Помісних Православних Церков світу! Так, як по цьому ж календарю святкують Різдво Грецька Помісна Православна та Болгарська Помісна Православна Церкви, не кажучи вже за цілий ряд інших Православних Церков. Й Григоріанський календар тут, до речі НЕ при чому. А Різдво не може бути ані "католицьким", ані "православним", ані "протестантсбким"... Воно є Різдвом ХРИСТОВИМ!
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25.12.2021 18:11 Відповісти
Только не говорите православным, что они тоже празднуют 25 декабря. Только по юлиански.

Объясните мне почему православному ближе Юлий цезарь, а не папа Грицько?
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25.12.2021 20:15 Відповісти
Підростеш, зрозумієш.
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25.12.2021 22:20 Відповісти
Україні шанують та святкують усі свята !
І Новий рік зустрічають як 1 січня , так і 14 - по старому стилю
І дай нам Боже сил , здоров"я та грошей усі ці + інші свята відсвяткувати

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25.12.2021 23:20 Відповісти
Дурня. Поясніть чому православні не визнають астрономію і поправку на 13 діб?
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26.12.2021 16:33 Відповісти
За https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1036&page=1 даними Київського міського інституту соціології (КМІС), станом на 2021 рік лише 63% українців називали це свято важливим та/чи улюбленим. Ця цифра може здатися великою, проте у 2013 році так казали 79% громадян, а у 2018 - аж 81%. Останні ж роки динаміка стрімко падає, хоча Різдво, як і раніше, вважають другим найважливішим святом після Нового року.

Прjйде ще два роки і більшість українців назве своїм улюбленим святом день клоуна.
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26.12.2021 01:13 Відповісти
Не отпразнуешь - косо посмотрят, бгггг 😂 Я буддист, например. Сегодня хочу почитать Коран для расширения кругозора
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28.12.2021 01:25 Відповісти
Коляда буде також 7 січня на площі софієвській
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28.12.2021 17:06 Відповісти
 
 