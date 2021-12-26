Вагон потягу "Київ - Ужгород" загорівся на вокзалі Львова, - ДСНС. ФОТО
Минулої ночі виникла пожежа у поїзді "Київ-Ужгород", який прибув на вокзал у Львові о третій годині ночі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівське обласне управління ДСНС.
У повідомленні відзначається: "26 грудня о 03:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на пл. Двірцева 1, на ст. Львів Головного залізничного вокзалу.
Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда сполученням "Київ-Ужгород". До місця виклику виїхали рятувальники 1-ої та 2-ої державних пожежно-рятувальних частин м.Львова та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був, відчеплений від поїзда, окремостоячий, з вікон вибивався дим. Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні.
Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 05:00 пожежу локалізовано та о 05:03 ліквідовано в складі 2-х ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв.м. До ліквідації пожежі залучалось 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи".
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Анекдот...
Две элитных машки в обеденный перерыв зашли в кабак посплетничать и заказали борщик от местного повара Юзика и по пиву. Выпили пива, расслабились и одна из подружек говорит:
- Пиво какое крепкое - чуть пригубила, а уже в груди горит!
- Подруга, выйми цыцьку из борщика - он же горячий...
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ааа...ось воно що...Тобто, вона була повинна вдягнутися у кеди, пайку, тріко "айдідас" - і тоді було б усе гаразд?
Уявляєш собі Ангелу Меркель у подібному наряді на зустрічі з Джі Севен ?
Щось ви помиляєтесь..
А от Україні, то напевно. Принаймні, я б не порівнював дівку без трусів із тою фрау.
Йдеться про зовнішній вигляд.
От як ви думаєте, чим буде займатись ота краля ? Більшість її щоденних справ проходять у різноманітних салонах. Чи ви теж як і Во Ва вважаєте, що їй достатньо вмитись зранку і вона вже така кросіва ?
Та мені інша дівка до вподоби.
Она не не угадала с дрескодом, а нарочно надела этот наряд. Плюс есть правило: если юрист или помощник, дипломат и др. так одет, к нему не будет доверия. Профессионал знает, что где и как одеть, чтоб выглядеть солидно. Людям в целом было все равно, в чем эта дама одета. Но с полностью голой спиной и декольте открытым- зачем такое одевать, если ты помощник замминистра? Помощница обычно ходит с сумочкой, где блокнот, ручки, все пишет, слушает внимательно, это как правило трудяги невероятные, которые не оголяются тк это весьма неудобная одежда для работы такой+ умеют сводить с ума мужчин мозгами и даже стоя в брючном костюме. Но, посмотрев Инстаграм этой дамы, засомневалась в ее деловом статусе и влиятельности в сфере юриспруденции.
Цей наряд підійшов би для супутниці якогось багатія десь у казино.
А вам, як гадаєте, підійшло б?
непризнанный гений и знает восемь языков? нужно глянуть, там, результаты зно\ университетские экзамены\докторская?
Спочатку - "члены моего кружка",
а потім - "кружки моего члена".
Пассажира Карл...одного пассажира...😀
И ради этого УЗ цельный дополнительный поезд запустила по этому маршруту...
Огнетушители запрещены?
Це як - один пасажир їхав на цілий вагон? Чи недогляд редактора?