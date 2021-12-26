Вагон потягу "Київ - Ужгород" загорівся на вокзалі Львова, - ДСНС. ФОТО

Минулої ночі виникла пожежа у поїзді "Київ-Ужгород", який прибув на вокзал у Львові о третій годині ночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівське обласне управління ДСНС.

У повідомленні відзначається: "26 грудня о 03:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на пл. Двірцева 1, на ст. Львів Головного залізничного вокзалу.

Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда сполученням "Київ-Ужгород". До місця виклику виїхали рятувальники 1-ої та 2-ої державних пожежно-рятувальних частин м.Львова та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був, відчеплений від поїзда, окремостоячий, з вікон вибивався дим. Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні.

Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 05:00 пожежу локалізовано та о 05:03 ліквідовано в складі 2-х ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв.м. До ліквідації пожежі залучалось 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи".

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