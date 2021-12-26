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Вагон потягу "Київ - Ужгород" загорівся на вокзалі Львова, - ДСНС. ФОТО

Минулої ночі виникла пожежа у поїзді "Київ-Ужгород", який прибув на вокзал у Львові о третій годині ночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівське обласне управління ДСНС.

У повідомленні відзначається: "26 грудня о 03:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на пл. Двірцева 1, на ст. Львів Головного залізничного вокзалу.

Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда сполученням "Київ-Ужгород". До місця виклику виїхали рятувальники 1-ої та 2-ої державних пожежно-рятувальних частин м.Львова та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був, відчеплений від поїзда, окремостоячий, з вікон вибивався дим. Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні.

Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 05:00 пожежу локалізовано та о 05:03 ліквідовано в складі 2-х ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв.м. До ліквідації пожежі залучалось 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дерево впало на залізничні колії в Карпатах, що призвело до сходження локомотива з рейок, затримується низка потягів, - Укрзалізниця

Вагон потягу Київ - Ужгород загорівся на вокзалі Львова, - ДСНС 01
Вагон потягу Київ - Ужгород загорівся на вокзалі Львова, - ДСНС 02

Львів (3069) потяг (1969) пожежа (4325) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+9
Певно від львівського сорому..
Бо Садовий пропіхнув у помічниці заступника міністра освіти губасту сосну.
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26.12.2021 10:36
+7
А це ще шо за пігаліца, з якої автостради підібрали?! Дрескод в аккурат пасує до обставин!!!
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26.12.2021 10:46
+6
То не сосна, - то новорічна ялинка... з сосальною функцією 🤔🧐😁 Міністр теж людина, щоб боротися наслідками сидячої роботи йому потрібно боротися із застійними явищами в малому тазі,- помпаж простати саме те, так що наявність такої біопомпи це виробнича необхідність 😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
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26.12.2021 10:45
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Певно від львівського сорому..
Бо Садовий пропіхнув у помічниці заступника міністра освіти губасту сосну.
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26.12.2021 10:36 Відповісти
А це ще шо за пігаліца, з якої автостради підібрали?! Дрескод в аккурат пасує до обставин!!!
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26.12.2021 10:46 Відповісти
Освітянка.
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26.12.2021 11:06 Відповісти
"Садовий пропіхнув" - абсолютно точно сформульовано. та й не тіко садовий, судячи по її виду )
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26.12.2021 11:23 Відповісти
зато у консультанто лещенко 500 тиш зп
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27.12.2021 10:19 Відповісти
Она раньше похоже на дороге в Кончу-Заспу работала... И не сосна она, а Ялыночка!
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26.12.2021 11:15 Відповісти
у этой сосны, лапник как уйолки. залапали при подстилке вместо каремата так, шо уже даже не лапник, а обычные уши спаниеля, висящие до земли.
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26.12.2021 11:12 Відповісти
Я думаю, шо Садовий после этого фото пару дней на работу ходил с поцарапанной мордой - только за то шо рядом сфотографировался.
За большее отбивают яйца, если уже есть пара собственных детей...
Анекдот...
Две элитных машки в обеденный перерыв зашли в кабак посплетничать и заказали борщик от местного повара Юзика и по пиву. Выпили пива, расслабились и одна из подружек говорит:
- Пиво какое крепкое - чуть пригубила, а уже в груди горит!
- Подруга, выйми цыцьку из борщика - он же горячий...
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26.12.2021 11:14 Відповісти
а кого були повинні "пропихнути"?
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26.12.2021 11:44 Відповісти
Повинні були призначити особу, яка би відповідала посаді, але ж у нас все навпаки- влада зеленського надає можливості для аферистів та повій.
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26.12.2021 11:46 Відповісти
звідкіля ви знаєте, що вона не "відповідає посаді"? Ви спец по посадам? Чи 100% знаєте, що вона не айлав Петра?
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26.12.2021 11:52 Відповісти
Зовнішнього вигляду розпусниці достатньо. Їй в освіті робити нічого. Нехай шукає іншу країну, де би її взяли на роботу. Скажіть, у якій країні її би влаштували на подібну посаду.
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26.12.2021 12:03 Відповісти
Зовнішнього вигляду розпусниці достатньо.
--------------------------------------

ааа...ось воно що...Тобто, вона була повинна вдягнутися у кеди, пайку, тріко "айдідас" - і тоді було б усе гаразд?
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26.12.2021 12:15 Відповісти
Ні, вона мала вдягнути білизну і костюм. Іще викачати філлери з губіщ.
Уявляєш собі Ангелу Меркель у подібному наряді на зустрічі з Джі Севен ?
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26.12.2021 12:17 Відповісти
Маєте на увазі фрау Рібентроп, що нишком блокувала постачання зброї Україні?
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26.12.2021 12:29 Відповісти
Маю на увазі зовнішній вигляд.
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26.12.2021 12:30 Відповісти
Ну так, німкеня скромніше виглядала. Але шкоди наробила більше.
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26.12.2021 12:33 Відповісти
І я не можу відповісти на "ту писанину", бо та тема білше не відкривається.
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26.12.2021 12:35 Відповісти
Кому наробила? Німеччині ?
Щось ви помиляєтесь..
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26.12.2021 12:44 Відповісти
Може й Німеччині. Те що це була помилка, то напевно.
А от Україні, то напевно. Принаймні, я б не порівнював дівку без трусів із тою фрау.
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26.12.2021 12:48 Відповісти
А ми хіба Фрау наймали ?
Йдеться про зовнішній вигляд.
От як ви думаєте, чим буде займатись ота краля ? Більшість її щоденних справ проходять у різноманітних салонах. Чи ви теж як і Во Ва вважаєте, що їй достатньо вмитись зранку і вона вже така кросіва ?
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26.12.2021 12:58 Відповісти
І поза тим, фрау нам свиню підклала. А за зовнішній вигляд я б не засуджував.
Та мені інша дівка до вподоби.
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26.12.2021 13:08 Відповісти
https://www.facebook.com/marianna.nemchenko?comment_id=Y29tbWVudDo0Njg3MTgzMDQ0Njk2ODg5XzQ2ODcyMTEyMDQ2OTQwNzM%3D&__cft__[0]=AZXLs3TpEkN9d3J_u0zbx_8B-*****************-n4Yw_Z7b6T8YVenesOtm-Sf5wxpveh5sHccsEgEdhGGfoR0r7iNnRscqsvF7EaB0Sl-A8gAiIOyQpM_UOd9_9-m4BLL9h9JIaW9aVuYX4-YmI05dIIriKr30BPk4KV3CtkQ&__tn__=R]-R Marianna Nemchenko

Она не не угадала с дрескодом, а нарочно надела этот наряд. Плюс есть правило: если юрист или помощник, дипломат и др. так одет, к нему не будет доверия. Профессионал знает, что где и как одеть, чтоб выглядеть солидно. Людям в целом было все равно, в чем эта дама одета. Но с полностью голой спиной и декольте открытым- зачем такое одевать, если ты помощник замминистра? Помощница обычно ходит с сумочкой, где блокнот, ручки, все пишет, слушает внимательно, это как правило трудяги невероятные, которые не оголяются тк это весьма неудобная одежда для работы такой+ умеют сводить с ума мужчин мозгами и даже стоя в брючном костюме. Но, посмотрев Инстаграм этой дамы, засомневалась в ее деловом статусе и влиятельности в сфере юриспруденции.
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26.12.2021 13:19 Відповісти
З чоловічої точки зору, жінки можуть виконувати різні функції. Інша справа, що замість того, щоб назвати речі на ім'я, люди звикли брехати і вигадувати евфемізми, як то секретарка, чи помічниця. Зовнішність жінки, що супроводжує чоловіка, має свою вагу. І для певних перемовин означатиме більше за присутність юристки.
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26.12.2021 13:33 Відповісти
Цікаво, а чи потрібна така помічниця державі Україна ще й у освіті.
Цей наряд підійшов би для супутниці якогось багатія десь у казино.
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26.12.2021 13:36 Відповісти
Державі, може й ні. А міністру, чом би й ні. Якщо він, наприклад, зустрічається з багатіями в кино.
А вам, як гадаєте, підійшло б?
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26.12.2021 14:08 Відповісти
*казино
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26.12.2021 14:15 Відповісти
Навряд чи міністри західного світу можуть собі дозволити походи в казино ще із такими баришнями. Їх же наступного дня з ганьбою виженуть.
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26.12.2021 15:12 Відповісти
Мало хто може. Тому чоловіки щвидко набігли на голу цицьку.
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26.12.2021 15:22 Відповісти
Навіть фотки смакують. Ніби ніколи в житті грудей не бачили.
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26.12.2021 21:16 Відповісти
вмовили - вдягне та викачає
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26.12.2021 12:48 Відповісти
стосовно сосни на фото перефразую лише відому фразу: " мадам, ви або хрестик зніміть, або бюсгалтер одіньте"
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26.12.2021 12:05 Відповісти
Певно ця панєнка без трусів
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26.12.2021 12:14 Відповісти
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26.12.2021 12:19 Відповісти
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26.12.2021 12:22 Відповісти
"Героіня" у всій красі
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26.12.2021 12:16 Відповісти
а может она отличница, непризнанный гений и знает восемь языков? нужно глянуть, там, результаты зно\ университетские экзамены\докторская?
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26.12.2021 13:27 Відповісти
Она так похожа на Рыбку, наверное сестра.
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26.12.2021 15:24 Відповісти
То не сосна, - то новорічна ялинка... з сосальною функцією 🤔🧐😁 Міністр теж людина, щоб боротися наслідками сидячої роботи йому потрібно боротися із застійними явищами в малому тазі,- помпаж простати саме те, так що наявність такої біопомпи це виробнича необхідність 😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
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26.12.2021 10:45 Відповісти
100/500%
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26.12.2021 10:48 Відповісти
@#баний стид....
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26.12.2021 10:48 Відповісти
Ось і прокоментували новину.
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26.12.2021 10:53 Відповісти
больше похоже на то что ,,обсосали"со всех сторон(новину)
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26.12.2021 11:00 Відповісти
А почався цей спам і флуд з першого коменту.
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26.12.2021 11:10 Відповісти
лифчик снимать зато не нужно- его уже нет. с трусами наверное тоже вопрос решили до фотосессии. Боже. где это быдло взялось
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26.12.2021 11:01 Відповісти
была такая пословица у комсомольцев совка "научен комсомолом и судьбой, застёгивать бюстхалтер за собой". пришли другие времена, канули в Лету комсомолки с лифчиками )))
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26.12.2021 11:17 Відповісти
Мы його выкохалы за роки незалежності... Схоже - Незалежності від здорового глузду!
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26.12.2021 11:18 Відповісти
Декольте до колен.
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26.12.2021 11:43 Відповісти
Колись була така усмішка: жінка прийшла до дому з роботи на 2 години раніше: і застала таку картину, чоловік у центрі и 5 жіночок: Засідання, і запитання од дружини, що це таке: одповідь " я член кружка" через кілька місяців зникла дружина, чоловік застав після роботи: те саме питання: Що це таке? У відповідь: це члени моєго кружка
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26.12.2021 11:03 Відповісти
Там було трохи не так.
Спочатку - "члены моего кружка",
а потім - "кружки моего члена".
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26.12.2021 11:08 Відповісти
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26.12.2021 11:06 Відповісти
Похоже проводники готовили охотничьи сосиски на закусь. На спиртовке...
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26.12.2021 11:08 Відповісти
Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні. Джерело:

Пассажира Карл...одного пассажира...😀
И ради этого УЗ цельный дополнительный поезд запустила по этому маршруту...
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26.12.2021 11:12 Відповісти
4 м.кв. ?
Огнетушители запрещены?
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26.12.2021 11:25 Відповісти
якщо б на спідниці була наліпка "ай лав roschen" - педроносці зализали б до нестями...
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26.12.2021 11:49 Відповісти
Але ж факт- там наліпка 95 квартал, тому лижи і не спиняйся.
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26.12.2021 12:15 Відповісти
Факт, що ви зробили тему.)
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26.12.2021 12:38 Відповісти
Головне, що всім подобається )
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26.12.2021 12:46 Відповісти
Кстати, первый комментарий именно по теме: Певно від львівського сорому../загорелся вагон/. Нну, а дальше пошло обсуждение версии: а был ли сором? Так что... )))
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26.12.2021 12:48 Відповісти
Жіноча солідарність.
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26.12.2021 13:09 Відповісти
А то!
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26.12.2021 13:12 Відповісти
"Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні". Джерело:
Це як - один пасажир їхав на цілий вагон? Чи недогляд редактора?
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28.12.2021 08:49 Відповісти
 
 