30 тисяч пачок цигарок намагалися незаконно вивезти в Румунію у товарному потязі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Під час розвантаження одного з вагонів у товарному потязі, що їхав до Румунії прикордонники конфіскували 30 тисяч пачок цигарок.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі ДПСУ.
"На кордоні з Румунією розвантажили один із вагонів поїзда. З’ясувалося, що вагон був із "сюрпризом" на 1,2 млн грн. Зокрема під час перевірки військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону спільно з митниками виявили 30 тисяч пачок контрабандних сигарет. Хоча за документами мав бути ламінат", - відзначається у повідомленні.
Товар намагалися незаконно переправити поїздом, що прямував до Румунії через залізничний пункт пропуску "Вадул-Сірет"
Наразі 60 ящиків тютюнових виробів розвантажено та конфісковано. Приблизна сума "ламінованого" краму склала 1,2 млн грн.
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