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30 тисяч пачок цигарок намагалися незаконно вивезти в Румунію у товарному потязі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Під час розвантаження одного з вагонів у товарному потязі, що їхав до Румунії прикордонники конфіскували 30 тисяч пачок цигарок.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі ДПСУ. 

"На кордоні з Румунією розвантажили один із вагонів поїзда. З’ясувалося, що вагон був із "сюрпризом"  на 1,2 млн грн. Зокрема під час перевірки військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону спільно з митниками виявили  30 тисяч пачок контрабандних сигарет. Хоча за документами мав бути ламінат", - відзначається у повідомленні. 

Товар намагалися незаконно  переправити поїздом, що прямував до Румунії через залізничний пункт пропуску "Вадул-Сірет"

Наразі 60 ящиків тютюнових виробів розвантажено та конфісковано. Приблизна сума "ламінованого" краму склала 1,2 млн грн.

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30 тисяч пачок цигарок намагалися незаконно вивезти в Румунію у товарному потязі, - Держприкордонслужба 01
30 тисяч пачок цигарок намагалися незаконно вивезти в Румунію у товарному потязі, - Держприкордонслужба 02
30 тисяч пачок цигарок намагалися незаконно вивезти в Румунію у товарному потязі, - Держприкордонслужба 03

контрабанда (1823) потяг (1969) Румунія (1160) цигарки (973)


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26.12.2021 12:04 Відповісти
треба було великими буквами на вагоні написати- СИГАРЕТИ-тоді точно б не знайшли-
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26.12.2021 12:05 Відповісти
что то я не слышал чтобы всю эту сигаретную контрабанду загрузили по машинам и завезли на передовую и не раздали ребятам бесплатно естественно! куда оно девается...а...наверное уже под ментами так сказать по стране разбрасывается партиями лоточникам .... ну кто поверит что это всё бросают в топку. да никогда .))
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26.12.2021 12:07 Відповісти
Якщо сигарети легальні з українськими акцизками то кому шкода шо вони попадуть в Румунію?
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26.12.2021 12:44 Відповісти
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26.12.2021 12:49 Відповісти
чёт во всём мире контрабандой считается не заявленный товар на границе. это произошло на украинской стороне и это значит что в украине существует ограничение на экспорт сигарет. явно нет и это коррупция.
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26.12.2021 13:09 Відповісти
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26.12.2021 21:22 Відповісти
 
 