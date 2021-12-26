30 тисяч пачок цигарок намагалися незаконно вивезти в Румунію у товарному потязі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Під час розвантаження одного з вагонів у товарному потязі, що їхав до Румунії прикордонники конфіскували 30 тисяч пачок цигарок.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"На кордоні з Румунією розвантажили один із вагонів поїзда. З’ясувалося, що вагон був із "сюрпризом" на 1,2 млн грн. Зокрема під час перевірки військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону спільно з митниками виявили 30 тисяч пачок контрабандних сигарет. Хоча за документами мав бути ламінат", - відзначається у повідомленні.

Товар намагалися незаконно переправити поїздом, що прямував до Румунії через залізничний пункт пропуску "Вадул-Сірет"

Наразі 60 ящиків тютюнових виробів розвантажено та конфісковано. Приблизна сума "ламінованого" краму склала 1,2 млн грн.

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