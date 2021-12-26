Контрабандну партію телефонів "iPhone 13 Pro Max" вартістю понад $300 тис. виявили в аеропорту "Одеса". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вчора, 25.12.2021 співробітники СБУ в міжнародному аеропорту "Одеса" виявили партію контрабандно переміщуваних мобільних телефонів "iPhone 13 Pro Max" вартістю понад 300 тисяч. доларів США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Громадянин України намагався ввезти у чотирьох валізах з приховуванням від митного контролю понад 200 терміналів стільникового
зв’язку.
Однак, в результаті вжитих правоохоронцями заходів протиправну спробу було викрито, переміщувані телефони вилучені, а стосовно
громадянина складено протокол про порушення митних правил.
Топ коментарі
+8 стас стас
показати весь коментар26.12.2021 13:25
+7 Прощай немытая раССея
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+5 5 копійок
показати весь коментар26.12.2021 13:09
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А де сервісна служба??
Это помощница заместителя министра образования Гарбарука. Он вместе со своей помощницей Кристиной Тишкун посетили Львов и осмотрели как работают учебно-практические центры Серьёзные кадры нынче в Министерстве образования работают(((
И дресс-код строгий и шубки "заработанные"
ДРЕСС КОД позорящий Украину . В
і даже нє ескортная сосна
ето пєрсональная помпа
Цікаво , хто її Колю підсунув - мабудь ще грошей далі на вибори , як Орбану . Тут і є Кощеів секрет поганого відношення до України
Может человек вёз на подарки в детский дом? А его так жестко.