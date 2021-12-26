Контрабандну партію телефонів "iPhone 13 Pro Max" вартістю понад $300 тис. виявили в аеропорту "Одеса". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора, 25.12.2021 співробітники СБУ в міжнародному аеропорту "Одеса" виявили партію контрабандно переміщуваних мобільних телефонів "iPhone 13 Pro Max" вартістю понад 300 тисяч. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Громадянин України намагався ввезти у чотирьох валізах з приховуванням від митного контролю понад 200 терміналів стільникового

зв’язку.

Однак, в результаті вжитих правоохоронцями заходів протиправну спробу було викрито, переміщувані телефони вилучені, а стосовно

громадянина складено протокол про порушення митних правил.

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