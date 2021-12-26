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Контрабандну партію телефонів "iPhone 13 Pro Max" вартістю понад $300 тис. виявили в аеропорту "Одеса". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора, 25.12.2021 співробітники СБУ в міжнародному аеропорту "Одеса" виявили партію контрабандно переміщуваних мобільних телефонів "iPhone 13 Pro Max" вартістю понад 300 тисяч. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Громадянин України намагався ввезти у чотирьох валізах з приховуванням від митного контролю понад 200 терміналів стільникового
зв’язку.

Однак, в результаті вжитих правоохоронцями заходів протиправну спробу було викрито, переміщувані телефони вилучені, а стосовно
громадянина складено протокол про порушення митних правил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Контрабандну партію телефонів iPhone 13 Pro Max вартістю понад $300 тис. виявили в аеропорту Одеса 01
Контрабандну партію телефонів iPhone 13 Pro Max вартістю понад $300 тис. виявили в аеропорту Одеса 02

Автор: 

аеропорт (1850) Одеса (5452) СБУ (12812) телефон (532)


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Топ коментарі
+8
Як правило під ялинку дружинам та дітям керівників структурних підрозділів СБУ
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26.12.2021 13:25
+7
hochu domoy v UA

Это помощница заместителя министра образования Гарбарука. Он вместе со своей помощницей Кристиной Тишкун посетили Львов и осмотрели как работают учебно-практические центры Серьёзные кадры нынче в Министерстве образования работают(((
И дресс-код строгий и шубки "заработанные"
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26.12.2021 13:47
+5
Велике воювання з контрабандистами. Імені ЗЕ.
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26.12.2021 13:09
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Велике воювання з контрабандистами. Імені ЗЕ.
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26.12.2021 13:09 Відповісти
Медведчук користувався нафтопроводом і вугіллям з ОРДЛО легально...Да і телеканали, отримав в подарунок, законно від Петра Олексійовича по старій дружбі.
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26.12.2021 13:22 Відповісти
І шо? Для чого ти мені це говориш?
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26.12.2021 13:30 Відповісти
Так преЗЕдент уже дважды объявлял о победе над ней.....а он никогда не обманывает...
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26.12.2021 13:33 Відповісти
Чим більше пабєд, тим краще вважає преворотько. Тим більше піару.
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26.12.2021 13:36 Відповісти
Хто така пєца? Не чув, не знаю.
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26.12.2021 13:37 Відповісти
Как Подоляк написал, так человек и скопировал....не приставай к подневольному...
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26.12.2021 13:38 Відповісти
Это неправда, СБУ контролирует поставку айфонов в Украину, у них договоренность с одним из депутатов монополистов, эти завозили и не поделились с СБУ. Их и взяли. СБУ у нас контролирует ввоз айфонов, самсунга и как не странно одежды из Турции, иначе б стоимость данного товара у нас была значительно ниже.
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26.12.2021 13:43 Відповісти
Ну ось, а казали що ми бідні.
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26.12.2021 13:08 Відповісти
А в продажу є офіційні яблофони?
А де сервісна служба??
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26.12.2021 13:10 Відповісти
Раздать детям-сиротам .Новый Год всё таки ...
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26.12.2021 13:10 Відповісти
Детям сиротам из прокурорских семей!!!
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26.12.2021 13:18 Відповісти
Детям сиротам из прокурорских семей может цвет корпуса не подойти...
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26.12.2021 13:35 Відповісти
Ага, щас...
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26.12.2021 13:51 Відповісти
Кому-то рождественский подарок под ялинку 😀😀
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26.12.2021 13:14 Відповісти
hochu domoy v UA

Это помощница заместителя министра образования Гарбарука. Он вместе со своей помощницей Кристиной Тишкун посетили Львов и осмотрели как работают учебно-практические центры Серьёзные кадры нынче в Министерстве образования работают(((
И дресс-код строгий и шубки "заработанные"
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26.12.2021 13:47 Відповісти
Админ , извини . Но не хватает слов для мата
ДРЕСС КОД позорящий Украину . В
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26.12.2021 14:35 Відповісти
Капец, дніще.
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26.12.2021 14:48 Відповісти
ето нє йолка
і даже нє ескортная сосна
ето пєрсональная помпа
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26.12.2021 15:00 Відповісти
https://62info.ru/history/node/15390

Цікаво , хто її Колю підсунув - мабудь ще грошей далі на вибори , як Орбану . Тут і є Кощеів секрет поганого відношення до України
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26.12.2021 15:14 Відповісти
ага, "мєдовая ловушка" від чєкістану
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26.12.2021 15:35 Відповісти
Какая дальнейшая судьба конфискофанных телефонов?
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26.12.2021 13:23 Відповісти
Трактором же, очевидно!
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26.12.2021 13:26 Відповісти
А может и в печь, а то после трактора экран поменяют и как новенький
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26.12.2021 13:35 Відповісти
iTtactor
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26.12.2021 13:52 Відповісти
Як правило під ялинку дружинам та дітям керівників структурних підрозділів СБУ
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26.12.2021 13:25 Відповісти
в Раду не доехали)
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26.12.2021 13:29 Відповісти
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26.12.2021 13:34 Відповісти
Ограбили чувака на 300т.
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26.12.2021 13:37 Відповісти
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26.12.2021 13:38 Відповісти
Заставить доплатить пошлину на весь товар и все дела....Конфискаторы долбанные...
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26.12.2021 13:39 Відповісти
Как повезло работникам СБУ, на Новый Год подарки новые Айфоны.
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26.12.2021 13:46 Відповісти
А ви хотіли СБУ відсторонити від економічної діяльності...Ось бачте, як працюють на благо держави? Та і за що вони житимуть, з Моторил та Гіві багато не візьмеш, окрім зламаної чи згорівшої мобілки.
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26.12.2021 13:53 Відповісти
Государство не для людей. Сделайте людские пошлины и налоги!!!
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26.12.2021 14:02 Відповісти
Сто баллов .
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26.12.2021 15:06 Відповісти
Для людей - и я даже видел этих людей
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26.12.2021 15:26 Відповісти
Страна богатая, без последней модели айфона никак нельзя!
Может человек вёз на подарки в детский дом? А его так жестко.
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26.12.2021 15:41 Відповісти
Ну почему не чУмадан моТорол без зарядки ?
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26.12.2021 18:02 Відповісти
Під ялиночку СБУшникам буде що покласти.
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27.12.2021 15:37 Відповісти
 
 