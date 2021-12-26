Пожежу на пилорамі під Києвом гасили понад шість годин, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Ліквідувати пожежу в будівлях пилорами та складу готової продукції в селі Мартусівка Київської області вдалося за шість годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Пожежу локалізовано о 16:10, о 19:52 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

На місці виклику залучалися 40 рятувальників та 10 одиниць техніки.

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Нагадаємо, 26 грудня о 13:26 надійшла інформація про пожежу в розташованих поруч будівлях пилорами та складу на вулиці Чубинського у селі Мартусівка Гірської сільської громади.

На місці було встановлено, що пожежа виникла орієнтовно у місці складання готової продукції (деревини). Загальна площа пожежі 1 тис. кв. метрів.