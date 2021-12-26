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Пожежу на пилорамі під Києвом гасили понад шість годин, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Ліквідувати пожежу в будівлях пилорами та складу готової продукції в селі Мартусівка Київської області вдалося за шість годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Пожежу локалізовано о 16:10, о 19:52 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

На місці виклику залучалися 40 рятувальників та 10 одиниць техніки.

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Пожежу на пилорамі під Києвом гасили понад шість годин, - ДСНС 01
Пожежу на пилорамі під Києвом гасили понад шість годин, - ДСНС 02

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Нагадаємо, 26 грудня о 13:26 надійшла інформація про пожежу в розташованих поруч будівлях пилорами та складу на вулиці Чубинського у селі Мартусівка Гірської сільської громади.

На місці було встановлено, що пожежа виникла орієнтовно у місці складання готової продукції (деревини). Загальна площа пожежі 1 тис. кв. метрів.

Київська область (4014) пожежа (4320)


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Топ коментарі
+7
Нелегальна пилорама мєнта чи прокурора.
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26.12.2021 16:00
+7
там корабельные сосны пилили так, что те от трения загорелись. как у буратино.
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26.12.2021 16:06
+2
Во Львове купе проводников горело...4 квадрата...22 человека тушили...и 3 единицы техники...
А тут 1000 квадрат горит и всего 25 человек...
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26.12.2021 16:23
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Нелегальна пилорама мєнта чи прокурора.
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26.12.2021 16:00 Відповісти
Пилорама купує заготовки, вони не рубають ліси.
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26.12.2021 17:05 Відповісти
там корабельные сосны пилили так, что те от трения загорелись. как у буратино.
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26.12.2021 16:06 Відповісти
Во Львове купе проводников горело...4 квадрата...22 человека тушили...и 3 единицы техники...
А тут 1000 квадрат горит и всего 25 человек...
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26.12.2021 16:23 Відповісти
так там жеж еще и пассажиров наспасали.... одного ))))
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26.12.2021 16:29 Відповісти
То купе ще то купе, правільне!
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26.12.2021 16:39 Відповісти
это ж сколько домов можно было обогреть
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26.12.2021 16:25 Відповісти
В Мартусівці елітний "строгач", мабуть зекі поклали на пожарну безпеку.
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26.12.2021 16:47 Відповісти
А пилорама то от зоны ))) И на работали на ней зэка.
"Хозяину" нежданчик прилетел ))
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26.12.2021 17:03 Відповісти
та скока там ще таких пилорам, пилящих громаднськи гроши для свынского корыта
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26.12.2021 18:52 Відповісти
Тырса загорелась,бывает
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26.12.2021 23:05 Відповісти
хм.. а шо горело то !? пилы или рамы !?
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26.12.2021 23:30 Відповісти
А що то за штирі на воротах. Громовідводи?
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26.12.2021 23:56 Відповісти
Это завод по производству сборно- щитовых домов. Налогов никогда не платил, офис на Григоренко на территориии Эпицентра. Хозяин Помазан Михаил
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27.12.2021 00:02 Відповісти
Пока всё не сгорело - не потушили....
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27.12.2021 13:46 Відповісти
 
 