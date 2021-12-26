Заступник голови МОН Гарбарук очолює ГО, яка займалася дискредитацією антикорупціонерів. ФОТО

Заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук є директором громадської організації "Національний інтерес України", яка займалася дискредитацією антикорупціонерів.

На це звернув увагу у фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, яким деградантом треба бути, щоб взяти на держслужбу керівника шарашки, яка займалася відвертою дичиною проти антикорупціонерів. Нагадаю, за часів злочинних папередників проти Віталія Шабуніна й Олександри Устінової, зокрема, і "Центру протидії корупції" в цілому було розгорнуто справжню кампанію з дискредитації. Її вели "Народні фронтовики", пов'язані з корумпантом Мартиненком. У тому числі посилали провокаторів під виглядом журналістів, зняли гівнофільм для презентації у Раді. І цей фільм таки зняла ГО "Національний інтерес України" Василя Апасова. І ось саме керівником цієї ГОшки перед призначенням заступником голови освіти Шкарлета і був Ігор Гарбарук, який днями прославився повною розкутістю моралі та етикету", - вказав він.

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Журналіст зауважив, що у офіційній біографії Гарбарука ця інформація не відображена, але вказана у відповідних реєстрах.

Зазначимо, що в українських соцмережах обговорюють фото, на якому чиновники, зокрема заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і мер Львова Андрій Садовий, у кабінеті останнього стоять поруч із молодою жінкою у відвертій сукні.

Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун, яка представилася помічницею Гарбарука. А ще вона - директорка компанії "БК ЗАБУДОВА", яка займається купівлею та продажем нерухомості.

Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24 грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.

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