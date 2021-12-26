Заступник голови МОН Гарбарук очолює ГО, яка займалася дискредитацією антикорупціонерів. ФОТО
Заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук є директором громадської організації "Національний інтерес України", яка займалася дискредитацією антикорупціонерів.
На це звернув увагу у фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, яким деградантом треба бути, щоб взяти на держслужбу керівника шарашки, яка займалася відвертою дичиною проти антикорупціонерів. Нагадаю, за часів злочинних папередників проти Віталія Шабуніна й Олександри Устінової, зокрема, і "Центру протидії корупції" в цілому було розгорнуто справжню кампанію з дискредитації. Її вели "Народні фронтовики", пов'язані з корумпантом Мартиненком. У тому числі посилали провокаторів під виглядом журналістів, зняли гівнофільм для презентації у Раді. І цей фільм таки зняла ГО "Національний інтерес України" Василя Апасова. І ось саме керівником цієї ГОшки перед призначенням заступником голови освіти Шкарлета і був Ігор Гарбарук, який днями прославився повною розкутістю моралі та етикету", - вказав він.
Журналіст зауважив, що у офіційній біографії Гарбарука ця інформація не відображена, але вказана у відповідних реєстрах.
Зазначимо, що в українських соцмережах обговорюють фото, на якому чиновники, зокрема заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і мер Львова Андрій Садовий, у кабінеті останнього стоять поруч із молодою жінкою у відвертій сукні.
Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун, яка представилася помічницею Гарбарука. А ще вона - директорка компанії "БК ЗАБУДОВА", яка займається купівлею та продажем нерухомості.
Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24 грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.
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Министерства миллиарда корабельных сосен
Жаль шо токо одну сиську показала.
цього дня учні ПТУ вже не відвідували порносайти - надивились от пуза!
бедняга справа ещё не отошёл
ви нічєго нє понімаєтє !
Аби не Путін, що чекає приводу для вторгнення, Зеленського і його банду давно треба було передавити, як гнид.
Солнце мое! Я твой лучик. Дверца моя! Я твой ключик. Ты стебелек, я твой пестик. Мы навсегда с тобой вместе! Зайка моя!
Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю!
Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю!
той що справа-голова Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.
створена АП Зеленського у противагу Асоціації міст України, яку очолює міський голова Києва Віталій Кличко.
Знайди ше ту авакянську дєєву, що там замміністра мвд була))) Так само цирк!
Дякю. Ржу
Бачив сьогодні в сукєнці))) Давай її сюди ту курву. Буде весело.
- Що ви знаєте про космос ?
- Сматрєла хвільм "П'ятий елємєнт"
- Зніміть блузку... угу, добре. Вас прийнято на посаду радника Голови Укркосмосу.
Лучше чем "Плейбой".
А шо буде пiся Нового Года.
і Жоден антикорупціонер не зміг чинити опір
https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1475182157656203270 2 ч
Різдвяна українська страва - "цицьки під шубою"
Все началось при новой власти. Рыба гниет с головы... ( Из цикла: Украина европейская)
Это не секрет, что почти все наши высокопоставленные чиновники всегда старались так или иначе пристроить своих любовниц на хорошие бюджетные должности в своих ведомствах. Ну чтобы содержать шлюх за государственный счет.
Почему это произошло? Почему резко упали нравы? Ответ очевидный: Потому что тон падению нравов в этом отношении задал сам Президент, который перенес свои шоуменские-клоунские привычки в публичную государственную сферу. Рыба всегда гниет с головы.(с)
И в чем ГО была не права?
Правда,продавшийся прислуге гарбарук, ничуть не лучше их((