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Заступник голови МОН Гарбарук очолює ГО, яка займалася дискредитацією антикорупціонерів. ФОТО

Заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук є директором громадської організації "Національний інтерес України", яка займалася дискредитацією антикорупціонерів.

На це звернув увагу у фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, яким деградантом треба бути, щоб взяти на держслужбу керівника шарашки, яка займалася відвертою дичиною проти антикорупціонерів. Нагадаю, за часів злочинних папередників проти Віталія Шабуніна й Олександри Устінової, зокрема, і "Центру протидії корупції" в цілому було розгорнуто справжню кампанію з дискредитації. Її вели "Народні фронтовики", пов'язані з корумпантом Мартиненком. У тому числі посилали провокаторів під виглядом журналістів, зняли гівнофільм для презентації у Раді. І цей фільм таки зняла ГО "Національний інтерес України" Василя Апасова. І ось саме керівником цієї ГОшки перед призначенням заступником голови освіти Шкарлета і був Ігор Гарбарук, який днями прославився повною розкутістю моралі та етикету", - вказав він.

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Журналіст зауважив, що у офіційній біографії Гарбарука ця інформація не відображена, але вказана у відповідних реєстрах.

Заступник голови МОН Гарбарук очолює ГО, яка займалася дискредитацією антикорупціонерів 01

Зазначимо, що в українських соцмережах обговорюють фото, на якому чиновники, зокрема заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і мер Львова Андрій Садовий, у кабінеті останнього стоять поруч із молодою жінкою у відвертій сукні.

Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун, яка представилася помічницею Гарбарука. А ще вона - директорка компанії "БК ЗАБУДОВА", яка займається купівлею та продажем нерухомості.

Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24 грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах. 

Заступник голови МОН Гарбарук очолює ГО, яка займалася дискредитацією антикорупціонерів 02

Заступник голови МОН Гарбарук очолює ГО, яка займалася дискредитацією антикорупціонерів 03

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Автор: 

Міносвіти (1412) Шабунін Віталій (534) Центр протидії корупції (265) Юрій Ніколов (101) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+26
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26.12.2021 21:21
+20
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26.12.2021 22:40
+19
Впевнений, що допомогає вона дуже професійно
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26.12.2021 21:02
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Впевнений, що допомогає вона дуже професійно
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26.12.2021 21:02 Відповісти
Рот у нее для этого имеет место быть.
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26.12.2021 21:10 Відповісти
Боюсь тебя напугать, но у нее скорее всего плеть есть, для боцмана, осталось узнать кто на фото "Боцман".
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26.12.2021 21:14 Відповісти
Заступник Міністра освіти та науки України везе у робочу поїздку до Львова ескортницю з виваленими обвислими сиськами. Хотів справити враження?
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26.12.2021 21:54 Відповісти
Сразу видно, это не корабельная сосна, это капитан!
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26.12.2021 21:12 Відповісти
мне тоже кажется что она - чиновница
Министерства миллиарда корабельных сосен
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26.12.2021 21:56 Відповісти
фаховий працівник. але здається в неї порвалася сукня. чи порвали.
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26.12.2021 21:14 Відповісти
то вам здається - це у неї спецуха така
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26.12.2021 21:57 Відповісти
Дивлячись на неї вангую що в неї не тільки сукня порвана...
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27.12.2021 23:29 Відповісти
Вот это телка.
Жаль шо токо одну сиську показала.
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26.12.2021 21:21 Відповісти
а може замість другої в неї протез.
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26.12.2021 21:35 Відповісти
та й перша теж мабуть "піддута"
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26.12.2021 21:58 Відповісти
Не,ну це якась порнография.
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26.12.2021 21:29 Відповісти
ви мали наувазі проф-тех-образованіє ?
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26.12.2021 21:31 Відповісти
Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24 грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.

цього дня учні ПТУ вже не відвідували порносайти - надивились от пуза!
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26.12.2021 21:30 Відповісти
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26.12.2021 22:03 Відповісти
та то верхняя часть левой руки, вы не поняли, это другое
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26.12.2021 22:08 Відповісти
видно фото сразу после профпомощи
бедняга справа ещё не отошёл
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27.12.2021 23:47 Відповісти
https://news.finance.ua/ua/news/-/504959/skilky-groshej-peredbacheno-na-deputativ-u-2022-rotsi Скільки грошей передбачено на депутатів у 2022 році
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26.12.2021 21:02 Відповісти
а если по лагерным нормам пересчитать ?
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26.12.2021 21:05 Відповісти
Треба щоб Гарбарчук повернув гроші в бюджет, сплачені його сосці.
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26.12.2021 21:02 Відповісти
головне в цій інфі - фото сіськи.
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26.12.2021 21:03 Відповісти
Блін, так це сіські!
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26.12.2021 21:06 Відповісти
За это и берут в помощники - за сиськи. Поэтому и страна - в жопе.
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26.12.2021 21:11 Відповісти
т.з. "сіськи" - то дрес-код для ПТУ.
ви нічєго нє понімаєтє !
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26.12.2021 21:33 Відповісти
Вот потому особєнно возмутітєльно, что она нє голая по пояс.
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27.12.2021 04:52 Відповісти
Більшості приємно це усвідомлювати.
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26.12.2021 21:13 Відповісти
ви так пишете, наче для вас відкриття, що нікого нормального у сьогодняшній владі немає. Жодна порядна людина не буде себе вимазувати о це гівно.
Аби не Путін, що чекає приводу для вторгнення, Зеленського і його банду давно треба було передавити, як гнид.
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26.12.2021 21:05 Відповісти
-Баришня,ви вчитеся? -Ні,я вже вмію.
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26.12.2021 21:07 Відповісти
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26.12.2021 21:20 Відповісти
тьолачка сабралась в баню з цим вухатим довбнем
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26.12.2021 21:22 Відповісти
Зайка моя! Я твой зайчик. Ручка моя! Я твой пальчик. Рыбка моя! Я твой глазик. Банька моя! Я твой тазик.
Солнце мое! Я твой лучик. Дверца моя! Я твой ключик. Ты стебелек, я твой пестик. Мы навсегда с тобой вместе! Зайка моя!
Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю!
Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю!
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26.12.2021 21:36 Відповісти
нагадую..

той що справа-голова Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.

створена АП Зеленського у противагу Асоціації міст України, яку очолює міський голова Києва Віталій Кличко.
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26.12.2021 22:02 Відповісти
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26.12.2021 21:21 Відповісти
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26.12.2021 21:28 Відповісти
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26.12.2021 21:39 Відповісти
мабуть вони таки не в ПТУ приїхали до Львова, а відвідати на запрошення мера Львова Садо-вого музей Мазоха
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26.12.2021 21:43 Відповісти
Сашко, рідко тобі лайкаю, але шо прада, то правда)))

Знайди ше ту авакянську дєєву, що там замміністра мвд була))) Так само цирк!

Дякю. Ржу
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26.12.2021 21:51 Відповісти
надюсі сявченко краще полайкай.
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26.12.2021 21:56 Відповісти
а чим то краще? Така сасма лядюга.
Бачив сьогодні в сукєнці))) Давай її сюди ту курву. Буде весело.
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26.12.2021 22:07 Відповісти
вы не понели, это другое
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26.12.2021 22:20 Відповісти
Ну це розрив, ржу і не можу спинитись😂😂😂 браво !
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27.12.2021 00:00 Відповісти
😁 А чого оце Нікодов пише, що начебто попередня влада дискредитувала "антикорупціонерів"? Це ще напишуть, що і Садовий належав до "попередньої" влади. 😊 А знаєте, що об'єднує всіх персонажів, згаданих у тексті:Шабунін, Устинову, Садового і Гарбарука? А вони всі - антипорошенківці! От це поворот! 😁
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26.12.2021 21:21 Відповісти
Не так давно:
- Що ви знаєте про космос ?
- Сматрєла хвільм "П'ятий елємєнт"
- Зніміть блузку... угу, добре. Вас прийнято на посаду радника Голови Укркосмосу.
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26.12.2021 21:25 Відповісти
а волосы в зеленый покрашены хоть?
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26.12.2021 22:27 Відповісти
Во дают.
Лучше чем "Плейбой".
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26.12.2021 21:25 Відповісти
і її батальйон красавіц

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26.12.2021 21:28 Відповісти
Садовый опростоволосился...Не может быть! Какой пассаж!Антикоорупционеры Шабунин и К монополизировали это право .Синхронизироваплись ,организовали сговор.Впору в антимонопольный комитет обращаться для дотошного разбирательства и делить монопольку на 5.
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26.12.2021 21:34 Відповісти
Мне нравится.
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26.12.2021 21:35 Відповісти
Мне тоже.
А шо буде пiся Нового Года.
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26.12.2021 21:38 Відповісти
срака буде, піся до нового року
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26.12.2021 21:40 Відповісти
А хто буде показувать?
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26.12.2021 21:45 Відповісти
панаєхавшиє з крівога рога бродячі наркамани
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26.12.2021 21:51 Відповісти
Дай Боже,щоб не понаєхавшиє з-за парєбріка буряти.
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26.12.2021 22:04 Відповісти
В мене більше подиву викликає цей притрушений, що справа, в модному пінжаку🤪
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26.12.2021 21:37 Відповісти
Полотно: Слуга народу Гарбарук дискредитує слугу народу Садового за допомогою служниці народу Христини.
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26.12.2021 21:37 Відповісти
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26.12.2021 21:41 Відповісти
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26.12.2021 21:46 Відповісти
Да, баб нам не понять.
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26.12.2021 21:49 Відповісти
Она эскортица.Что там понимать?
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26.12.2021 21:55 Відповісти
..і наснився знову Катерині маленький Ісусик,і шепнув кріз сльози-заглянь-но у телефон до Андрійка...

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26.12.2021 21:51 Відповісти
На Цензоре хоть одна новость позитивная.
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26.12.2021 21:53 Відповісти
за винятком зразкового сім"янина і щирого греко-католика Андрійка.....
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26.12.2021 21:57 Відповісти
Эта телка с Гарбаруком....она его "помощница" .....у Андрюши другие интересы..
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27.12.2021 12:07 Відповісти
Заступник голови МОН Гарбарук очолює ГО, яка займалася дискредитацією антикорупціонерів

і Жоден антикорупціонер не зміг чинити опір
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26.12.2021 21:56 Відповісти
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26.12.2021 22:40 Відповісти
Ну, ЯБВДЛ, че уж)
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26.12.2021 21:58 Відповісти
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26.12.2021 22:02 Відповісти
Ну понятно , что зам министра ОБРАЗОВАНИЯ пристроил свою любовницу на бюджет - деньги украинского налогоплательщика 😀😀
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26.12.2021 22:18 Відповісти
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26.12.2021 22:33 Відповісти
😀😀😀
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26.12.2021 22:36 Відповісти
ОДИН ТАМ БЕЗ ПАРИ..Хоча..Можливо він робить фото..
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26.12.2021 22:21 Відповісти
Садовий занадто відверто біля неї терся , чим видав своє захоплення та бажання. Тому йому сьогодні від дружини буде повний хмиздєц.
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26.12.2021 23:02 Відповісти
Садомазопомочі жінки не загроза
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26.12.2021 23:17 Відповісти
ну парвалося у деушки платье, а тут все давать ржать, кони на
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26.12.2021 22:24 Відповісти
Смотря каких антикоррупционеров дискредитировал. Если Найема и Лещенко, то очень даже ничего.
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26.12.2021 22:27 Відповісти
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1475182157656203270 2 ч



Різдвяна українська страва - "цицьки під шубою"
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26.12.2021 23:26 Відповісти
Замміністрів з агенцій ескорту набирають, і вони в своїх "робах" приходять на роботу в міністерство. А чому Коля Котлета без фартуха ходить? А Блазень без пластикового носа?
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26.12.2021 23:28 Відповісти
Любовниц перестали скрывать - даже назначают к себе в помощницы

Все началось при новой власти. Рыба гниет с головы... ( Из цикла: Украина европейская)

Это не секрет, что почти все наши высокопоставленные чиновники всегда старались так или иначе пристроить своих любовниц на хорошие бюджетные должности в своих ведомствах. Ну чтобы содержать шлюх за государственный счет.
Почему это произошло? Почему резко упали нравы? Ответ очевидный: Потому что тон падению нравов в этом отношении задал сам Президент, который перенес свои шоуменские-клоунские привычки в публичную государственную сферу. Рыба всегда гниет с головы.(с)
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26.12.2021 23:34 Відповісти
Велика проблема--- ГО паплюжила продажного шабуньку , молчавшего про гиперкоррупцию два года и ,продавшуюся прислуге осла, устинову, которая тоже сегодняшнюю коррупцию не видит, а в ней участвует!
И в чем ГО была не права?
Правда,продавшийся прислуге гарбарук, ничуть не лучше их((
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27.12.2021 01:46 Відповісти
Баба,конечно, да,но Садовому нужно увольнять своего портного Выглядит как опудало в колготах.
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27.12.2021 02:35 Відповісти
Цікаво як це прокоментує Шкарлет? Як цінні кадри!
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27.12.2021 06:16 Відповісти
Ціково дізнатися кого ще набрав у міністерства цей сброд? Кожен тиждень читаємо про професіоналів ЗЕ
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27.12.2021 06:43 Відповісти
треба в неї паспорт перевірити щоб не вийшло як з Гогілашвілі.
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27.12.2021 07:25 Відповісти
 
 