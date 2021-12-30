Санавіація доправила до Києва жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО
29 грудня, о 17:37, санітарний літак ДСНС України приземлився на аеродромі у Києві, доправивши з Івано-Франківська одну із жінок, що постраждала під час пожежі у Косівській лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр ДСНС.
Нагадується, що 28 грудня під час пожежі в реанімаційному відділенні на першому поверсі 4-поверхової будівлі Косівської лікарні загинули три людини. Трьох пацієнтів із сусідньої палати було врятовано. Триває боротьба за життя ще трьох постраждалих, які отримали опіки різної тяжкості – від 20 % до 80 %.
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Я не проти, але у реанімації, це - ... занадто.
хворі лежать на межі життя та смерті, а тут "заупокой" влаштовують -
на голову хворим не жме, ні ?
А с другой стороны, там где кислород должны быть таблички на всю стену - открытый огонь - запрещён!
ok
медсестра
я вообще в шоке. ****! зажечь свечку за упокой в реанимации! и ведь персонал зажег. может эта самая медсестра. капец. что у людей в башке творится?
Реально среди дебилов страшно жить.
Женщине выздоровления.
Такі випадки в наших лікарнях - не рідкісні (навіть поточного року). З"явилася "новизна під ялинку" - поминальна свічка? Дурилка для дурнів, щоб попи.діти? А, заодно спробувати вигородити керівництво лікарні від відповідальності за неналежну протипожежну готовність установи? Не вийде - якщо буде (а вона, ймовірніше БУДЕ) скарга від родичів загиблих - приїде компетентна комісія. А далі читай уважно висновки, так тижнів через два-три. Зверни увагу, на висновок про стан електропроводки у реанімаційній палаті.
И не приводите мне лозунги из ТБ , это для тех кто плохо учился.