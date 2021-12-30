Санавіація доправила до Києва жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

29 грудня, о 17:37, санітарний літак ДСНС України приземлився на аеродромі у Києві, доправивши з Івано-Франківська одну із жінок, що постраждала під час пожежі у Косівській лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр ДСНС.

Нагадується, що 28 грудня під час пожежі в реанімаційному відділенні на першому поверсі 4-поверхової будівлі Косівської лікарні загинули три людини. Трьох пацієнтів із сусідньої палати було врятовано. Триває боротьба за життя ще трьох постраждалих, які отримали опіки різної тяжкості – від 20 % до 80 %.

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