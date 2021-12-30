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Санавіація доправила до Києва жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

29 грудня, о 17:37, санітарний літак ДСНС України приземлився на аеродромі у Києві, доправивши з Івано-Франківська одну із жінок, що постраждала під час пожежі у Косівській лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр ДСНС.

Нагадується, що 28 грудня під час пожежі в реанімаційному відділенні на першому поверсі 4-поверхової будівлі Косівської лікарні загинули три людини. Трьох пацієнтів із сусідньої палати було врятовано. Триває боротьба за життя ще трьох постраждалих, які отримали опіки різної тяжкості – від 20 % до 80 %.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 грудня оголошено у Косові днем жалоби за загиблими в лікарні

Санавіація доправила до Києва жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні, - ДСНС 01
Санавіація доправила до Києва жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні, - ДСНС 02
Санавіація доправила до Києва жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні, - ДСНС 03

Автор: 

лікарня (1359) пожежа (4325) ДСНС (5105) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+3
Только что по ящику - умерла

медсестра

я вообще в шоке. ****! зажечь свечку за упокой в реанимации! и ведь персонал зажег. может эта самая медсестра. капец. что у людей в башке творится?
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30.12.2021 09:02
+2
Одужання людині !
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30.12.2021 08:29
+2
Мене приголомшила традиція запалювати свічки у реанімації. Люди, 21 вік на дворі!
Я не проти, але у реанімації, це - ... занадто.
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30.12.2021 08:29
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Одужання людині !
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30.12.2021 08:29 Відповісти
Там біля 90% опіків... Річ не про одужання. Зараз річ про життя.
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30.12.2021 08:31 Відповісти
Господи !
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30.12.2021 08:31 Відповісти
Померла...
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30.12.2021 10:02 Відповісти
Вже померла...
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30.12.2021 09:53 Відповісти
Мене приголомшила традиція запалювати свічки у реанімації. Люди, 21 вік на дворі!
Я не проти, але у реанімації, це - ... занадто.
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30.12.2021 08:29 Відповісти
Помещение должно соответствовать правилам пожарной безопасности.
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30.12.2021 08:31 Відповісти
У приміщенні було 7 хворих з кисневими концентраторами. І все було б добре, якби не відкритий вогонь!
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30.12.2021 08:36 Відповісти
та яке добре !?

хворі лежать на межі життя та смерті, а тут "заупокой" влаштовують -

на голову хворим не жме, ні ?
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30.12.2021 16:07 Відповісти
А я за шо? Перечитай.
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30.12.2021 16:16 Відповісти
Ага. Реанимация вся в асбесте и кислород противопожарный.
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30.12.2021 09:24 Відповісти
С одной стороны я не знал что там кислород...

А с другой стороны, там где кислород должны быть таблички на всю стену - открытый огонь - запрещён!
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30.12.2021 10:20 Відповісти
Можно подумать, что таблички когда-то останавливали дебилов.
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30.12.2021 10:22 Відповісти
почти все защитные меры просто уменьшают вероятность события...
ok
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30.12.2021 10:27 Відповісти
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30.12.2021 10:21 Відповісти
А ви в курсі, який стан доріг після снігопаду?
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30.12.2021 08:33 Відповісти
Та то я не подумал... Ещё нужно учесть что человека трясти нельзя...
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30.12.2021 08:35 Відповісти
Згоден. Буває.
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30.12.2021 08:37 Відповісти
А дерьмак потом куда полетел?
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30.12.2021 08:45 Відповісти
Во Львове тоже вертолетом доставили девочку попавшую в ДТП в Львосвкой области...,успели... ребенок жив...
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30.12.2021 08:49 Відповісти
Только что по ящику - умерла

медсестра

я вообще в шоке. ****! зажечь свечку за упокой в реанимации! и ведь персонал зажег. может эта самая медсестра. капец. что у людей в башке творится?
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30.12.2021 09:02 Відповісти
Это там, где "гений" в реанимации между баллонов с кислородом поставил свечку поминальную?

Реально среди дебилов страшно жить.

Женщине выздоровления.
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30.12.2021 09:22 Відповісти
Герхарде, балони з киснем ніколи не ставляться в реанімації чи в любому відділенні (приміщенні) лікарні. Вони знаходяться ЗА межами відділень (на вулиці у спеціальних контейнерах). Учи матчасть. Як і закони фізики (візьми собі Стрілка до компанії). "Поминальна свічка" - то т.з. "біла ворона" для олухів. В реанімаційній палаті при 5 (п"яти) одночасно ввімкнених кисневих концентраторах та решту як для реанімацїї приборах (монітори, реанімац. комплекси, апарати ШВЛ, освітлення та ін.) ймовірніше настало замикання перевантаженої електропроводки і загорання (апаратів, постільної білизни, шпалер, побутових речей...). Ще одна із вагомих причин - контакт кисню (але подаваємого централізовано (не концентраторами - концентратори до такого призвести не можливо!) з масляною речовиною при розгерметизації системи подачі).
Такі випадки в наших лікарнях - не рідкісні (навіть поточного року). З"явилася "новизна під ялинку" - поминальна свічка? Дурилка для дурнів, щоб попи.діти? А, заодно спробувати вигородити керівництво лікарні від відповідальності за неналежну протипожежну готовність установи? Не вийде - якщо буде (а вона, ймовірніше БУДЕ) скарга від родичів загиблих - приїде компетентна комісія. А далі читай уважно висновки, так тижнів через два-три. Зверни увагу, на висновок про стан електропроводки у реанімаційній палаті.
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30.12.2021 11:34 Відповісти
А вы попробуйте кислородом поджечь масло. Учите школьную программу товарищ и не читайте советских газет перед обедом. Все перечисленные версии возможны при безграмотном персонале ,а он таков и есть.
И не приводите мне лозунги из ТБ , это для тех кто плохо учился.
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30.12.2021 23:18 Відповісти
Почитаєш висновок комісії, "товаріщь". Я його матиму, ми таке вже проходили...
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31.12.2021 08:46 Відповісти
 
 