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Спортивний комплекс з льодовою ареною відкрили у Мелітополі, - Запорізька ОДА. ФОТОрепортаж

У Мелітополі Запорізької області всього за 8 місяців у межах програми "Велике будівництво" було створено комплекс зимових видів спорту.

Про відкриття Льодової арени повідомив у Facebook голова Запорізької ОДА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт будівництва Льодової арени у Мелітополі навесні цього року було включено до переліку 25 спортивних магнітів України, які за програмою "Велике будівництво" мають з'явитися у кожному регіоні. Насамперед, спорткомплекси мають відповідати сучасним вимогам для проведення змагань міжнародного рівня та спеціалізуватися на олімпійських видах спорту.

Нова Льодова арена у Мелітополі цим вимогам повністю відповідає.

"Це перша така ковзанка, що побудована у Запорізькій області. На наступний рік маємо плани звести ще кілька у великих містах регіону. Сподіваємось згодом Запорізька область буде представлена не лише на літніх, а й на зимових Олімпійських Іграх", - зазначив голова області.

Спорткомплекс має загальну площу понад 3 тисячі квадратних метрів. Центральне місце займає безпосередньо льодова арена розміром 58х28 м, здатна вмістити одночасно до 120 осіб. Трибуни розраховані на 500 глядачів.

Арена використовуватиметься для тренувань та змагань з фігурного катання, керлінгу, шорт-треку та ковзанярського спорту. Вона також стане домашньою ареною для мелітопольської хокейної команди "Авангард". Впродовж останніх 15 років місцеві хокеїсти для тренувань змушені були їздити до Херсона, розташованого за 230 кілометрів від Мелітополя.

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Спорткомплекс оснащений сучасним обладнанням, зокрема, тут обладнано систему "відео-гол", велике електронне табло та новітню систему очищення та охолодження води для забезпечення ідеального льодового покриття.

У комплексі обладнані також роздягальні з душовими кабінами, суддівські та тренерські приміщення, сушарка для ковзанів з іонізацією повітря, тренажерний та конференц-зали. Для відвідувачів передбачена автомобільна парковка на 140 місць.

Загальна вартість будівництва Льодової арени склала 155,5 млн гривень. Фінансування здійснювалося коштом як державного, так і місцевого бюджетів.

Нагадаємо, всього з початку реалізації програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже було збудовано та реконструйовано 193 стадіони, 25 басейнів, 600 активних парків та 900 спортивних майданчиків.

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Спортивний комплекс з льодовою ареною відкрили у Мелітополі, - Запорізька ОДА 01
Спортивний комплекс з льодовою ареною відкрили у Мелітополі, - Запорізька ОДА 02
Спортивний комплекс з льодовою ареною відкрили у Мелітополі, - Запорізька ОДА 03
Спортивний комплекс з льодовою ареною відкрили у Мелітополі, - Запорізька ОДА 04
Спортивний комплекс з льодовою ареною відкрили у Мелітополі, - Запорізька ОДА 05

Автор: 

Мелітополь (770) Запорізька область (3601) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+4
Фінансування здійснювалося коштом як державного, так і місцевого бюджетів.(С) Утримання, звичайно, теж за рахунок бюджету. В притомних країнах такі "великі будівництва" носять виключно комерційний характер. Хоча можемо собі дозволити - в Україні морожена скумбрій по 8 грн.
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30.12.2021 09:25
+3
мине трохи часу і ця арена стане не лише тамтешньої хокейної команди, а й особистою власністю її власника...
адже хокей по україні розвивається...
і незабаром не лише путін з бацькою вважатимуться знатними фахівцями цього спортивного жанру
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30.12.2021 09:43
+2
А шо, не вистачає?
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30.12.2021 09:37
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школы и садики откройте...
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30.12.2021 09:21 Відповісти
зрада по любому
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30.12.2021 09:24 Відповісти
А шо, не вистачає?
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30.12.2021 09:37 Відповісти
по 30 дiтeй у групах на одного виховaтeля
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30.12.2021 11:37 Відповісти
Звідки дрова, Гомосоветикус?
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30.12.2021 11:40 Відповісти
читай групу батьки сос. будeш вумним.
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30.12.2021 11:55 Відповісти
в Киеве и по 40 есть в классе
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30.12.2021 11:45 Відповісти
клас нe група садка!
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30.12.2021 11:57 Відповісти
РусскомуВане два шага от Джанкоя до бассеина!
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30.12.2021 09:22 Відповісти
Через перешийок?
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30.12.2021 09:48 Відповісти
Фінансування здійснювалося коштом як державного, так і місцевого бюджетів.(С) Утримання, звичайно, теж за рахунок бюджету. В притомних країнах такі "великі будівництва" носять виключно комерційний характер. Хоча можемо собі дозволити - в Україні морожена скумбрій по 8 грн.
показати весь коментар
30.12.2021 09:25 Відповісти
мине трохи часу і ця арена стане не лише тамтешньої хокейної команди, а й особистою власністю її власника...
адже хокей по україні розвивається...
і незабаром не лише путін з бацькою вважатимуться знатними фахівцями цього спортивного жанру
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30.12.2021 09:43 Відповісти
В Мариуполе тоже такое построили. Вот не знаю за количество месяцев стройки. Но, зато Макдональдс, мэр обещает что тоже за 8 месяцев построят. Совпадение?
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30.12.2021 09:39 Відповісти
читай вище
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30.12.2021 09:44 Відповісти
У нас в Макдональсі відкритий вай-фай.
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30.12.2021 09:50 Відповісти
хоккей спасет нашу экономику, а от куйла клюшками отбиваться будем
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30.12.2021 09:39 Відповісти
это условие для начала переговоров -
ночью, на коньках и с клюшкой...
хочешь мира? - умей вовремя проигрывать...
бацька знает, как это...учись, клоун
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30.12.2021 09:47 Відповісти
***** в Крыму будет - ну и в Мелитополь заедет со своей командой...
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30.12.2021 09:52 Відповісти
На территории парка место оттяпали
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30.12.2021 10:04 Відповісти
Мелитополь - центр цивилизации!
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30.12.2021 10:19 Відповісти
Хоккей в Мелитополе?
За бюджетный счёт?
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30.12.2021 10:31 Відповісти
 
 