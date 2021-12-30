Спортивний комплекс з льодовою ареною відкрили у Мелітополі, - Запорізька ОДА. ФОТОрепортаж

У Мелітополі Запорізької області всього за 8 місяців у межах програми "Велике будівництво" було створено комплекс зимових видів спорту.

Про відкриття Льодової арени повідомив у Facebook голова Запорізької ОДА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт будівництва Льодової арени у Мелітополі навесні цього року було включено до переліку 25 спортивних магнітів України, які за програмою "Велике будівництво" мають з'явитися у кожному регіоні. Насамперед, спорткомплекси мають відповідати сучасним вимогам для проведення змагань міжнародного рівня та спеціалізуватися на олімпійських видах спорту.

Нова Льодова арена у Мелітополі цим вимогам повністю відповідає.

"Це перша така ковзанка, що побудована у Запорізькій області. На наступний рік маємо плани звести ще кілька у великих містах регіону. Сподіваємось згодом Запорізька область буде представлена не лише на літніх, а й на зимових Олімпійських Іграх", - зазначив голова області.

Спорткомплекс має загальну площу понад 3 тисячі квадратних метрів. Центральне місце займає безпосередньо льодова арена розміром 58х28 м, здатна вмістити одночасно до 120 осіб. Трибуни розраховані на 500 глядачів.

Арена використовуватиметься для тренувань та змагань з фігурного катання, керлінгу, шорт-треку та ковзанярського спорту. Вона також стане домашньою ареною для мелітопольської хокейної команди "Авангард". Впродовж останніх 15 років місцеві хокеїсти для тренувань змушені були їздити до Херсона, розташованого за 230 кілометрів від Мелітополя.

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Спорткомплекс оснащений сучасним обладнанням, зокрема, тут обладнано систему "відео-гол", велике електронне табло та новітню систему очищення та охолодження води для забезпечення ідеального льодового покриття.

У комплексі обладнані також роздягальні з душовими кабінами, суддівські та тренерські приміщення, сушарка для ковзанів з іонізацією повітря, тренажерний та конференц-зали. Для відвідувачів передбачена автомобільна парковка на 140 місць.

Загальна вартість будівництва Льодової арени склала 155,5 млн гривень. Фінансування здійснювалося коштом як державного, так і місцевого бюджетів.

Нагадаємо, всього з початку реалізації програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже було збудовано та реконструйовано 193 стадіони, 25 басейнів, 600 активних парків та 900 спортивних майданчиків.

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