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Новини Фото ДТП
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Поїзд протаранив мікроавтобус на залізничному переїзді у Харківській області, водій авто загинув, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

В селі Ржавчик на Харківщині швидкісний електропоїзд зіткнувся з автомобілем ГАЗ-2752 на залізничному переїзді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Так, 29 грудня близько 8:00 на залізничному переїзді в селі Ржавчик Лозівського району 34-річний машиніст зіткнувся з автомобілем під керуванням 39-річного чоловіка.

"Водій не виконав вимогу забороняючого сигналу світлофору та виїхав на залізничний переїзд, який не обладнано шлагбаумом. Машиніст подавав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалось. Від отриманих травм 39-річний чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

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Поїзд протаранив мікроавтобус на залізничному переїзді у Харківській області, водій авто загинув, - Нацполіція 01
Поїзд протаранив мікроавтобус на залізничному переїзді у Харківській області, водій авто загинув, - Нацполіція 02
Поїзд протаранив мікроавтобус на залізничному переїзді у Харківській області, водій авто загинув, - Нацполіція 03

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ДТП (4467) потяг (1969) Нацполіція (15164) зіткнення (167) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+20
Достали уже эти поезда. Ездят где хотят и как хотят.
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30.12.2021 11:50
+17
1. Потому что он умеет ездить. 2. Он спешил. 3. Пусть поставят шлагбаум. 4. Правила пусть новички соблюдает. 5. Он на 5 минут. 6. Он никому не мешает. 7. А вон Труханов... и ему за это ничего. 8. Такую страну разворовали! И так можно до бесконечности. Но лучше так, чем если бы он едя на красный свет на переходе кого-то сбил
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30.12.2021 12:07
+11
Ну, хоча б звернути вбік...
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30.12.2021 12:13
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Вот так взял и протаранил? Может еще газку прибавил, шоб наверняка?
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30.12.2021 11:47 Відповісти
Достали уже эти поезда. Ездят где хотят и как хотят.
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30.12.2021 11:50 Відповісти
И не говори. Под десяток пешкодралов каждый машинист давит до пенсии и ничего им за это не делают. Безобразие!
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30.12.2021 11:54 Відповісти
И не говори. Нет чтоб свернуть, а он так по прямой и ехал!
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30.12.2021 14:15 Відповісти
Так ему было 34 года-лихач.
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30.12.2021 12:21 Відповісти
Жалко парня. Посадят лет на 5-10 за то, что не успел затормозить и не объехал газель по встречной полосе.
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30.12.2021 12:53 Відповісти
Шкода чоловіка , який поспішав на той світ 🙁
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30.12.2021 11:54 Відповісти
Навіщо?
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30.12.2021 12:00 Відповісти
1. Потому что он умеет ездить. 2. Он спешил. 3. Пусть поставят шлагбаум. 4. Правила пусть новички соблюдает. 5. Он на 5 минут. 6. Он никому не мешает. 7. А вон Труханов... и ему за это ничего. 8. Такую страну разворовали! И так можно до бесконечности. Но лучше так, чем если бы он едя на красный свет на переходе кого-то сбил
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30.12.2021 12:07 Відповісти
Переконливо...
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30.12.2021 12:09 Відповісти
Зато успел...
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30.12.2021 13:44 Відповісти
Поезд забрали на штрафплощадку?
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30.12.2021 11:55 Відповісти
Наверно забрали- потому шо не включил повороты.
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30.12.2021 12:23 Відповісти
Можливо,так треба?
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30.12.2021 11:57 Відповісти
Леговик порушив правил перетину залізичної колії??? Які дебіли стряпають назви???
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30.12.2021 11:59 Відповісти
Нє, правильно буде - Потяг порушив правила перетину автодороги, непропустив буса.
Усе цілком правильно. Закони Дарвіна, як і закони Ньютона діють незалежно від того шо люди думають про них.
ЄСТЕСТВЕННыЙ ОТБОР. 🤪
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30.12.2021 12:13 Відповісти
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30.12.2021 12:16 Відповісти
Машинист должен был притормозить? ...
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30.12.2021 12:09 Відповісти
Ну, хоча б звернути вбік...
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30.12.2021 12:13 Відповісти
За 500 метрів розпочати екстренне тормозіння!!! Як вгадати,який бевзь вилізе на колію,якщо відстань менша...
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30.12.2021 12:13 Відповісти
Дурню зрозуміло
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30.12.2021 12:15 Відповісти
Естественно, он же ехал по второстепенной.
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30.12.2021 12:18 Відповісти
Да, он неверно оценил дорожную обстановку, неправильно выбрал скоростной режим, а при приближении к переезду обязан был сбавить скорость вплоть до полной остановки 😁
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30.12.2021 14:12 Відповісти
и на всех перекрестках дебилам дорогу уступать...
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30.12.2021 14:16 Відповісти
Від 5 до 10... Кого?
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30.12.2021 12:12 Відповісти
В Одессе одна телка угнала яхту и врезалась в пристань-ее лишили прав управления транспортными средствами???
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30.12.2021 12:27 Відповісти
До чого тут тьолка?
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30.12.2021 12:29 Відповісти
А до чего тут: "34 летний машинист столкнулся з автомобилем..."?
Он шо ,по дороге бежал?
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30.12.2021 12:55 Відповісти
Скакал. Как монголы на Европу. И-го-го
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30.12.2021 13:35 Відповісти
У поезда была помеха с права. Вот и думайте, кто прав, а кто нет.
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30.12.2021 12:24 Відповісти
Вывод -
с п е ш и не торопясь ..
А время , как сказал Штирлиц - Мюллеру , пока терпит .
Почему пока (вопрос).
Время просто терпит !
https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w
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30.12.2021 12:26 Відповісти
если честно,то не раз был свидетелем неработающего светофора на переезде,где нет ни шлагбаума,ни дежурного...не уверен что в данном случае светофор работал.
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30.12.2021 12:53 Відповісти
Водители на переезде это как пешеходы на перекрестке. Должны посмотреть налево-направо. И вообще там стоит знак "Проезд без остановки запрещен".
Ну вообще если адвокату забашлять, может зделать виноватыми путейцев, мол не почистили переезд от снега.
Сталкивался з этим.
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30.12.2021 13:04 Відповісти
Так, 29 грудня близько 8:00 на залізничному переїзді в селі Ржавчик Лозівського району 34-річний машиніст зіткнувся з автомобілем під керуванням 39-річного чоловіка. Крепкий машиніст,мабуть головою ввалив,а газелька іржава мабуть! Цензор слідіть за писаниною!
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30.12.2021 13:08 Відповісти
Двоешники.
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30.12.2021 13:11 Відповісти
Чтобы не было таких аварий переезды ,должны быть оборудованы приподнимающимися быками.Об Этом был разговор еще в часы Януковоща.А воз и ныне там.
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30.12.2021 13:56 Відповісти
Быками?😳
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30.12.2021 14:15 Відповісти
это тоталиторно. так в мордоре - нам так нельзя. пусть лучше быдланы дохнут
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30.12.2021 14:16 Відповісти
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30.12.2021 14:14 Відповісти
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30.12.2021 14:16 Відповісти
"34-річний машиніст зіткнувся з автомобілем під керуванням 39-річного чоловіка."
Трагедия, конечно. Но написать такое и стажер не умудрился бы. Наверняка поезд столкнулся с автомобилем, а не машинист. И причем здесь возраст машиниста и водителя?
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30.12.2021 14:38 Відповісти
И причем здесь возраст машиниста и водителя?
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мабуть показать, что уже выросло постсовковое поколение - разума нет, одни инстинкты
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30.12.2021 15:18 Відповісти
У машиниста нет разума?
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31.12.2021 01:17 Відповісти
почему если машина слегка смята
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30.12.2021 15:05 Відповісти
Дожились! Статью возбудили против машиниста! Это что - сейчас уже поезд должен пропускать авто???
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30.12.2021 15:07 Відповісти
Від 5 до 10 років позбавлення волі світить водію ГАЗелі.
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30.12.2021 16:01 Відповісти
На том свете ????
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30.12.2021 20:15 Відповісти
Торопига
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31.12.2021 23:35 Відповісти
 
 