Поїзд протаранив мікроавтобус на залізничному переїзді у Харківській області, водій авто загинув, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
В селі Ржавчик на Харківщині швидкісний електропоїзд зіткнувся з автомобілем ГАЗ-2752 на залізничному переїзді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Так, 29 грудня близько 8:00 на залізничному переїзді в селі Ржавчик Лозівського району 34-річний машиніст зіткнувся з автомобілем під керуванням 39-річного чоловіка.
"Водій не виконав вимогу забороняючого сигналу світлофору та виїхав на залізничний переїзд, який не обладнано шлагбаумом. Машиніст подавав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалось. Від отриманих травм 39-річний чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
Слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.
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Усе цілком правильно. Закони Дарвіна, як і закони Ньютона діють незалежно від того шо люди думають про них.
ЄСТЕСТВЕННыЙ ОТБОР. 🤪
Он шо ,по дороге бежал?
с п е ш и не торопясь ..
А время , как сказал Штирлиц - Мюллеру , пока терпит .
Почему пока (вопрос).
Время просто терпит !
https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w
Ну вообще если адвокату забашлять, может зделать виноватыми путейцев, мол не почистили переезд от снега.
Сталкивался з этим.
Трагедия, конечно. Но написать такое и стажер не умудрился бы. Наверняка поезд столкнулся с автомобилем, а не машинист. И причем здесь возраст машиниста и водителя?
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мабуть показать, что уже выросло постсовковое поколение - разума нет, одни инстинкты