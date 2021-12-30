УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11202 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
7 390 27

"Командиру мотострілецького підрозділу ЛНР", якого затримали в зоні ООС, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТО

Учаснику незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", який керував обстрілами по українських позиціях у Луганській області, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисника затримали військовослужбовці операції Об’єднаних сил на спробі перетнути лінії розмежування.

За попередньою інформацією, російський найманець втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Терорист перебував у військовому однострої російського зразка.

У ході досудового розслідування встановлено, що затриманим є командир ворожого мотострілецького підрозділу. Під його керівництвом бойовики угруповання брали участь в обстрілах позицій українських військових.

Читайте: Співробітник поліції у Вологді задушив найманця РФ Зубкова. ФОТО

Крім того, за даними слідства у лютому 2020 року зловмисник отримав громадянство РФ.

Наразі слідчі СБУ підозрюють затриманого у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманця "ДНР" зі штурмового підрозділу "Сомалі" затримано на Донеччині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Командиру мотострілецького підрозділу ЛНР, якого затримали в зоні ООС, повідомлено про підозру, - СБУ 01

Автор: 

СБУ (12812) найманець (254) найманці рф (2053)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Знову пику замалювали!!! Від кого ви блді іх ховаєте..? Все одно ми іх всіх знаємо..прикопані будуть всі
показати весь коментар
30.12.2021 12:25
+13
#СБУ

https://ibigdan.livejournal.com/27773567.html Сутки прошли


Кто-то слышал, как СБУ возбудилось? Или, например, в Раде какая-то реакция? Или, чтобы Зеленский Баканову позвонил насчет этого чорта?

https://www.facebook.com/sergei.stetsenko/posts/4834485003312408 Sergei Stetsenko
показати весь коментар
30.12.2021 12:46
+12
А чего рожу етой мрази замазали? Чтобы никто не узнал когда его отпустят и оно будет по Киеву ходить? Страна на грани полномасштабной войны а власть скрывает вражеских диверсантов и предателей
показати весь коментар
30.12.2021 12:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову пику замалювали!!! Від кого ви блді іх ховаєте..? Все одно ми іх всіх знаємо..прикопані будуть всі
показати весь коментар
30.12.2021 12:25 Відповісти
Гарантую, що він не циган. Бо цигана навіть за крадіжку пачки цигарок показали б обличчя
показати весь коментар
30.12.2021 12:26 Відповісти
А ти циган?
показати весь коментар
30.12.2021 12:28 Відповісти
Читайте Вікі. (Mötley Crüe)
показати весь коментар
30.12.2021 12:33 Відповісти
Даже удивительно. Командир, стрелял, убивал. Что то в лесу здохнет. Обычно ведь - стоял на посту возле светофора, переводил бабушек через дорогу. Иногда работал поваром в глубоком тылу или проверял билеты в рейсовом автобусе между братскими донецколуганскими странами.
показати весь коментар
30.12.2021 12:27 Відповісти
оно упоротое было в кизил с коктейлем рузге мир в крови - наркотина и алкаголий
показати весь коментар
30.12.2021 12:44 Відповісти
Застосують програму попрошенка-мудачука,тєбя ждуть вдома,і буде ижити як нічого і не було. Раваруська шльондра з сивохою допоможуть.
показати весь коментар
30.12.2021 12:39 Відповісти
Так и Зеля подключится.
показати весь коментар
30.12.2021 12:45 Відповісти
А чего рожу етой мрази замазали? Чтобы никто не узнал когда его отпустят и оно будет по Киеву ходить? Страна на грани полномасштабной войны а власть скрывает вражеских диверсантов и предателей
показати весь коментар
30.12.2021 12:40 Відповісти
Меня удивил один сепаратист в 2014 году с противотанковой винтовкой жаловался, что пенсию маленькую получает в Украине.
показати весь коментар
30.12.2021 12:44 Відповісти
А чего морды лиц террористов наши замечательные "правоохранители принципиально не показывают? Порешать вопрос и отпустить, пусть и дальше "хороший человек" "работает"? Кстати почему ещё нет открытого реестра террористов и их пособников, со всеми их данными, созданный не энтузиастами, а государством? Налогоплатильщики хотят знать своих "героев", чтобы они потом не "потерялись" и не заняли каким-то чудом ( за бабло ) посады в госорганах
показати весь коментар
30.12.2021 12:44 Відповісти
А вдруг за него деньги заплатят и надо будет выпускать.
показати весь коментар
30.12.2021 12:46 Відповісти
Ты подожди, еще наш "доблестный" СУД освободит этого убийцу украинцев!!!
показати весь коментар
30.12.2021 12:47 Відповісти
кстати и на Миротворце всех подряд не показывают..а тоько по запросу..если знаешь полностью ФИО и домашний адресс!!!..А народ должен знать всех в лицо
показати весь коментар
30.12.2021 14:13 Відповісти
#СБУ

https://ibigdan.livejournal.com/27773567.html Сутки прошли


Кто-то слышал, как СБУ возбудилось? Или, например, в Раде какая-то реакция? Или, чтобы Зеленский Баканову позвонил насчет этого чорта?

https://www.facebook.com/sergei.stetsenko/posts/4834485003312408 Sergei Stetsenko
показати весь коментар
30.12.2021 12:46 Відповісти
СБУ уже кончило и нет сил возбуждаться!
показати весь коментар
30.12.2021 12:49 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2021 14:32 Відповісти
А цю падлу коли на гілляку опреділять? Його вже мАтАрола з куро**ом зачекались...
показати весь коментар
30.12.2021 13:11 Відповісти
Яка там підозра?! На гілляку паскуду!
показати весь коментар
30.12.2021 13:10 Відповісти
мотопідар
показати весь коментар
30.12.2021 13:20 Відповісти
ПІдозру необхідно оголошувать з контрольним в потилицю..
показати весь коментар
30.12.2021 13:27 Відповісти
Столько мороки из-за того, что патрон 1 пожалели....
показати весь коментар
30.12.2021 13:30 Відповісти
На шибеницю гниду. Бо знову на якогось таксиста обміняють.
показати весь коментар
30.12.2021 13:30 Відповісти
что значит уведомлен справка с бумажкой или глаза щюрят подозревают
показати весь коментар
30.12.2021 15:03 Відповісти
Сколько можно этим бандитам рожи замалевывать? Не пишите тогда про их задержание вообще ничего! Нафига печатать подобные фото? Какой с них прок???
показати весь коментар
30.12.2021 15:10 Відповісти
Спермоприемник замазан значит брехня
показати весь коментар
30.12.2021 16:54 Відповісти
 
 