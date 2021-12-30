"Командиру мотострілецького підрозділу ЛНР", якого затримали в зоні ООС, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТО
Учаснику незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", який керував обстрілами по українських позиціях у Луганській області, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зловмисника затримали військовослужбовці операції Об’єднаних сил на спробі перетнути лінії розмежування.
За попередньою інформацією, російський найманець втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Терорист перебував у військовому однострої російського зразка.
У ході досудового розслідування встановлено, що затриманим є командир ворожого мотострілецького підрозділу. Під його керівництвом бойовики угруповання брали участь в обстрілах позицій українських військових.
Крім того, за даними слідства у лютому 2020 року зловмисник отримав громадянство РФ.
Наразі слідчі СБУ підозрюють затриманого у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
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https://ibigdan.livejournal.com/27773567.html Сутки прошли
Кто-то слышал, как СБУ возбудилось? Или, например, в Раде какая-то реакция? Или, чтобы Зеленский Баканову позвонил насчет этого чорта?
https://www.facebook.com/sergei.stetsenko/posts/4834485003312408 Sergei Stetsenko