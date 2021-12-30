У Чорному морі відбулися тренування ВМС України з французьким військовим фрегатом "Auvergne", - Міноборони. ФОТОрепортаж

У північно-західній частині Чорного моря середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" Військово-Морських Сил ЗС України разом із фрегатом Військово-Морських Сил Французької Республіки "Auvergne" провели тренування типу PASSEX.

Метою заходу було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. Окрім надводних бойових одиниць, від французької сторони до навчань залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Під час відпрацювання елементів тактичного маневрування особовим складом кораблів було проведено низку спільних тренувань, зокрема, ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо. Основну увагу приділили підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, на борту "Юрій Олефіренко" було відпрацьовано тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.

"Варто відзначити, що комунікація між екіпажами кораблів здійснювалась виключно англійською мовою відповідно до міжнародної системи сигналів MTP", - додали в Міноборони.











