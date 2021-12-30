УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10343 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
5 214 14

У Чорному морі відбулися тренування ВМС України з французьким військовим фрегатом "Auvergne", - Міноборони. ФОТОрепортаж

У північно-західній частині Чорного моря середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" Військово-Морських Сил ЗС України разом із фрегатом Військово-Морських Сил Французької Республіки "Auvergne" провели тренування типу PASSEX.

Метою заходу було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. Окрім надводних бойових одиниць, від французької сторони до навчань залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Під час відпрацювання елементів тактичного маневрування особовим складом кораблів було проведено низку спільних тренувань, зокрема, ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо. Основну увагу приділили підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До Одеси прибув французький військовий фрегат "Auvergne". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, на борту "Юрій Олефіренко" було відпрацьовано тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.

"Варто відзначити, що комунікація між екіпажами кораблів здійснювалась виключно англійською мовою відповідно до міжнародної системи сигналів MTP", - додали в Міноборони.

У Чорному морі відбулися тренування ВМС України з французьким військовим фрегатом Auvergne, - Міноборони 01
У Чорному морі відбулися тренування ВМС України з французьким військовим фрегатом Auvergne, - Міноборони 02
У Чорному морі відбулися тренування ВМС України з французьким військовим фрегатом Auvergne, - Міноборони 03
У Чорному морі відбулися тренування ВМС України з французьким військовим фрегатом Auvergne, - Міноборони 04
У Чорному морі відбулися тренування ВМС України з французьким військовим фрегатом Auvergne, - Міноборони 05
У Чорному морі відбулися тренування ВМС України з французьким військовим фрегатом Auvergne, - Міноборони 06

Автор: 

ВМС (1384) корабель (1612) оборона (4780) військові навчання (2775) Франція (3060) Чорне море (1667)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
30.12.2021 12:57
+5
Ну хоч одна добра новина.
показати весь коментар
30.12.2021 13:15
+4
Іспортили Новий рік москалям!
показати весь коментар
30.12.2021 13:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.12.2021 12:57 Відповісти
Іспортили Новий рік москалям!
показати весь коментар
30.12.2021 13:06 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
показати весь коментар
30.12.2021 13:15 Відповісти
Даа это вааще пурга какая то. Это один из последних фрегатов в версии ПРО. Остальные два будут строиться в версии ПЛО. Какой смысл тренировать какие то сигналы если у вас под рукой самый последний фрегат с собственной РЭБ???
Проведите учения по совместимости систем хотя бы целеуказания( у него мачта выше крыши ). У него собственная система целеуказания.
Что мешало получать от него анализ водной и воздушной обстановки, и получать указания и проверять совместимость координат, азимутов, дальности цели и т.д. Они стоят и флажками машут.
показати весь коментар
30.12.2021 13:46 Відповісти
Там есть воен. Аташе которие читают цензор, и докладивают что рассказивать о своих возможностях не стоит, того такой спектакль))) пока у нас артисти из Маскви) а квартал до 14 года жил в Маскве
показати весь коментар
31.12.2021 20:27 Відповісти
Нам бы хотя бы парочку фрегатов с ,,нептунами,, НО 7 год подряд нам пудрят мозги ,,москитным флотом,, и уверяют что он важнее фрегатов и корветов. Ведь главная проблема Украины на море это пираты и контрабандисты а отнюдь не флот кремлевских гопников
показати весь коментар
30.12.2021 14:32 Відповісти
Фрегат слишком дорогая игрушка, малоподвижная. Гораздо лучше мобильные, наземные установки "Нептун" - вполне достаточно для такого маленького моря, как Чёрное. А вот когда восстановим экономику, когда вернём свои территории, тогда будем строить фрегаты вместе с Британией и Канадой. А так же будем использовать канадские острова, как полигоны для испытаний ракет разной дальности, чего мы над Чёрным морем сделать просто не в состоянии.
показати весь коментар
30.12.2021 15:55 Відповісти
Нептуни на сегодня, єто дорого и в никуда, тупая старая медленая ракета морально устарелая, у Пвошних ракет скорость в три раза више)))))) а есть и в 5 нато от таких ракет избавляется
показати весь коментар
31.12.2021 20:33 Відповісти
Нептун это крылатая ракета, которая идет практически над землей. У РФ, в отличии от США нет ничего, чтобы противопоставить крылатой ракете. А высокая скорость увеличивает КВО.
показати весь коментар
31.12.2021 21:00 Відповісти
Кво-? Видел видео миг летел над ней и контролировал полет при испитан. И на каждом истребит. Есть минимум пять или 6 ракет котирие бистрее раз в пять него, не говоря про артилерию
показати весь коментар
02.01.2022 21:14 Відповісти
Поясняю вам, что такое КВО.

КВО - круговое вероятное отклонение. Есть точка прицеливания на карте. Если КВО 10 метров, то это значит можно взять циркуль, воткнуть его иглу в точку прицеливания на плане местности и провести круг с масштабом, равным 10 метров на этом плане местности. Значит ракета должна со 100% вероятности попасть именно в этот круг.

Чем ваше скорость крылатой ракеты, тем хуже ее привязка к местности, а значит КВО увеличивается.
А если про артиллерию, то снаряд с меньшей скоростью полёта попадает в цель точнее.
показати весь коментар
02.01.2022 21:40 Відповісти
Дякую, проблема Нептуна дивився розбор на милитарном, оставлят тепловой след на которий садятся ракети пво, в отличии от английско-норвежских там как- то єтот вопрос решили
показати весь коментар
03.01.2022 11:29 Відповісти
Дальність полльоту Нептуна не така вже і велика.

З приводу теплового сліду. Для того, щоб посадити на слід ракету ППО, кацапам спочатку треба побачити цю ракету. А в цьому як раз і є їх головна проблема. Родзинка у тому, що радіолокаційний промінь не такий тонкий, як у фільмі "Гіперболоід інженера Гаріна", він до того ж розшірюється при вдаленні від РЛС. Так ось ці проміні коли потрапляють на поверхність Землі, то відбіваються та роблять дуже сільне засвічення на екрані. А крилата ракета як раз і летить у зоні ціого засвічення.
У США вирішили цю проблему, дуже дорого вирішили, але їм це по кишені. Вони зробили повітряну систему РЛС "АВАКС", з цілої групировки літаків. У інших цього немає. Ну типа у РФ є декілька літаків, щось схоже на амеріканську, но це понти.
показати весь коментар
03.01.2022 17:32 Відповісти
плять тренировка мыть палубу шампунем фейри что ли)
показати весь коментар
30.12.2021 15:02 Відповісти
 
 