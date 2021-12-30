У Чорному морі відбулися тренування ВМС України з французьким військовим фрегатом "Auvergne", - Міноборони. ФОТОрепортаж
У північно-західній частині Чорного моря середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" Військово-Морських Сил ЗС України разом із фрегатом Військово-Морських Сил Французької Республіки "Auvergne" провели тренування типу PASSEX.
Метою заходу було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. Окрім надводних бойових одиниць, від французької сторони до навчань залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Під час відпрацювання елементів тактичного маневрування особовим складом кораблів було проведено низку спільних тренувань, зокрема, ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо. Основну увагу приділили підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на борту "Юрій Олефіренко" було відпрацьовано тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.
"Варто відзначити, що комунікація між екіпажами кораблів здійснювалась виключно англійською мовою відповідно до міжнародної системи сигналів MTP", - додали в Міноборони.
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Проведите учения по совместимости систем хотя бы целеуказания( у него мачта выше крыши ). У него собственная система целеуказания.
Что мешало получать от него анализ водной и воздушной обстановки, и получать указания и проверять совместимость координат, азимутов, дальности цели и т.д. Они стоят и флажками машут.
КВО - круговое вероятное отклонение. Есть точка прицеливания на карте. Если КВО 10 метров, то это значит можно взять циркуль, воткнуть его иглу в точку прицеливания на плане местности и провести круг с масштабом, равным 10 метров на этом плане местности. Значит ракета должна со 100% вероятности попасть именно в этот круг.
Чем ваше скорость крылатой ракеты, тем хуже ее привязка к местности, а значит КВО увеличивается.
А если про артиллерию, то снаряд с меньшей скоростью полёта попадает в цель точнее.
З приводу теплового сліду. Для того, щоб посадити на слід ракету ППО, кацапам спочатку треба побачити цю ракету. А в цьому як раз і є їх головна проблема. Родзинка у тому, що радіолокаційний промінь не такий тонкий, як у фільмі "Гіперболоід інженера Гаріна", він до того ж розшірюється при вдаленні від РЛС. Так ось ці проміні коли потрапляють на поверхність Землі, то відбіваються та роблять дуже сільне засвічення на екрані. А крилата ракета як раз і летить у зоні ціого засвічення.
У США вирішили цю проблему, дуже дорого вирішили, але їм це по кишені. Вони зробили повітряну систему РЛС "АВАКС", з цілої групировки літаків. У інших цього немає. Ну типа у РФ є декілька літаків, щось схоже на амеріканську, но це понти.