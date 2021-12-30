УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12599 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 389 0

З розвідником 10-ї ОГШБр Кирилом Недіним попрощалися в Одесі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 грудня, у місті Одеса відбулася церемонія прощання з Кирилом Олеговичем Недіним (позивний Адєса), 12.12.1987 року народження, військовослужбовцем розвідувального підрозділу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який помер 26 грудня від онкологічного захворювання (після проходження курсу хіміотерапії з'явилося ускладнення - двостороння пневмонія).

За роки служби у ЗСУ Кирило Недін воював у складі таких підрозділів: добровольчий батальйон УНА-УНСО, 54-й окремий розвідувальний батальйон, 131-й окремий розвідувальний батальйон, 34-й окремий мотопіхотний батальйон, 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї ОГШБр, 24-та окрема механізлована бригада. Важко захворів та лікувався в Сєвєродонецькому, Харківському, Київському військових госпіталях, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поховали Кирила Недіна на Алеї Героїв АТО Західного кладовищі Одеси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідник 10 ОГШБ Кирило Недін помер від раку

У нього залишились дружина і донька.

З розвідником 10-ї ОГШБр Кирилом Недіним попрощалися в Одесі 01
З розвідником 10-ї ОГШБр Кирилом Недіним попрощалися в Одесі 02
З розвідником 10-ї ОГШБр Кирилом Недіним попрощалися в Одесі 03
З розвідником 10-ї ОГШБр Кирилом Недіним попрощалися в Одесі 04
З розвідником 10-ї ОГШБр Кирилом Недіним попрощалися в Одесі 05
З розвідником 10-ї ОГШБр Кирилом Недіним попрощалися в Одесі 06
З розвідником 10-ї ОГШБр Кирилом Недіним попрощалися в Одесі 07
З розвідником 10-ї ОГШБр Кирилом Недіним попрощалися в Одесі 08
З розвідником 10-ї ОГШБр Кирилом Недіним попрощалися в Одесі 09
З розвідником 10-ї ОГШБр Кирилом Недіним попрощалися в Одесі 10

Фото: odessa.online

Автор: 

Одеса (5452) похорон (1283) військовослужбовці (4744) онкологія (134) Ян Осока (1495) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
 
 