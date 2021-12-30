З розвідником 10-ї ОГШБр Кирилом Недіним попрощалися в Одесі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 грудня, у місті Одеса відбулася церемонія прощання з Кирилом Олеговичем Недіним (позивний Адєса), 12.12.1987 року народження, військовослужбовцем розвідувального підрозділу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який помер 26 грудня від онкологічного захворювання (після проходження курсу хіміотерапії з'явилося ускладнення - двостороння пневмонія).

За роки служби у ЗСУ Кирило Недін воював у складі таких підрозділів: добровольчий батальйон УНА-УНСО, 54-й окремий розвідувальний батальйон, 131-й окремий розвідувальний батальйон, 34-й окремий мотопіхотний батальйон, 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї ОГШБр, 24-та окрема механізлована бригада. Важко захворів та лікувався в Сєвєродонецькому, Харківському, Київському військових госпіталях, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поховали Кирила Недіна на Алеї Героїв АТО Західного кладовищі Одеси.

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У нього залишились дружина і донька.





















Фото: odessa.online