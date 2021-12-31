Саакашвілі публічно визнав, що має маленьку доньку: "Еліс-Марія - моя найулюбленіша дівчинка і наймолодша дочка". ФОТО

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, котрий перебуває у в'язниці в Руставі, вперше публічно визнав, що він має малолітню дочку - Еліс-Марію Саакашвілі.

Про це Саакашвілі написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це перший Новий рік, який я зустрічаю у в'язниці, але це й перший Новий рік, коли з екрана телевізора в новорічному концерті на каналі "Мтаварі архі" візьме участь найменша учасниця разом зі своєю мамою - Еліс-Марія Саакашвілі, моя найулюбленіша дівчинка і наймолодша дочка", - написав експрезидент Грузії.

Зазначимо, що він не назвав ім'я матері своєї дочки, втім опублікував фотографії дівчинки.

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