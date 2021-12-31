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Саакашвілі публічно визнав, що має маленьку доньку: "Еліс-Марія - моя найулюбленіша дівчинка і наймолодша дочка". ФОТО

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, котрий перебуває у в'язниці в Руставі, вперше публічно визнав, що він має малолітню дочку - Еліс-Марію Саакашвілі.

Про це Саакашвілі написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це перший Новий рік, який я зустрічаю у в'язниці, але це й перший Новий рік, коли з екрана телевізора в новорічному концерті на каналі "Мтаварі архі" візьме участь найменша учасниця разом зі своєю мамою - Еліс-Марія Саакашвілі, моя найулюбленіша дівчинка і наймолодша дочка", - написав експрезидент Грузії.

Зазначимо, що він не назвав ім'я матері своєї дочки, втім опублікував фотографії дівчинки.

Читайте також: Саакашвілі перебуває у важкому стані. Завтра він зробить важливі заяви, - адвокат Гварамія

 Саакашвілі публічно визнав, що має маленьку доньку: Еліс-Марія - моя найулюбленіша дівчинка і наймолодша дочка 01
Саакашвілі публічно визнав, що має маленьку доньку: Еліс-Марія - моя найулюбленіша дівчинка і наймолодша дочка 02

Саакашвілі публічно визнав, що має маленьку доньку: Еліс-Марія - моя найулюбленіша дівчинка і наймолодша дочка 03

Автор: 

Грузія (1844) діти (5065) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+50
Но пока тявкают только 3 копеечные зелебобы.
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31.12.2021 11:23
+39
Зебіл не збреше, дня не проживе.
Ніхто слова кривого не сказав, не написав про саму дитину.
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31.12.2021 11:27
+25
"Давно живемо разом": Саакашвілі розкрив деталі "великого кохання" з Ясько."

https://novyny.live/society/davno-zhivem-vmeste-saakashvili-raskryl-detali-bolshoi-liubvi-s-iasko-16957.html

Під час великого кохання з Лізою він ще примудрився завести дитину з іншою жінкою?
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31.12.2021 11:33
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Слово "морально" тут зайве, або замінити на аморально.
Я не хочу чути про це лайно, яке стільки нагадило Україні.
Навіщо його постійно піарять?
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31.12.2021 12:20 Відповісти
Желаю увидеть дочь в новом году. - Пусть наши дети никогда не увидят ужасов коммунизма.
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31.12.2021 12:26 Відповісти
Ясько в истерике бьется, мол совсем плохой..Если он еще может пользоваться компом и постить в фсб,то вроде не так уж и плохо.)
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31.12.2021 12:26 Відповісти
Ну конечно плохой, Ясько так и не получила ребенка от Миши,не то что некоторые ,совсем плохой стал.
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31.12.2021 13:37 Відповісти
Он же вчера еще по словам адвоката был не в состоянии внятно выражаться и формулировать мысли, бо его типа накачали успокоительными! А сегодня уже километровые посты строчит в фейсбук! Симулянт херов
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31.12.2021 12:31 Відповісти
Михеил - старый *****
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31.12.2021 12:50 Відповісти
- Порутчик Ржевский! Вам доводилось быть Членом Суда?
- Эх, молодость, молодость! Членом туда, членом суда!
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31.12.2021 15:00 Відповісти
Нічний дзвінок мене розбудив: Таких не бачив ти див… Я про Еліс… Я вибіг у двір як поранений звір… Бачу Еліс - напружив я зір… Шикарний лімузин чекав, щоб забрати її… Куди вона зібралась і хто її забрав? Напевно тут я винен, я битву цю програв… Про свої почуття не зумів я сказати Еліс… 25 років я чекав на шанс, Освідчитись хотів, та мабуть був якийсь нюанс… Маю звикнути тепер - поруч не буде Еліс… Ми росли разом в одному дворі… Я їй довіряв як рідній сестрі… Моїй Еліс… Не зможу вже я зупинити її… Стягнули очі погляд її, Коли лімузин уже покидав великий наш двір… Куди вона зібралась і хто її забрав? Напевно тут я винен, я битву цю програв… Про свої почуття не зумів я сказати Еліс… 25 років я чекав на шанс, Освідчитись хотів, та мабуть був якийсь нюанс… Маю звикнути тепер - поруч не буде Еліс… Дзвонить Соня: Ну як ти там? Розкажу, як можна нам Забути Еліс… Немає Еліс вже тут… А я все ще тут… Чекаю на тебе, ти - мій баламут! І лімузин вдалину загудів… Куди вона зібралась і хто її забрав? Напевно тут я винен, я битву цю програв… Про свої почуття не зумів я сказати Еліс… 25 років я чекав на шанс, Освідчитись хотів, та мабуть був якийсь нюанс… Не зможу звикнути тепер - поруч не буде Еліс… Я не зможу звикнути тепер - поруч не буде Еліс…
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31.12.2021 12:51 Відповісти
я так понимаю карлсон минимум по трем "корзинам" яйца свои разложил
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31.12.2021 13:26 Відповісти
Ясько нервно закурила в сторонке.
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31.12.2021 13:35 Відповісти
вот про "ищу семя доброты" я не понял - это чем он там занимается?
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31.12.2021 13:36 Відповісти
Ищет семя ,написал же...Вот люди ,все вам надо открытым текстом,на сайте могут быть дети.
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31.12.2021 13:40 Відповісти
О....то Мішаня ще той бабій.
Проститутка не лише політична.
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31.12.2021 13:39 Відповісти
Подивіться з іншого боку, скільки дітей наородив.
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31.12.2021 21:07 Відповісти
Не те що дехто..
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31.12.2021 21:22 Відповісти
Мабуть, щодня квіти дарує?
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31.12.2021 23:30 Відповісти
Кому?
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31.12.2021 23:50 Відповісти
Жінкам.
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31.12.2021 23:55 Відповісти
Погусарив Міхо...
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31.12.2021 13:39 Відповісти
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31.12.2021 13:41 Відповісти
Здоровья малой. А папке ума
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31.12.2021 14:05 Відповісти
а казали що в нього провали в пам*яті. чи це в нього глюки?
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31.12.2021 14:08 Відповісти
Хабаль еще тот.
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31.12.2021 14:39 Відповісти
лизонька ясько- рыдает
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31.12.2021 14:48 Відповісти
Голландке еще доложи, она от счастья ввысь взовьется!
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31.12.2021 16:54 Відповісти
Вот это настоящий грузин, вождь и лидер нации грузинской! Не просто трахать женщин. что положено природой, а и делать им детей!
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31.12.2021 16:57 Відповісти
Міхо скрізь наслідив. Видно велике достоїнство. Тепер зрозуміло чому він поперся в Грузію.
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31.12.2021 18:17 Відповісти
А ЯНУКОВИЧ БАНДИТ ЕЩЁ ЖИВОЙ !!!
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31.12.2021 18:31 Відповісти
РОССИЯ ЗОНА ДЛЯ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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31.12.2021 18:32 Відповісти
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