Митрополит Епіфаній та глава УГКЦ Святослав привітали українців із Новим роком: Господь доручає нам змінювати цей світ

Київський митрополит Епіфаній привітав українців із новим 2022 роком.

"До кожної хати, в кожну родину, до кожного серця нехай долинуть щирі вітання й побажання миру, добра, любові і щастя у новому, 2022-му, році від Різдва Христового!", - написав Епіфаній на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, світський новий рік нерозривно пов'язаний із Різдвом Христовим і літочислення нашої ери ведеться в усьому світі саме від цієї події.

"Відчуття близькості Різдва вже незримо витає "у повітрі" і присутнє також у новорічній символіці. Ялинка, як вічнозелене дерево, є символом життя. Її увінчує різдвяна зірка, символ Віфлеємської провідної зорі, що вказала шлях волхвам до Богонемовляти. Яскраві вогники ялинкових прикрас, свічки символізують Світло істини і правди. Навіть звичай дарувати подарунки, насамперед дітям, бере свій початок з дарів волхвів, які принесли їх щойно народженому Богонемовляті Ісусу Христу", - зазначив митрополит.

"У ці святкові дні, коли наші серця наповнюються надією на краще й духовною радістю, не забуваймо дякувати Господу за всі Його благодіяння щодо нас і просити у Нього благословіння на рік прийдешній. Нехай 2022-й рік стане для вас роком мирним, щасливим і сповненим Божої благодаті!", - наголосив Епіфаній.

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Привітав українців з новорічними святами і глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Блаженніший Святослав зазначив, що 2021 рік був сповнений різного роду переживань, він приніс свої радощі і смутки, здобутки і втрати.

Підсумовуючи цей рік, глава Церкви заохотив усіх людей доброї волі подякувати Господеві Богу за те, що Він був поруч і дозволив прожити цей час, а тепер вводить нас у новий час і дарує нам початок свого Нового року.

"Ми дякуємо Господеві Богу за те, що Він дозволив нам дожити до цих свят, за те, що відкрив нам себе в минулому році як джерело нашого життя, надії, за те, що животворив нас і саме нам доручає змінювати цей світ, будувати культуру життя в новому посткоронавірусному світі", – сказав предстоятель.





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