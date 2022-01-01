Митрополит Епіфаній та глава УГКЦ Святослав привітали українців із Новим роком: Господь доручає нам змінювати цей світ
Київський митрополит Епіфаній привітав українців із новим 2022 роком.
"До кожної хати, в кожну родину, до кожного серця нехай долинуть щирі вітання й побажання миру, добра, любові і щастя у новому, 2022-му, році від Різдва Христового!", - написав Епіфаній на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, світський новий рік нерозривно пов'язаний із Різдвом Христовим і літочислення нашої ери ведеться в усьому світі саме від цієї події.
"Відчуття близькості Різдва вже незримо витає "у повітрі" і присутнє також у новорічній символіці. Ялинка, як вічнозелене дерево, є символом життя. Її увінчує різдвяна зірка, символ Віфлеємської провідної зорі, що вказала шлях волхвам до Богонемовляти. Яскраві вогники ялинкових прикрас, свічки символізують Світло істини і правди. Навіть звичай дарувати подарунки, насамперед дітям, бере свій початок з дарів волхвів, які принесли їх щойно народженому Богонемовляті Ісусу Христу", - зазначив митрополит.
"У ці святкові дні, коли наші серця наповнюються надією на краще й духовною радістю, не забуваймо дякувати Господу за всі Його благодіяння щодо нас і просити у Нього благословіння на рік прийдешній. Нехай 2022-й рік стане для вас роком мирним, щасливим і сповненим Божої благодаті!", - наголосив Епіфаній.
Привітав українців з новорічними святами і глава УГКЦ Блаженніший Святослав.
Блаженніший Святослав зазначив, що 2021 рік був сповнений різного роду переживань, він приніс свої радощі і смутки, здобутки і втрати.
Підсумовуючи цей рік, глава Церкви заохотив усіх людей доброї волі подякувати Господеві Богу за те, що Він був поруч і дозволив прожити цей час, а тепер вводить нас у новий час і дарує нам початок свого Нового року.
"Ми дякуємо Господеві Богу за те, що Він дозволив нам дожити до цих свят, за те, що відкрив нам себе в минулому році як джерело нашого життя, надії, за те, що животворив нас і саме нам доручає змінювати цей світ, будувати культуру життя в новому посткоронавірусному світі", – сказав предстоятель.
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вот в чем правы были комми - так это с их "от нашей эры"
они то знали что тов. Иисус как максимум - воспетый в легендах раввин среднего пошива
так и до сих пор - "таинство" поедания куска ьоха и пития его крови - это что? это признание всей сути Яхве(бох "триедин"), он же Иисус - кровавый монстр.
почитай про то как он разделался с 44 детьми, которые страшно согрешили.... смеялись. заживо разорваны были, представь - это тот же бох, о котором вопят попы, причем - Там же все написано!
Это не Невзоров себе придумал и не Джордж Карлин(упокой Один его дух)
Это все тупо описано в поповской же Пиплии!
В сказочке написано про киевского князя Владимира, крестившего добровольцев в реке, все остались живы-здоровы...
Быдло не сейчас появилось в таком количестве, его и тогда было больше приличных людей.
Или даже на 31 декабря. Год тогда был первый, а не нулевой.
З літочислення було трохи складніше:одна частина імперії рахували свій початок з моменту створення Риму,інші-з моменту створення світу,пізніше добавилася дата,коли Цезарі прийшли до влади,а ще пізніше добавилося християнство.І хоча такий хаос з літочисленням тривав до самого Середньовіччя,офіційним відліком часу залишився саме християнський.Літочисленню,яким досить пір користується більша частина світу ми завдячуємо Діонізію Пікколо,скіфу-монаху,який жив в Римі в кінці 5 століття.Саме він запропонував відраховувати рокі не моменту створення світу чи Риму,а дня народження Христа.
У репоедов сразу начиналась истерика.
ну и бабла не поднимешь - бабки возмутятся - "Мы шо, поляки? не куплю килограмм свечек, а лучше внуку ********** сумку куплю"
б*же, да попы тупо украли все даты "язычников" и примазали своих "святых" - этот жёппой на муравейник садился, тот - с головой брата бегал всю жизнь, эта - так девствовала, что все монахи убегали, роняя "елей" для омовения мощей....
пусть бы оправдывались за плоскую землю лучше, лицемеры. А, и от Бруно им - привет "оттудова", боха нет, он проверил.
ну и да - от девственницы, это святое же - вырождались божки то
Рецепт - возьми уже готовое, добавь крови, мучений, гонений......=