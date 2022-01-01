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Українка Стаценко, яку окупанти незаконно утримують у СІЗО Донецька, у критичному стані та потребує операції. Наполягаю на її звільненні, - Денісова. ФОТО

Сьогодні, 1 січня, свій черговий день народження українка Наталія Стаценко змушена зустрічати у СІЗО №5 Донецька, де незаконно утримується окупаційною адміністрацією РФ за звинуваченням у "шпигунстві" на користь України та проукраїнській діяльності.

Про це пише у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадує, що до незаконного затримання Наталія працювала лікарем у м. Макіївка. До рук незаконних збройних формувань потрапила 10 липня 2019 року. Перші три місяці її тримали в "Ізоляції" — секретній в’язниці так званого "міністерства держбезпеки", а потім перевели в СІЗО.

Українка Стаценко, яку окупанти незаконно утримують у СІЗО Донецька, у критичному стані та потребує операції. Наполягаю на її звільненні, - Денісова 01

За словами Денісової, весь цей час рідні не бачили жінку. Як дізнався батько від колишніх заручників, до Наталі застосовується психологічний тиск.

"Стан здоров’я Наталі – критичний, вона потребує термінового лікування. Під час полону у нашої співгромадянки загострилося хронічне захворювання спини, що супроводжується значним порушенням статико-динамічних функцій хребта. У серпні 2021 року рідним вдалося домогтися проведення МРТ, рентгенологічного обстеження та консультації з лікарем-нейрохірургом", - йдеться у повідомленні.

Також Денісова зазначає, що висновки медиків невтішні: Наталі терміново необхідно провести операцію з видалення трьох міжхребцевих дисків шийного відділу та вживлення на їх місце імплантів. Після хірургічного втручання на жінку чекатиме тривалий період реабілітації, який неможливо забезпечити в умовах ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова закликала ОБСЄ та "Червоний Хрест" допомоги воїну 53-ї ОМБр Корсуну, якого утримують окупанти на Луганщині

"Тому єдиним шансом на порятунок Наталії є звільнення! Звертаюся до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер та керівництва МКЧХ в Україні сприяти наданню медичної допомоги. Враховуючи критичний стан здоров'я Наталії Стаценко, наполягаю на її звільненні", - резюмувала Денісова.

Українка Стаценко, яку окупанти незаконно утримують у СІЗО Донецька, у критичному стані та потребує операції. Наполягаю на її звільненні, - Денісова 02

Автор: 

Денісова Людмила (883) Донецьк (947) здоров’я (445) полон (1562) полонені (2264) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+14
а чому денісова мовчить що це неможливо, бо після того як зеленський віддав цемаха (по личной просьбе путина!) - НЕ БУЛО жодного обміну чі звільнення полоненних.

Більш того, після "возвращения на родину" цемаха - зеленський познімав всі браслетики з рук та втратив (та його шобла) будь-який інтерес до звільнення українських громадян.
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01.01.2022 13:06
+10
зараз легко дорікати, коли ви не 28 квітня 2014 у Донецьку з українським прапором.
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01.01.2022 13:33
+9
дуже по-радянські тікнути, а потім дорікати тим, хто був вимушений залишитися.
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01.01.2022 13:07
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А з весни 2014 року до літа 2019 вона де працювала? На кого?
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01.01.2022 13:01 Відповісти
дуже по-радянські тікнути, а потім дорікати тим, хто був вимушений залишитися.
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01.01.2022 13:07 Відповісти
То живіть собі далі.

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01.01.2022 13:38 Відповісти
це ті хто сидів і чекав бо їм було какая разница. це не громадяни України, це не українці. Українці Запоріжжя Харкова Одеси Херсона гнали під сраку завезених з московії, що кричали расия. а в донецьку сиділи і чекали, чим все це закінчиться. це в кращому випадку. не х .. їх жаліти
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01.01.2022 13:19 Відповісти
зараз легко дорікати, коли ви не 28 квітня 2014 у Донецьку з українським прапором.
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01.01.2022 13:33 Відповісти
я в 2014 був у Харкові. І ми зробили все, щоб автобуси з белгородськими номерами уе.....ли назад зі своїми пасажирами. А пенсію ти їй будеш платити? у неї вже 7 років страхового стажу ***** під хвіст, Там доречі і батько її мешкае. не знаю на пенсії він чи ні і скілки песій він отримує. Без жалості нах нехай ідуть
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01.01.2022 14:14 Відповісти
У мене немає простих рецептів. Добре, що ви маєте.
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01.01.2022 16:17 Відповісти
лікаркою в окупованому донецьку. можливо рятувала життя росіян і колоборантів. отримувала зарплату і не збиралась з окупації виїджати. заарештована за листування з асєєвим.
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01.01.2022 13:08 Відповісти
Наверняка у неё кацапский паспорт есть, шо ж она до 19 года в Украину не убежала? Нам врачи очень нужны….
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01.01.2022 13:37 Відповісти
Вона лікарка і в неї мабуть є пацієнти яких вона не може покинути.
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01.01.2022 13:47 Відповісти
а чому денісова мовчить що це неможливо, бо після того як зеленський віддав цемаха (по личной просьбе путина!) - НЕ БУЛО жодного обміну чі звільнення полоненних.

Більш того, після "возвращения на родину" цемаха - зеленський познімав всі браслетики з рук та втратив (та його шобла) будь-який інтерес до звільнення українських громадян.
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01.01.2022 13:06 Відповісти
Новости надо читать, тогда и вопросов будет поменьше



Россия не предпринимает никаких действий для обмена удерживаемыми лицами, поэтому шансы на его проведение до конца года очень невелики.

Такое мнение высказал представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24", передает со ссылкой на https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3375691-sansov-na-obmen-uderzivaemymi-licami-do-konca-goda-ocen-malo-garmas.html Укринформ.

"Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это (обмен удерживаемыми лицами до конца года. - Ред.) могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов", - сказал Гармаш.

Он добавил, что есть небольшой шанс, что российская сторона может пойти на такой гуманный шаг, чтобы продемонстрировать США готовность к деэскалации, чего от них требует Вашингтон для проведения переговоров между президентами. Источник:
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01.01.2022 15:47 Відповісти
Не вижу в тексте упоминаниях о браслетиках на руках Зеленского? Куда и когда они( браслетики) подевались?
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01.01.2022 18:39 Відповісти
Что важнее-обменять пленных или какие-то дурацкие браслетики?Мне-первое.
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01.01.2022 19:00 Відповісти
Всем важнее менять пленных, окромя Зеленского, который перед телевизором сначала торжественно вешал браслетики, мол-"Пока не поменяю пленных -буду носить браслетики"! А через погода втихаря браслетики стянул.
Если "в глазагалядывание Путену" не работает-выйди перед телевизор, скажи об этом честно, покайся, шо шоу устраивал и сними браслетики,так же, как и одевал на кинокамеры.
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01.01.2022 19:26 Відповісти
А что, больше некому менять пленных, кроме Зеленского (мне в общем то всё равно, снял он те браслеты или они на нём)?Что говорят на этот счёт другие политсилы?
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01.01.2022 22:17 Відповісти
Не прикидывайся олигофреном. Какие-такие "другие политсилы"? У нас один царь-Владимир Александрович, у него свое монобольшинство в Парламенте, свой СБУ, личный гепрокурор, свой министр обороны, главный милиционер и прочая, прочая... Вот когда Влад Саныч удалится на покой, придут "другие политсилы" во власть, и уже с них будем спрашивать почему меняют или не меняют. А пока Володя записан царем-с него спрос.
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01.01.2022 23:48 Відповісти
В любом провале самое главное-найти крайнего, стрелочника. Вот он, гад ползучий, хриплый еврей Зеленский, угу. А вот для того и существует оппозиция-чтобы пинать власть, дабы та не слишком почивала на лаврах и не расслабляла булки. Которая вполне способна блокировать трибуну в Раде, или выводить людей на улицы (невзирая на царя, монобольшинство, своё СБУ-министра обороны-генпрокурора и так далее). И где хоть какие-то телодвижения с их стороны?
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02.01.2022 08:33 Відповісти
"Блокировать трибуну",что бы Вова стал наконец то заниматься делом, а не устраивать шоу и записывать видосики для олигофренов? Счаз. Зебилы, должны насладится "мудрым правлением" до частичного замерзания в феврале. Терпи зебил, скоро Вова тебя дегетализирует.
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02.01.2022 10:56 Відповісти
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04.01.2022 22:26 Відповісти
Всех карателей вычеслять и уничтожать. Всех до единого. Что за правительство у нас. Сплошь ненасытные свиньи которым только бы брюхо набить.
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01.01.2022 13:13 Відповісти
Классная работа - раз в месяц поехала в каске, сфоткалась, тут - высрала пост в Фейспуке, там - встретила глубокоозабоченных, и во всех случаях нажралась в дрова.
Я бы и сам был таким Пен... ну да, немного фамилия не то шоп не немного не смищная
но я просто офигел - в Рашке Пенисова просила москалькову остановиться(видео тут было), а та проехала чуть не сбив нашу Пенисову, три джипа охраны вроде еще. и это ссущество типо что то там решать хочет?
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01.01.2022 13:16 Відповісти
Ця Денисова щось в останній час все більше "жене порожняк", або ж "діч"! А чому ти так сильно не турбувалася за долю СПРАВЖНІХ ПАТРІОТІВ України на кшталт "Ріфмастера" (Андрія Антоненка) тощо? Де ти тоді була? На мою думку вже настав час цю "таварісчя" з московитським корінням позбавити цієї посади та почати "розробку" з метою виявлення її як можливого агента Кремля! Еге й, "контрики", де ви?!
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01.01.2022 13:29 Відповісти
А шо ж она такая патриотка в Украину не уехала? У нас врачей не хватает. Самое обидное, что потом слуги прикрываясь лозунгом, что тамженашилюди, меняют всяких таксистов баптистов и ларёчников которые попали в лугандоне «на подвал», на таких ценных пленных как цемех и ему подобные. А наши солдаты попавшие в плен ещё в 14-15 гг продолжают сидеть в сепарских тюрьмах… ты Денисова о них прежде всего думай а не о псевдоукраинцах с рашистскими паспортами.
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01.01.2022 13:35 Відповісти
А ты с какой целью интересуешься? Подружиться хочешь? Мля нигде от вас покоя нет…
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01.01.2022 15:47 Відповісти
Мы ж уже с тобой дружились я тебя казахом назвал а ты мне что то про Тойоты с Субарами втирал хотя у меня VW. Не помнишь? Я тебе тогда свою позицию по лугандону четко обрисовал -я предателей ненавижу, только стена и ров с крокодилами. Шо тебя ещё рассказать ???
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01.01.2022 15:51 Відповісти
Я же тебя писал о том что закончил киевполитех. Ты меня обижать вздумал или притворяешься? Как ты считаешь если офицер или солдат ВСУ сидят с 14-15 гг в тюрьмах лугандона то имели мы право за цемеха или за харьковских подрывников или за агентов фсб арестованных в Украине потребовать отдать нам именно своих военных??? Вместо этого за этих ценных кадров нам напихали таксистов и ларёчников…А Зеленский согласился на на это. Зачем??? Ты понимаешь что я о неравнозначности обмена говорю. во вторых зачем нам баптисты и таксисты с русскими паспортами? Можешь мне объяснить? Да они люди и может быть хорошие, но они же на подвал не просто так попали значит что то нарушили там в своём лугандоне - налоги, долги, обматерил начальника, что украл и т.д. Неужели ты думаешь что их всех на подвал за диверсии против русских окупантов кинули? Ты наивен инженер! ну и зачем они нам? Объясни мне? Ты видать в АТО не был а я был и ещё и офицером командиром взвода (в политехе военка была) там под Широкино я вдоволь набеседовался с местными.. . Мой вывод - они не украинцы, они приспособленцы
- предатели Украины мечтающие о бабках, жить побагатому , много получать, для этого они бы не только к раше присоединились а даже к Зимбабве - лишь бы побагатому. Нет только стена и ров….
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01.01.2022 17:05 Відповісти
Для мене не має різниці якою мовою спілкуватися… якою до мене звертаються ттакою відповідаю. І коли мені починають втюхівати про те що я з України але мовою не спілкуюсь я таку людину називаю брехуном. Тому що знаю що в Україні навіть за часів СРСР і навіть в російських школах обов'язково вивчали українську мову та літературу а оцінка йшла в атестат про середню освіту. Ти мене шо уїсти цім постом хотів? Ну то як? Уїв? Га ворог України?
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01.01.2022 17:13 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345871-denisova-prosit-policiu-ta-sbu-rozibratisa-ak-ditina-potrapila-do-mirotvorca.html Денисова пропонує закрити "Миротворець"
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01.01.2022 13:45 Відповісти
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01.01.2022 14:06 Відповісти
Донецькі рашо-нацисти, зрадника та колаборанти. Як будете виправдовуватися перед українцями?
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02.01.2022 01:11 Відповісти
 
 