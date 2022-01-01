Українка Стаценко, яку окупанти незаконно утримують у СІЗО Донецька, у критичному стані та потребує операції. Наполягаю на її звільненні, - Денісова. ФОТО
Сьогодні, 1 січня, свій черговий день народження українка Наталія Стаценко змушена зустрічати у СІЗО №5 Донецька, де незаконно утримується окупаційною адміністрацією РФ за звинуваченням у "шпигунстві" на користь України та проукраїнській діяльності.
Про це пише у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
Вона нагадує, що до незаконного затримання Наталія працювала лікарем у м. Макіївка. До рук незаконних збройних формувань потрапила 10 липня 2019 року. Перші три місяці її тримали в "Ізоляції" — секретній в’язниці так званого "міністерства держбезпеки", а потім перевели в СІЗО.
За словами Денісової, весь цей час рідні не бачили жінку. Як дізнався батько від колишніх заручників, до Наталі застосовується психологічний тиск.
"Стан здоров’я Наталі – критичний, вона потребує термінового лікування. Під час полону у нашої співгромадянки загострилося хронічне захворювання спини, що супроводжується значним порушенням статико-динамічних функцій хребта. У серпні 2021 року рідним вдалося домогтися проведення МРТ, рентгенологічного обстеження та консультації з лікарем-нейрохірургом", - йдеться у повідомленні.
Також Денісова зазначає, що висновки медиків невтішні: Наталі терміново необхідно провести операцію з видалення трьох міжхребцевих дисків шийного відділу та вживлення на їх місце імплантів. Після хірургічного втручання на жінку чекатиме тривалий період реабілітації, який неможливо забезпечити в умовах ув’язнення.
"Тому єдиним шансом на порятунок Наталії є звільнення! Звертаюся до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер та керівництва МКЧХ в Україні сприяти наданню медичної допомоги. Враховуючи критичний стан здоров'я Наталії Стаценко, наполягаю на її звільненні", - резюмувала Денісова.
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Більш того, після "возвращения на родину" цемаха - зеленський познімав всі браслетики з рук та втратив (та його шобла) будь-який інтерес до звільнення українських громадян.
Россия не предпринимает никаких действий для обмена удерживаемыми лицами, поэтому шансы на его проведение до конца года очень невелики.
Такое мнение высказал представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24", передает со ссылкой на https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3375691-sansov-na-obmen-uderzivaemymi-licami-do-konca-goda-ocen-malo-garmas.html Укринформ.
"Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это (обмен удерживаемыми лицами до конца года. - Ред.) могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов", - сказал Гармаш.
Он добавил, что есть небольшой шанс, что российская сторона может пойти на такой гуманный шаг, чтобы продемонстрировать США готовность к деэскалации, чего от них требует Вашингтон для проведения переговоров между президентами. Источник:
Если "в глазагалядывание Путену" не работает-выйди перед телевизор, скажи об этом честно, покайся, шо шоу устраивал и сними браслетики,так же, как и одевал на кинокамеры.
Я бы и сам был таким Пен... ну да, немного фамилия не то шоп не немного не смищная
но я просто офигел - в Рашке Пенисова просила москалькову остановиться(видео тут было), а та проехала чуть не сбив нашу Пенисову, три джипа охраны вроде еще. и это ссущество типо что то там решать хочет?
- предатели Украины мечтающие о бабках, жить побагатому , много получать, для этого они бы не только к раше присоединились а даже к Зимбабве - лишь бы побагатому. Нет только стена и ров….