Українка Стаценко, яку окупанти незаконно утримують у СІЗО Донецька, у критичному стані та потребує операції. Наполягаю на її звільненні, - Денісова. ФОТО

Сьогодні, 1 січня, свій черговий день народження українка Наталія Стаценко змушена зустрічати у СІЗО №5 Донецька, де незаконно утримується окупаційною адміністрацією РФ за звинуваченням у "шпигунстві" на користь України та проукраїнській діяльності.

Про це пише у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадує, що до незаконного затримання Наталія працювала лікарем у м. Макіївка. До рук незаконних збройних формувань потрапила 10 липня 2019 року. Перші три місяці її тримали в "Ізоляції" — секретній в’язниці так званого "міністерства держбезпеки", а потім перевели в СІЗО.

За словами Денісової, весь цей час рідні не бачили жінку. Як дізнався батько від колишніх заручників, до Наталі застосовується психологічний тиск.

"Стан здоров’я Наталі – критичний, вона потребує термінового лікування. Під час полону у нашої співгромадянки загострилося хронічне захворювання спини, що супроводжується значним порушенням статико-динамічних функцій хребта. У серпні 2021 року рідним вдалося домогтися проведення МРТ, рентгенологічного обстеження та консультації з лікарем-нейрохірургом", - йдеться у повідомленні.

Також Денісова зазначає, що висновки медиків невтішні: Наталі терміново необхідно провести операцію з видалення трьох міжхребцевих дисків шийного відділу та вживлення на їх місце імплантів. Після хірургічного втручання на жінку чекатиме тривалий період реабілітації, який неможливо забезпечити в умовах ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова закликала ОБСЄ та "Червоний Хрест" допомоги воїну 53-ї ОМБр Корсуну, якого утримують окупанти на Луганщині

"Тому єдиним шансом на порятунок Наталії є звільнення! Звертаюся до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер та керівництва МКЧХ в Україні сприяти наданню медичної допомоги. Враховуючи критичний стан здоров'я Наталії Стаценко, наполягаю на її звільненні", - резюмувала Денісова.