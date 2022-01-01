Націоналісти на Банковій вимагали присвоєння звання Героя України сотнику УПА Мирославу Симчичу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Учасники смолоскипної ходи на честь 113-ї річниці народження Степана Бандери прийшли на вулицю Банкову з вимогою присвоїти звання Героя України ветерану Української повстанської армії Мирославу Симчичу.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Підійти близько до ОП учасникам акцї завадив кордон з правоохоронців. Вони провели мітинг на певній відстані від Офісу президента.
Під час віча виступив священник із молитвою, заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, лідер українського праворадикального громадського об'єднання "С14" Євген Карась.
Активісти передали звернення представнику адміністрації президента з вимогою надати сотнику УПА Мирославу Симчичу звання Героя України.
Марш закінчився національним гімном. Загалом, захід відбувся спокійно, без будь-яких ексцесів та під контролем поліцейських. Потім учасники почали розходитися.
ФОТО, ВІДЕО - Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Побрякушка и статус 99-летнего деда гораздо важнее, чем благополучие Украины.
Тот же дедовоевалинг, что и у кацапов.
2015 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ оголосила Дмитра Табачника в розшук за звинуваченням за статтею 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» (ч. 5: «дії… вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою»)
5 березня 2014 року Рада Європейського Союзу ухвалила блокування коштів
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 4 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Рада ЄС зняла https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 санкції з Д. Табачника - самі здогадуєтесь чому
А все інше виходить влаштовує націоналістів?
https://twitter.com/Garry51302808/status/1477201762784354307
ну таки це реально МЕРЗОСТЬ !
ходити на масовки до ЗЕ-біла,
коли Рифмастер, генерали Марченко, Павловський та інші військові сидять
альо, да-винчі, це тебе стосується теж !
якась свадьба:
жених ЗЕ-ля,
наречена Лєнка-в очереді за скумбрією по 8 та
"посажений комбат" Да-Вінчі....
тфу !
Тем не менее факт: Марш в передверии возможнных военных действий выглядел жалко на фоне жлобской Елки. Меня это факт печалит, а ты что скажешт?
@bokorash
·
https://twitter.com/bokorash/status/1477345517608779779 34 мин
За цей допис посольство Ізраїлю заблокувало Трояна.
https://twitter.com/michael_brodsk @michael_brodsk
, а ви часом не офігіли?
Спостерігайте ..
Смерть кацапсиной Орде красно-коричневых Шариковых !!
Він прославився боєм за Космач у січні 1945 року, коли разом зі своїми побратимами - Березівською сотнею, в якій воювали понад 200 упівців, оточили та знищили каральний полк НКВС, а це понад 400 осіб (разом із померлими від поранень).
Останній бій, 4 грудня 1948 р. - Симчич із Чернецем (Петром Томичем) перевіряли зимові криївки. Сніг перестав падати й не заносив сліди. Вирішили перечекати у перевіреній хаті, там їх побачила дочка двоюрідної сестри господині. Ця двоюрідна сестра виявилася завербованою сексоткою МГБ.
Хату оточили більшовики. Друзі вели бій від першої години дня до десятої години вечора, очікуючи, що з настанням ночі на допомогу прийде боївка повстанців. Чернець був тяжко поранений кулеметною чергою, червоні запалили хату. Кривоніс і Чернець знепритомніли від диму. Коли з палаючої хати припинилися постріли, большевики облили водою ковдру, накрили нею господаря хати і змусили його витягати повстанців із полум'я