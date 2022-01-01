Націоналісти на Банковій вимагали присвоєння звання Героя України сотнику УПА Мирославу Симчичу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники смолоскипної ходи на честь 113-ї річниці народження Степана Бандери прийшли на вулицю Банкову з вимогою присвоїти звання Героя України ветерану Української повстанської армії Мирославу Симчичу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Підійти близько до ОП учасникам акцї завадив кордон з правоохоронців. Вони провели мітинг на певній відстані від Офісу президента.

Під час віча виступив священник із молитвою, заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, лідер українського праворадикального громадського об'єднання "С14" Євген Карась.

Активісти передали звернення представнику адміністрації президента з вимогою надати сотнику УПА Мирославу Симчичу звання Героя України.

Марш закінчився національним гімном. Загалом, захід відбувся спокійно, без будь-яких ексцесів та під контролем поліцейських. Потім учасники почали розходитися.

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