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Акції з нагоди дня народження Бандери відбулися у 20 регіонах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У заходах з нагоди 113-річчя з дня народження Степана Бандери взяли участь близько 3,5 тисяч українців у 20 регіонах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.
Наголошується, що заходи пройшли без порушень.
"Загалом у державі відбулося 56 масових заходів у 20 регіонах. Публічний порядок та безпеку громадян гарантували поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі та забезпечувати публічний порядок під час святкових заходів.
В соцмережах опубліковали кадри з деяких міст.
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Stepan Rukh
показати весь коментар03.01.2022 13:41 Відповісти Мені подобається 0
tomas marss
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