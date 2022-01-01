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Новини Фото Бандера - герой
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Акції з нагоди дня народження Бандери відбулися у 20 регіонах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У заходах з нагоди 113-річчя з дня народження Степана Бандери взяли участь близько 3,5 тисяч українців у 20 регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Наголошується, що заходи пройшли без порушень.

"Загалом у державі відбулося 56 масових заходів у 20 регіонах. Публічний порядок та безпеку громадян гарантували поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі та забезпечувати публічний порядок під час святкових заходів.

В соцмережах опубліковали кадри з деяких міст. 

Акції з нагоди дня народження Бандери відбулися у 20 регіонах 01
Полтава

Акції з нагоди дня народження Бандери відбулися у 20 регіонах 02

Акції з нагоди дня народження Бандери відбулися у 20 регіонах 03
Одеса

Акції з нагоди дня народження Бандери відбулися у 20 регіонах 04

Акції з нагоди дня народження Бандери відбулися у 20 регіонах 05
Львів

Бандера Степан (196) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+51
Єврей зі Львівщини Мандрик Хасман. Хлопчиком був в загонах УПА, доглядав за кіньми. Весною 1944 в складі сотні "Хоми" брав участь у рейді на Холмщину для захисту українських сіл від нападів АК.

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01.01.2022 22:08
+39
Израиль уже признал Голодомор?
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01.01.2022 22:07
+33
Час настав…
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01.01.2022 22:06
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Для мене Бандера був і залишається нацистський злочинець. Мій дід загинув від оунівської сволоти, він був партизаном. Що я можу сказати; який народ, такий герой.
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03.01.2022 13:41 Відповісти
Та ясно,в тебе навіть в голові вкластись не може що та сволота могла просто бути переодягнена в форму ОУН.Але ж ти був з дідом і все бачив хіба не так!?Чи цьотка тобі якась розказала?
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03.01.2022 13:49 Відповісти
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