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Новини Фото П'яні за кермом
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П'яний водій у Дніпрі спричинив ДТП із чотирма авто: постраждала дитина 2020 року народження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

П'яний водій у Дніпрі спричинив ДТП із чотирма авто: постраждала дитина 2020 року народження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у місті Дніпро травмовано водія автомобіля "Volkswagen Golf" та двох його пасажирів, серед яких хлопчик 2020 року народження.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Національної поліції. 

"Аварія сталася першого січня о 15:30 на вул. Запорізьке Шосе у м. Дніпро. Попередньо встановлено, що 35-річний водій автомобіля "Volkswagen Golf" допустив зіткнення з попутним автомобілем "Volkswagen Tiguan", та з автомобілем "Volkswagen Golf". В результаті ДТП автомобіль "Volkswagen Golf" перекинувся на дах та зіткнувся з автомобілем  "Ford Fusion", який рухався попереду.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження дістали водій та двоє пасажирів транспортного засобу "Volkswagen Golf", серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні", - зазначається у повідомленні.

За інформацією поліції, 35-річний водій автівки "Volkswagen Golf" був п'яним. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Пяний водій у Дніпрі спричинив ДТП із чотирма авто: постраждала дитина 2020 року народження, - Нацполіція 01
Пяний водій у Дніпрі спричинив ДТП із чотирма авто: постраждала дитина 2020 року народження, - Нацполіція 02
Пяний водій у Дніпрі спричинив ДТП із чотирма авто: постраждала дитина 2020 року народження, - Нацполіція 03

Дніпро (3274) ДТП (4467)


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Топ коментарі
+7
Перед задержанием надо было пьяному водиле почки опустить и суставы раздробить .... На память об этой пьянке... Я бы не удержался ....
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02.01.2022 12:21
+2
Тоже перлов хватает, но хотя бы понятно, что произошло (информация с сайта gorod.dp.ua)
Авария произошла около 15:30.
По предварительной информации, все четыре автомобиля стояли на светофоре. Как только зажегся «зеленый», автомобилисты неспеша начали движение. Водитель красного Volkswagen Golf GTI на огромной скорости въехал в синий Volkswagen, который от силы удара перевернуло на капот. В салоне находилась семья: отец, мать и их ребенок 2020 г.р. Чтобы вызволить людей, сотрудникам ГСЧС пришлось вырезать их из раскуроченного авто. Мать в критическом состоянии забрали в больницу на Космической. Ребенка увезли в больницу Мечникова с закрытой черепно-мозговой травмой.
Также пострадали люди, находившиеся в автомобилях Ford и Volkswagen белого цвета. Водитель красного Volkswagen был пьян и практически не стоял на ногах. Кроме того, в какой-то момент намеревался скрыться с места происшествия, но его тут же задержали полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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02.01.2022 12:40
+2
Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf столкнулся с попутным автомобилем Volkswagen Tiguan и с автомобилем Volkswagen Golf. В результате ДТП Volkswagen Golf перевернулся на крышу и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford Fusion.





35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст. 208 УПКУ.По данному факту полиция открыла уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 286-1 УКУ. Водителю грозит тюрьма сроком от 3 до 5 лет с лишением права управлять ТС на срок от 5 до 8 лет. Продолжается следствие.
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02.01.2022 12:41
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Перед задержанием надо было пьяному водиле почки опустить и суставы раздробить .... На память об этой пьянке... Я бы не удержался ....
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02.01.2022 12:21 Відповісти
С водятлом все понятно,раз был ребенок 2020г,куда жена дура смотрела,что муж бухой?
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02.01.2022 12:33 Відповісти
Она не смотрела, лежала бухая на заднем сидении 😁
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02.01.2022 12:39 Відповісти
Бухим был водитель совсем другого авто.
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02.01.2022 12:42 Відповісти
Уже понял,но на цензоре новости юмеют писать
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02.01.2022 12:58 Відповісти
Коментарі теж "юмеють" писати.
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02.01.2022 13:01 Відповісти
Это не Цензор виноват. Это супер-спецы из пресс-службы Национальной полиции. Специально просмотрел сообщение на их сайте.
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02.01.2022 13:03 Відповісти
В тебе усі вдома? Почитай уважніше.
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02.01.2022 13:00 Відповісти
Возможно в Новый Год перебрал.
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02.01.2022 12:36 Відповісти
смари- не перебери, картопляник..= ахрестинка не спит...)))
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02.01.2022 19:56 Відповісти
Тоже перлов хватает, но хотя бы понятно, что произошло (информация с сайта gorod.dp.ua)
Авария произошла около 15:30.
По предварительной информации, все четыре автомобиля стояли на светофоре. Как только зажегся «зеленый», автомобилисты неспеша начали движение. Водитель красного Volkswagen Golf GTI на огромной скорости въехал в синий Volkswagen, который от силы удара перевернуло на капот. В салоне находилась семья: отец, мать и их ребенок 2020 г.р. Чтобы вызволить людей, сотрудникам ГСЧС пришлось вырезать их из раскуроченного авто. Мать в критическом состоянии забрали в больницу на Космической. Ребенка увезли в больницу Мечникова с закрытой черепно-мозговой травмой.
Также пострадали люди, находившиеся в автомобилях Ford и Volkswagen белого цвета. Водитель красного Volkswagen был пьян и практически не стоял на ногах. Кроме того, в какой-то момент намеревался скрыться с места происшествия, но его тут же задержали полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
показати весь коментар
02.01.2022 12:40 Відповісти
Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf столкнулся с попутным автомобилем Volkswagen Tiguan и с автомобилем Volkswagen Golf. В результате ДТП Volkswagen Golf перевернулся на крышу и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford Fusion.





35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст. 208 УПКУ.По данному факту полиция открыла уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 286-1 УКУ. Водителю грозит тюрьма сроком от 3 до 5 лет с лишением права управлять ТС на срок от 5 до 8 лет. Продолжается следствие.
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02.01.2022 12:41 Відповісти
"Теперь, Федя, скажи Васе все, что ты ему сказал, на гражданском языке." (с)
Дякую.
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02.01.2022 13:03 Відповісти
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02.01.2022 13:24 Відповісти
Бо тут дехто українською не доганяють.
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02.01.2022 13:27 Відповісти
чергове тупе бидло...
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02.01.2022 14:33 Відповісти
рядом пешеходный переход, капец урод, кол ему в ср..ку, осиновый
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02.01.2022 16:56 Відповісти
Видел этот Golf GTI рвущим в противоположном направлении за полчаса до аварии. Еще подумал - ну точно пьяный. Машинка не простая, громкая.
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02.01.2022 21:38 Відповісти
 
 