П'яний водій у Дніпрі спричинив ДТП із чотирма авто: постраждала дитина 2020 року народження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у місті Дніпро травмовано водія автомобіля "Volkswagen Golf" та двох його пасажирів, серед яких хлопчик 2020 року народження.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Аварія сталася першого січня о 15:30 на вул. Запорізьке Шосе у м. Дніпро. Попередньо встановлено, що 35-річний водій автомобіля "Volkswagen Golf" допустив зіткнення з попутним автомобілем "Volkswagen Tiguan", та з автомобілем "Volkswagen Golf". В результаті ДТП автомобіль "Volkswagen Golf" перекинувся на дах та зіткнувся з автомобілем "Ford Fusion", який рухався попереду.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження дістали водій та двоє пасажирів транспортного засобу "Volkswagen Golf", серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні", - зазначається у повідомленні.

За інформацією поліції, 35-річний водій автівки "Volkswagen Golf" був п'яним. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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