П'яний водій у Дніпрі спричинив ДТП із чотирма авто: постраждала дитина 2020 року народження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у місті Дніпро травмовано водія автомобіля "Volkswagen Golf" та двох його пасажирів, серед яких хлопчик 2020 року народження.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
"Аварія сталася першого січня о 15:30 на вул. Запорізьке Шосе у м. Дніпро. Попередньо встановлено, що 35-річний водій автомобіля "Volkswagen Golf" допустив зіткнення з попутним автомобілем "Volkswagen Tiguan", та з автомобілем "Volkswagen Golf". В результаті ДТП автомобіль "Volkswagen Golf" перекинувся на дах та зіткнувся з автомобілем "Ford Fusion", який рухався попереду.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження дістали водій та двоє пасажирів транспортного засобу "Volkswagen Golf", серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні", - зазначається у повідомленні.
За інформацією поліції, 35-річний водій автівки "Volkswagen Golf" був п'яним. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Авария произошла около 15:30.
По предварительной информации, все четыре автомобиля стояли на светофоре. Как только зажегся «зеленый», автомобилисты неспеша начали движение. Водитель красного Volkswagen Golf GTI на огромной скорости въехал в синий Volkswagen, который от силы удара перевернуло на капот. В салоне находилась семья: отец, мать и их ребенок 2020 г.р. Чтобы вызволить людей, сотрудникам ГСЧС пришлось вырезать их из раскуроченного авто. Мать в критическом состоянии забрали в больницу на Космической. Ребенка увезли в больницу Мечникова с закрытой черепно-мозговой травмой.
Также пострадали люди, находившиеся в автомобилях Ford и Volkswagen белого цвета. Водитель красного Volkswagen был пьян и практически не стоял на ногах. Кроме того, в какой-то момент намеревался скрыться с места происшествия, но его тут же задержали полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст. 208 УПКУ.По данному факту полиция открыла уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 286-1 УКУ. Водителю грозит тюрьма сроком от 3 до 5 лет с лишением права управлять ТС на срок от 5 до 8 лет. Продолжается следствие.
Дякую.