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Новини Фото Війна
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Воїн Ігор Тичина, якого поранив російський снайпер 27 грудня на Донбасі, помер на 21 році життя. ФОТО

Від ворожої кулі російського снайпера на 21 році життя загинув український воїн Тичина Ігор Олегович.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коростенський міський колегіум.

"З невимовним сумом сповіщаємо, що 1 січня від ворожої кулі снайпера на 21 році обірвалося життя нашого випускника Тичини Ігоря Олеговича, який вірно служив Україні на Сході нашої держави. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, які втратили чудового сина, брата, онука...", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Тичина Ігор гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє, яким не судилося здійснитися...

"Щиро поділяємо горе родини загиблого військового та разом з ними схиляємо голови у великій скорботі. Нехай світлі спогади про Ігоря назавжди залишаться у серцях земляків. Ми повинні завжди пам’ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя та незалежність України. Вічна слава і шана українському Герою і вічна йому пам’ять!", - резюмовано в повідомленні. 

Також читайте: Минулої доби загинув воїн внаслідок російського обстрілу. Війська РФ тричі відкривали вогонь, - ООС

Як повідомляє "Суспільне", Ігор помер першого січня від наслідків поранення кулею снайпера. Про це виданню розповіла заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська.

За її словами, Ігор Тичина воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади.

"27 грудня Ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося", - зазначила Чижевська.

Наталія Чижевська розповіла, що Ігор Тичина народився у 2001 році.

"Хлопець закінчив у Коростені школу №10, – каже Наталія Чижевська. – Він виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом".

Прощання з Ігорем Тичиною відбудеться на центральній площі Коростеня. Про день і час буде повідомлено офіційно.

Воїн Ігор Тичина, якого поранив російський снайпер 27 грудня на Донбасі, помер на 21 році життя 01

Воїн Ігор Тичина, якого поранив російський снайпер 27 грудня на Донбасі, помер на 21 році життя 02
Воїн Ігор Тичина, якого поранив російський снайпер 27 грудня на Донбасі, помер на 21 році життя 03


Воїн Ігор Тичина, якого поранив російський снайпер 27 грудня на Донбасі, помер на 21 році життя 04

Автор: 

обстріл (28472) Донбас (22356) втрати (4398) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+67
Вечная память и слава!!! Кто убрал контрснайперские группы ??????????????????????????????????????????
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02.01.2022 13:11
+62
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02.01.2022 13:10
+53
Нема що коменувати.Вічна пам"ять тобі, синку, і земля пухом. Я прокляв кацапів ще в 2014 році і бажаю цьому звироднілому народу кар Божих на десятки поколінь за всі ті прикрощі, які вони несли і несуть своім сусідам. Горіти вам в пеклі , скажені собаки!
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02.01.2022 13:18
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02.01.2022 13:10 Відповісти
Вечная память и слава!!! Кто убрал контрснайперские группы ??????????????????????????????????????????
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02.01.2022 13:11 Відповісти
Мьіролюбець.
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02.01.2022 13:12 Відповісти
R.I.P. Вояку !
Герою Слава !
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02.01.2022 14:24 Відповісти
Контрснайперы, это еще не гарантия превентивного уничтожения снайпера, а это в освою очередь означает, что тому кто стал целью снайпера, последующее уничтожение этого снайпера(если такое произойдет) все-равно уже не поможет.
В общем, окопная война, это как раз тот случай когда "лучше перебдеть, чем недобдеть" - нужно всегда помнить о снайперах и в соответствии с этим совершать любые перемещения.
Ну и еще, наверное напротив любой позиции всегда найдется одна или даже несколько, удобных, потенциальной снайперских точек, за которыми нужно тщательно следить в режиме 24\7.
И это не обязательно, чтобы наблюдателями были штатные контрснайперы, наверное достаточно соответствующей оптики для скрытого наблюдения (перископ, стереотруба) и ответственного подхода к делу.

**** война ....
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02.01.2022 15:21 Відповісти
Ота сволота що базікала півгодини на новий рік.
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02.01.2022 15:37 Відповісти
Нема що коменувати.Вічна пам"ять тобі, синку, і земля пухом. Я прокляв кацапів ще в 2014 році і бажаю цьому звироднілому народу кар Божих на десятки поколінь за всі ті прикрощі, які вони несли і несуть своім сусідам. Горіти вам в пеклі , скажені собаки!
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02.01.2022 13:18 Відповісти
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02.01.2022 13:20 Відповісти
Допоки наші воїни будуть мішенями,коли наш главшут зрозуміе,що неможливо домовитись про мир з тими ,хто прийшов нас вбивати?!Вічна пам'ять солдату!
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02.01.2022 13:20 Відповісти
головне, що не згадаю жодного єврея загинувшого в цьому АТО, хоча за паспортами та у Верховній Раді - їх повно
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02.01.2022 19:18 Відповісти
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02.01.2022 13:22 Відповісти
А беззубые бабушки живы - здоровы, смотрят сватов и кушают компот. А перед выборами президента снова покажут голобородька и бабушки снова выберут зе. Здравомыслящих людей становится всё меньше. На 10 бабушек один парень или девушка. Они гибнут на фронте или вынуждены уезжать из страны. Круг замкнулся.
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02.01.2022 13:22 Відповісти
Не тільки бабушки, а і ще купа байдужих.
Війна це справа небагатьох. Решта воліє про неї не згадувати, ніби воює не їхня країна, а якась дуже далека.
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02.01.2022 13:28 Відповісти
Здравомислячим потрібно хоч раз за тридцять років змобілізуватись і піти на вибори...Вистарчить займати пофігістську позицію і думати,що ідіотів все одно більше,і твій голос нічого не змінить...
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02.01.2022 13:33 Відповісти
Не только беззубые бабушки живы, а молодые мужики тоже живы - здоровы,вместо сватов смотрят на монитор,клацают по клаве и пьют, но не компот. Когда у нас в Харькове поставили волонтерскую палатку на площади Свобода, первыми стали приходить эти беззубые бабушки. Приносили варенье в баночках, вязаные носки , шарфы и просили передать на фронт, чтобы сыночки там не мерзли..а молодые зубастые парни, с бутылками пива в руках, над ними насмехались, предлагая им поехать на фронт. В свое время им тоже приходилось и воевать, и рожать ваших родителей, стоять за станками и выращивать хлеб. Не ищите корень зла в бабушках.
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02.01.2022 17:02 Відповісти
Ввічлива подяка свідомим харківчанинам , що не піддались на "пропозиції" руськога міра ...
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02.01.2022 19:09 Відповісти
Кацапів треба вбивати завжди , повсюди , та на віка . Не буде вже з ниму миру ніколи , вони не здатні жити як живуть люди , бо є по своїй суті блідою копією людей ще й не з кращої сторони .
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02.01.2022 13:23 Відповісти
Співчуваю рідним та близьким...... Важко, дуже важко коли гинуть воїни, зовсім молоді люди, у яких попереду було все життя....
Вічна пам'ять!
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02.01.2022 13:24 Відповісти
СЫНОК !!! МАЛЬЧИК НАШ ЗОЛОТОЙ !!! ТЫ ЕЩЕ УВИДИШЬ ТУ ГНИДУ ГОРЯЩЮЮ В АДУ ИЗ СВОЕГО ЦВЕТУЩЕГО САДА -УВЕРЕН ! ПОКЛОН ТЕБЕ , ОТ НАС ВСЕХ - ОТ ЛЮДЕЙ !!!
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02.01.2022 13:29 Відповісти
Там уже даумбасовцы за 8 лет научились стрелять
Ответка Ответка Отметки
Читаю новости
Израиль -- разбомбил место обстрела
Об этом просто сообщил
А не делал последнее 5001 предупреждение
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02.01.2022 13:45 Відповісти
Царство небесне тобі, синочку, вічна пам'ять Герою. Щирі співчуття його родині, господи, батьки хоронять дітей, який сум і горе... Боже, вразуми ката путлера.
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02.01.2022 13:53 Відповісти
Нема краю нашому жалю. Слава Герою!!! Сили Небесні,Воїнство Наше,відомстіть!!!🙏
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02.01.2022 13:53 Відповісти
Главная задача на войне - это выжить, а выживая нужно уничтожать угрозы своей жизни! Люди - берегите свои жизни!!!
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02.01.2022 13:57 Відповісти
R.I.P
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02.01.2022 14:08 Відповісти
Яке горе людям! А мама, мабуть, молилася всим Святим про новорічне диво-чудо, що її кровиночка видужає і продовжить свій земний шлях... Щиро співчуваю і разом з родиною юного Героя проклинаю войовничого недопалка ***** і бажаю йому довгої болісної мученицької смерті! За кожного, кого його виродки позбавили життя і майбутнього! Слава ГЕРОЮ!!!
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02.01.2022 14:31 Відповісти
А я проклинаю этих убийц, до 7 колена.
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02.01.2022 16:59 Відповісти
- Бог тим росо-виродкам суддя .
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02.01.2022 19:12 Відповісти
Щирі співчуття.
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02.01.2022 14:31 Відповісти
Через таке взагалі то обявляють військовий стан і проводять масову мобілізацію! Це по факту військовий напад і в таких випадках в Конституції чітко вказано що має робити головнокомандувач!
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02.01.2022 14:32 Відповісти
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02.01.2022 14:33 Відповісти
Західним "озабочєнцям" треба показувати фотографії загиблих воїнів на кожних зустрічах, тільки-но вони починають заїкатися про будь-які компроміси з агресивним сусідом (можливо наші посли та інші представники України так і роблять, не знаю).
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02.01.2022 14:55 Відповісти
С.У.М.
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02.01.2022 15:08 Відповісти
Кацапы ,животные бл.дь.
Гореть вам в аду тварям.
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02.01.2022 15:36 Відповісти
Ермак из ОП, мерзавец.
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02.01.2022 15:41 Відповісти
Коли військо очолює зрадник і уклоніст, наші хлопці для нього лише гарматне м,ясо.
Царстве небесне тобі хлопчику, наша вічна біль!
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02.01.2022 15:45 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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02.01.2022 15:49 Відповісти
Хлопець-справжній герой, в такому юному віці пішов захищати Батьківщину й загинув за неї. Вічна пам'ять!!
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02.01.2022 18:24 Відповісти
Провина за цю змерть на Зелі, котрий прибрав контрснайперські групи ПАСКУДА!
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02.01.2022 20:13 Відповісти
Был человек и нет человека, ему было 21, когда погибают тысячами это не трагедия, а статистика, потому, когда будет война то "гаранты" введут санкции, и кому от этого станет легче, ну точно не украинцамё тем более со слов "руководителей" страны, как бывших так и нынешних за вывод ядерного оружия Запад Украине ни чего не должен , а тогда кому? наверное офшорщикам при власти, всех все устраивает, можно ни чего не видеть и не слышать и продолжать "работать" в теплых кабинетах то взлета самолета.
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02.01.2022 21:35 Відповісти
Важкі і болючі новини про двох загиблих молодих Захисників України.

Світла пам'ять тобі, Друже. Глибокі співчуття рідним.

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03.01.2022 00:40 Відповісти
 
 