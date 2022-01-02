Воїн Ігор Тичина, якого поранив російський снайпер 27 грудня на Донбасі, помер на 21 році життя. ФОТО

Від ворожої кулі російського снайпера на 21 році життя загинув український воїн Тичина Ігор Олегович.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коростенський міський колегіум.

"З невимовним сумом сповіщаємо, що 1 січня від ворожої кулі снайпера на 21 році обірвалося життя нашого випускника Тичини Ігоря Олеговича, який вірно служив Україні на Сході нашої держави. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, які втратили чудового сина, брата, онука...", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Тичина Ігор гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє, яким не судилося здійснитися...

"Щиро поділяємо горе родини загиблого військового та разом з ними схиляємо голови у великій скорботі. Нехай світлі спогади про Ігоря назавжди залишаться у серцях земляків. Ми повинні завжди пам’ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя та незалежність України. Вічна слава і шана українському Герою і вічна йому пам’ять!", - резюмовано в повідомленні.

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Як повідомляє "Суспільне", Ігор помер першого січня від наслідків поранення кулею снайпера. Про це виданню розповіла заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська.

За її словами, Ігор Тичина воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади.

"27 грудня Ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося", - зазначила Чижевська.

Наталія Чижевська розповіла, що Ігор Тичина народився у 2001 році.

"Хлопець закінчив у Коростені школу №10, – каже Наталія Чижевська. – Він виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом".

Прощання з Ігорем Тичиною відбудеться на центральній площі Коростеня. Про день і час буде повідомлено офіційно.











