Воїн Ігор Тичина, якого поранив російський снайпер 27 грудня на Донбасі, помер на 21 році життя. ФОТО
Від ворожої кулі російського снайпера на 21 році життя загинув український воїн Тичина Ігор Олегович.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коростенський міський колегіум.
"З невимовним сумом сповіщаємо, що 1 січня від ворожої кулі снайпера на 21 році обірвалося життя нашого випускника Тичини Ігоря Олеговича, який вірно служив Україні на Сході нашої держави. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, які втратили чудового сина, брата, онука...", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Тичина Ігор гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє, яким не судилося здійснитися...
"Щиро поділяємо горе родини загиблого військового та разом з ними схиляємо голови у великій скорботі. Нехай світлі спогади про Ігоря назавжди залишаться у серцях земляків. Ми повинні завжди пам’ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя та незалежність України. Вічна слава і шана українському Герою і вічна йому пам’ять!", - резюмовано в повідомленні.
Як повідомляє "Суспільне", Ігор помер першого січня від наслідків поранення кулею снайпера. Про це виданню розповіла заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська.
За її словами, Ігор Тичина воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади.
"27 грудня Ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося", - зазначила Чижевська.
Наталія Чижевська розповіла, що Ігор Тичина народився у 2001 році.
"Хлопець закінчив у Коростені школу №10, – каже Наталія Чижевська. – Він виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом".
Прощання з Ігорем Тичиною відбудеться на центральній площі Коростеня. Про день і час буде повідомлено офіційно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Герою Слава !
В общем, окопная война, это как раз тот случай когда "лучше перебдеть, чем недобдеть" - нужно всегда помнить о снайперах и в соответствии с этим совершать любые перемещения.
Ну и еще, наверное напротив любой позиции всегда найдется одна или даже несколько, удобных, потенциальной снайперских точек, за которыми нужно тщательно следить в режиме 24\7.
И это не обязательно, чтобы наблюдателями были штатные контрснайперы, наверное достаточно соответствующей оптики для скрытого наблюдения (перископ, стереотруба) и ответственного подхода к делу.
**** война ....
Війна це справа небагатьох. Решта воліє про неї не згадувати, ніби воює не їхня країна, а якась дуже далека.
Вічна пам'ять!
Ответка Ответка Отметки
Читаю новости
Израиль -- разбомбил место обстрела
Об этом просто сообщил
А не делал последнее 5001 предупреждение
Гореть вам в аду тварям.
Царстве небесне тобі хлопчику, наша вічна біль!
Світла пам'ять тобі, Друже. Глибокі співчуття рідним.