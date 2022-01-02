31 грудня внаслідок російського обстрілу в районі Авдіївки загинув воїн 25-ї ОПДБр Станіслав Богуславський. ФОТО

У п'ятницю, 31 грудня, близько 21.30 від поранення, отриманого того самого дня під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами в районі міста Авдіївка Донецької області, помер Станіслав Андрійович Богуславський, молодший сержант, бойовий медик 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці 25-ї ОПДБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Із сумом повідомляємо, 31.12.2021 року внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення, не сумісне з життям наш побратим молодший сержант Богуславський Станіслав Андрійович. Це важка втрата для кожного з нас ... Молодший сержант Богуславський С.А. був щирою, відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом. Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу... Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким захисника України. Вічна пам'ять герою...Не пробачимо!!!" - зазначається у повідомленні.

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

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