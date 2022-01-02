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Новини Фото Війна
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31 грудня внаслідок російського обстрілу в районі Авдіївки загинув воїн 25-ї ОПДБр Станіслав Богуславський. ФОТО

У п'ятницю, 31 грудня, близько 21.30 від поранення, отриманого того самого дня під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами в районі міста Авдіївка Донецької області, помер Станіслав Андрійович Богуславський, молодший сержант, бойовий медик 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці 25-ї ОПДБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Із сумом повідомляємо, 31.12.2021 року внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення, не сумісне з життям наш побратим молодший сержант Богуславський Станіслав Андрійович. Це важка втрата для кожного з нас ... Молодший сержант Богуславський С.А. був щирою, відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом. Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу... Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким захисника України. Вічна пам'ять герою...Не пробачимо!!!" - зазначається у повідомленні.

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби загинув воїн внаслідок російського обстрілу. Війська РФ тричі відкривали вогонь, - ООС

31 грудня внаслідок російського обстрілу в районі Авдіївки загинув воїн 25-ї ОПДБр Станіслав Богуславський 01

31 грудня внаслідок російського обстрілу в районі Авдіївки загинув воїн 25-ї ОПДБр Станіслав Богуславський 02

Автор: 

обстріл (28472) втрати (4398) Ян Осока (1495) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+44
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Горіть у пеклі , кляті москалі 😡
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02.01.2022 14:16
+35
Господи,цвет Нации погибает от рук убёков и дегенератов в пятом поколении..
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02.01.2022 14:36
+32
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02.01.2022 14:29
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Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Горіть у пеклі , кляті москалі 😡
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02.01.2022 14:16 Відповісти
Не сгорят они от одного нашего желания - их надо убивать!
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02.01.2022 16:58 Відповісти
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02.01.2022 14:29 Відповісти
Світла Вічна Память Воїну ...- та Сум ((
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02.01.2022 14:34 Відповісти
Господи,цвет Нации погибает от рук убёков и дегенератов в пятом поколении..
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02.01.2022 14:36 Відповісти
Потомков шариковых, и внучков нквдешников
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02.01.2022 14:55 Відповісти
Який сум та біль, що гинуть найкращі,- цвіт нації! А на різну ватну худобу з українським паспортом навіть бурулька з даху не зірветься! Яка несправедливість!!!
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02.01.2022 14:39 Відповісти
співчуття родині.... і всій Україні (бо найкращих дітей її вбиває підступний гібридний ворог....)
сум, жаль, біль і гнів....
..
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !

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02.01.2022 14:39 Відповісти
До каких пор эти твари будут безнаказанно бомбить Украину ??? ООН сущестаует или нет ???
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02.01.2022 14:41 Відповісти
Существует ООН,он и при Гитлере существовал и тоже "выражал глубокую озабоченность" и на этом его функции заканчивались. Существует и при преступлениях кремлёвского недофюрера и так же выражает "глубокую озабоченность". Это как бабки возле подъезда языками чешут ,кого то хвалят,кого то ругают ,кого то обсуждают но от этого ничего абсолютно не меняется.
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02.01.2022 14:56 Відповісти
ООН 1945 жовтень....
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02.01.2022 15:40 Відповісти
ну и где санкции? или все заняты поеданием оливье и скумбрии?
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02.01.2022 14:46 Відповісти
С.У.М.
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02.01.2022 15:07 Відповісти
R.I.P.
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02.01.2022 15:12 Відповісти
А через 3 години всі слухатимуть бред про успіхи обдовбаного і заїдатимуть олів'е...Царство Небесне зхиснику...
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02.01.2022 15:20 Відповісти
Царство небесное Станиславу. Соболезнование родным. Невосполнимо. Как жаль, такой молодой.
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02.01.2022 15:35 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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02.01.2022 15:50 Відповісти


Знову непоправна втрата.
Спочивай у кращому світі, Воїне.
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03.01.2022 00:35 Відповісти
Очень печально, мои соболезнования родным.
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03.01.2022 23:29 Відповісти
 
 