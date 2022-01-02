Затримано водія, який у стані сп'яніння збив 11-річного хлопчика вчора у Києві, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру 42-річному водієві, який у стані алкогольного сп’яніння на пішохідному переході збив малолітню дитину (ч. 1 ст. 286-1 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Зазначається, що ДТП сталася 01.01.2022 року близько 9 години вечора у Подільському районі столиці.

"За даними слідства, водій автомобіля BMW-730D, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час перетину перехрестя просп. Свободи та вул. Світлицького здійснив наїзд на малолітнього хлопчика 2009 р.н., який переходив проїзну частину на зелений для пішоходів сигнал світлофору", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що після скоєння ДТП водій з місця пригоди зник та був затриманий за орієнтуванням в іншому районі столиці.

Постраждалого хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді ЗЧМТ, ЗТГ, закритого перелому плечової кістки та іншими травмами госпіталізовано до лікарні.

За даними прокуратури, наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ НП в м. Києві.

Патрульна поліція Києва опублікувала відео із камер відеоспостереження, на якому зафіксовано момент ДТП.