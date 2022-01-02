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Затримано водія, який у стані сп'яніння збив 11-річного хлопчика вчора у Києві, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру 42-річному водієві, який у стані алкогольного сп’яніння на пішохідному переході збив малолітню дитину (ч. 1 ст. 286-1 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Зазначається, що ДТП сталася 01.01.2022 року близько 9 години вечора у Подільському районі столиці.

Затримано водія, який у стані спяніння збив 11-річного хлопчика вчора у Києві, - прокуратура 01

"За даними слідства, водій автомобіля BMW-730D, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час перетину перехрестя просп. Свободи та вул. Світлицького здійснив наїзд на малолітнього хлопчика 2009 р.н., який переходив проїзну частину на зелений для пішоходів сигнал світлофору", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що після скоєння ДТП водій з місця пригоди зник та був затриманий за орієнтуванням в іншому районі столиці.

Постраждалого хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді ЗЧМТ, ЗТГ, закритого перелому плечової кістки та іншими травмами госпіталізовано до лікарні.

За даними прокуратури, наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ НП в м. Києві.

Патрульна поліція Києва опублікувала відео із камер відеоспостереження, на якому зафіксовано момент ДТП.

Затримано водія, який у стані спяніння збив 11-річного хлопчика вчора у Києві, - прокуратура 02

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19466) прокуратура (3677)


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Топ коментарі
+29
Хлопчик, тільки виживи, поможи тобі Боже вижити і одужати
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02.01.2022 15:09
+16
Просто КОЛИ вже приймуть адекватні закони?
Я би цьому уроду дав 20 років з конфіскацією. А за смерть в стані спяніння - має бути одна кара - пожитєєве.
А так ця худоба відсидить (а може умовно) та вийде.
адвокати гівномути начнуть мукати - дома бухнув, мов зазнав страху та тому не зупинився. І почнеться ХЕРектеристики який він чоткий, настільки, що можна до лику святих причесляти.
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02.01.2022 15:20
+15
Утік - значить навмисне вбивство.
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02.01.2022 15:31
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Хлопчик, тільки виживи, поможи тобі Боже вижити і одужати
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02.01.2022 15:09 Відповісти
Просто КОЛИ вже приймуть адекватні закони?
Я би цьому уроду дав 20 років з конфіскацією. А за смерть в стані спяніння - має бути одна кара - пожитєєве.
А так ця худоба відсидить (а може умовно) та вийде.
адвокати гівномути начнуть мукати - дома бухнув, мов зазнав страху та тому не зупинився. І почнеться ХЕРектеристики який він чоткий, настільки, що можна до лику святих причесляти.
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02.01.2022 15:20 Відповісти
Пожиттєве?
Смертна кара. Тільки так почнуть безтолковкою думати.
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02.01.2022 15:29 Відповісти
А уродам верней слугам нарида. Которые страной рулят под кайфом какое наказание?
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02.01.2022 15:35 Відповісти
Законы? Думаю даже смертная казнь не остановит идиотов.
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02.01.2022 18:43 Відповісти
чергове бухе тупе бидло...
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02.01.2022 15:21 Відповісти
BMW это диагноз
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02.01.2022 15:24 Відповісти
Владельцам BMW нужно роходить углубленное обследование и психиатров.
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04.01.2022 09:28 Відповісти
Утік - значить навмисне вбивство.
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02.01.2022 15:31 Відповісти
При такой судебной системе и прокуратуре , это бесполезно найдут лазейку и отмажут , все упираться в цену , Зайчихе не повезло был резонанс . А сколько таких аварий которые даже в сводку МВД не попадают , с двумя тремя трупами , я по крайней мере знаю две по Днепру
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02.01.2022 15:33 Відповісти
У зайчихи папа друг Гепы и пол города держит! Но даже это не спасло при Порохе Зайчиху от отсидки! А при Зелёном она бы отпетляла!
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02.01.2022 15:58 Відповісти
Разорвать на части.отдайте его родственникам погибшего мальчика.а то откупиться и все!
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02.01.2022 15:34 Відповісти
Вася а как ведь откупится? У нас ведь честная команда новых лиц!
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02.01.2022 15:40 Відповісти
Не выдумывай,ты забыл где ты живёшь?в этой стране все можно купить и продать.а на счёт новой команды расскажите кому-то другому.по моему мнению этот урод жить не должен.
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02.01.2022 15:47 Відповісти
Ну скажем так по 2 резонансным проишествиям у нас в Харькове при Ющенко и при Порошенко виновных посадили! При Порохе Зайцеву а фамилия Зайцев не последняя в Харькове уровня Кернеса и Допкина! Вот только мудрый нарид этого не ценит и выбрал себе клоуна-наркомана! При Юще там на остановке тоже чел пешеходов под синькой собрал фамилию не помню но тоже не откупился!
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02.01.2022 15:52 Відповісти
Фамилия его полтовец.он уже вышел,и опять пьяный попал в дтп.
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02.01.2022 15:54 Відповісти
Отсидел и вышел у нас максималка за убийство на автомобиле 10 вроде больше не могут присудить!
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02.01.2022 15:57 Відповісти
До 13 ти если группа лиц с отягчающими.
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02.01.2022 16:21 Відповісти
Угу, после рехформы свиночлого гецьмана
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04.01.2022 07:12 Відповісти
"все мы трухины"
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02.01.2022 15:40 Відповісти
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02.01.2022 15:43 Відповісти
73% в одному фото
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02.01.2022 15:58 Відповісти
В Україні настільки добре розвинений і доступний по ціні сервіс таксі , що за саме лише водіння (без пригод) у стані сп'яніння - сміло можна лупити років 15 . Якщо з пригодами - то конфіскація і всі 25 . Просто нада нарамальний парламент обирати і дібілів на вулицях практично не залишиться.
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02.01.2022 16:24 Відповісти
"В Україні настільки добре розвинений і доступний по ціні сервіс таксі"
---------
Ви взагалі-то часто таксі користуєтесь?
Там же ж половина водіїв ведуть себе на дорозі як безсмертні психопати
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02.01.2022 23:26 Відповісти
Я сам водитель,и не понимаю,как пьяным сесть за руль?дело даже не в штрафе,ты становишься потанцеальным убийцей,в данном случае ребенка,как жить после этого???
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02.01.2022 16:32 Відповісти
Надо запретить продавать алкоголь. Это единственный выход.
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02.01.2022 18:41 Відповісти
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02.01.2022 16:40 Відповісти
смертная казнь. пьяный, обдолбанный, смылся---смертная казнь.
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02.01.2022 16:48 Відповісти
Не зря ислам запретил употребление алкоголя. Мусульмане очень мудрые люди!
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02.01.2022 18:40 Відповісти
Оставление ДТП где явные телесные повреждения-это должно квалифицироватся как попытка убийства. Если мальчик останется живым-то 10 лет тюрьмы водителю,если нет то я за то чтобы давать максимальное наказание как за убийство или как попытку убийства(что в принципе одно и то-же) В США за попытку или организацию убийства дают такой-же срок как и за само убийство-что очень правильно
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02.01.2022 20:37 Відповісти
 
 