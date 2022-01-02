Затримано водія, який у стані сп'яніння збив 11-річного хлопчика вчора у Києві, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТО
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру 42-річному водієві, який у стані алкогольного сп’яніння на пішохідному переході збив малолітню дитину (ч. 1 ст. 286-1 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Зазначається, що ДТП сталася 01.01.2022 року близько 9 години вечора у Подільському районі столиці.
"За даними слідства, водій автомобіля BMW-730D, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час перетину перехрестя просп. Свободи та вул. Світлицького здійснив наїзд на малолітнього хлопчика 2009 р.н., який переходив проїзну частину на зелений для пішоходів сигнал світлофору", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що після скоєння ДТП водій з місця пригоди зник та був затриманий за орієнтуванням в іншому районі столиці.
Постраждалого хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді ЗЧМТ, ЗТГ, закритого перелому плечової кістки та іншими травмами госпіталізовано до лікарні.
За даними прокуратури, наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ НП в м. Києві.
Патрульна поліція Києва опублікувала відео із камер відеоспостереження, на якому зафіксовано момент ДТП.
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Я би цьому уроду дав 20 років з конфіскацією. А за смерть в стані спяніння - має бути одна кара - пожитєєве.
А так ця худоба відсидить (а може умовно) та вийде.
адвокати гівномути начнуть мукати - дома бухнув, мов зазнав страху та тому не зупинився. І почнеться ХЕРектеристики який він чоткий, настільки, що можна до лику святих причесляти.
Смертна кара. Тільки так почнуть безтолковкою думати.
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Ви взагалі-то часто таксі користуєтесь?
Там же ж половина водіїв ведуть себе на дорозі як безсмертні психопати