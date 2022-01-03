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У Херсоні посеред вулиці троє молодиків побили депутата Осауленка через зауваження щодо кидання петард. ФОТО

У Херсоні 1 січня побили депутата міськради партії "Європейська солідарність" Ігоря Осауленка після того, як він зробив зауваження щодо кидання петард.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це депутат Херсонської міської ради Іван Глухов написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Фракція Європейської Солідарності в Херсонській міській раді вимагає об'єктивного й своєчасного розслідування нападу на нашого колегу депутата Ігоря Осауленко, який сьогодні (1 січня. - Ред.) декілька годин тому був побитий трьома невідомими молодими людьми у Херсоні на вул. А. Тарле за зауваження щодо кидання під ноги педард!

Просимо правоохоронні органи терміново вжити заходів щодо з'ясування обставин та притягнення до відповідальності винних осіб!" - написав Глухов.

У Херсоні посеред вулиці троє молодиків побили депутата Осауленка через зауваження щодо кидання петард 01
Ігор Осауленко

Як зазначили у відділі комунікації поліції Херсонської області, потерпілий розповів поліцейським, що він із двома товаришами йшли по дорозі між багатоповерхівками. В цей час із балкону одного з будинків троє невідомих громадян почали кидати петарди. На цьому грунті між групами чоловіків виникла словесна перепалка. Згодом невідомі наздогнали на вулиці депутата з його товаришами. Конфліктна ситуація продовжилася, в результаті чого депутат отримав кілька ударів по обличчю, після чого нападники зникли у невідомому напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві депутати побилися на дорозі у Бердянську, - поліція

Як розповів заступник начальника Херсонського райуправління поліції Андрій Коршун, в ході слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили особу одного з трьох невідомих, причетних до побиття потерпілого. Наразі вживаються заходи по встановленню його місцезнаходження та доставлення в райуправління поліції.

Нині в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Триває досудове розслідування.

депутат (1776) побиття (935) Херсон (3360) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+45
Ігор Осауленко, військовий лікар, учасник АТО, волонтер. У 2014 році заснував волонтерську організацію ГО «Херсонська Чайка», яка з самого початку російської агресії допомагала нашим військовим . У 2017-2019 роках проходив службу у 2 другому батальйоні 79 бригади ДШВ.
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03.01.2022 09:47
+34
Дика країна...
Люди геть показились від свавілля.
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03.01.2022 09:28
+33
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03.01.2022 09:48
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та то я торопился))) там можно еще несколько примеров симпатях (не дай Боже) вспомнить ))))
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03.01.2022 10:28 Відповісти
Ну и рожа! Депутат одним словом! Да не просто депутат, а главный среди них!
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03.01.2022 11:04 Відповісти
Два і більше років тому, після 2014, навіть підлітки розуміли, що, як мінімум, недоречно бахкати де попало.
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03.01.2022 10:05 Відповісти




Розбійник який плохо чує



Французький студент приїхав в Україну збирати матеріал про розкол церкви в Україні.І нічого кращого не придумав,як піти до гундяєвських рос-попів,де його спочатку причастили/споїли,а потім виїбали в гузно.Короче,повіз хлопчина повну пазуху русскіх скрєп домів
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03.01.2022 10:07 Відповісти
Майбутні борзИЄ "слуги народу" рЄзвІлІсь....
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03.01.2022 10:09 Відповісти
Якщо всі депутати такі безмозглі то мають отримувати до тих пір поки законодавчо не заборонять використання салютів і петард у населених пунктах.
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03.01.2022 10:11 Відповісти
а шо,є хоча ь одна страна у світі ,де це заборонено? інша справа-це менталітет тих,хто празднує.бо ватніки за натурою
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03.01.2022 10:17 Відповісти
А що ,для того щоб прийчати закони треба тільки дивитись на інші країни? Свого розуму Бог не дав? Тоді нехай отримують по рилу поки розум не з"явиться.
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03.01.2022 10:24 Відповісти
це як нарасєє,сувєрєнная демократія своїм розумом?
хай за порєбріком будують
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03.01.2022 10:26 Відповісти
За поребриком нехай хоч раком постануть,мене то не турбує.Мене турбує моя країна і те чому порушуються мої права,бо права кожногозакінчуються там де починаються права іншого.І якщо комусь із суспільства не подобається коли використовують петарди і счалюти тоце має бути враховано законодавчо.
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03.01.2022 10:32 Відповісти
ти бува не забув,що закони приймають більшостю? от як вас заборонювачів стане більшисть-тоді й приймете
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03.01.2022 10:37 Відповісти
Наразі якраз закони приймає дебільшість,тому і почали отримувать по рилу,а приймуть закон коли продовжать отримувать регулярно,ото і буде більшість.
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03.01.2022 10:41 Відповісти
так ти ж за них голо сував...від них і чекай...нащо ти мені про це росказуєш7
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03.01.2022 10:44 Відповісти
Тебе яким чином це обходить за кого я голосував? А ті що минулі за кого я не голосував були кращі? Тепер і за цих не буду голосувать нехай отримують по рилу разом з минулими.Це подяка від *********.
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03.01.2022 10:50 Відповісти
от я й кажу...нащо ти це мені розказуєш?
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03.01.2022 10:53 Відповісти
Ти мені не вперся,щоби я тобі розповідав.Щось довести можна розумному, а не таким як ти.
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03.01.2022 10:56 Відповісти
та всі вже бачили твій розум на цензорі .не повторюйся
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03.01.2022 10:58 Відповісти
Так. Вітьок то відома ,,фірма".
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03.01.2022 11:07 Відповісти
Бач,навіть такі як ти недоумки зацінили.
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03.01.2022 11:11 Відповісти
але не тебе
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03.01.2022 11:14 Відповісти
Ну и ряха у этого чиновника,не промажеш.а нечего к деткам в праздники цепляться,да и вообще нечего....
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03.01.2022 17:43 Відповісти
Просто у нас війна йде . Поки вона є , можна заборонити. Є психологичні травми у людей.
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03.01.2022 11:25 Відповісти
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03.01.2022 10:27 Відповісти
Люди, которые делают замечание типа " ну и рожа", оскотиниваются не меньше парней из статьи.
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03.01.2022 10:31 Відповісти
Замечания были в форме мата?
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03.01.2022 10:43 Відповісти
В окопи шантрапу,там класні пітарди прилітають!
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03.01.2022 10:44 Відповісти
что с двумя товарищами шли по дороге между многоэтажками. В это время с балкона одного из домов трое неизвестных граждан начали бросать петарды. На этой почве между группами мужчин возникла словесная перепалка. Впоследствии неизвестные догнали на улице депутата с его товарищами. Конфликтная ситуация продолжилась, в результате чего депутат получил несколько ударов по лицу, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Источник:

А два товарища? Они тоже получили по лицу, или они дали по лицу троим неизвестным и поэтому те скрылись?
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03.01.2022 11:01 Відповісти
Они просто молча наблюдали за избиением депутата, врача и АТО-шника. Всем своим видом изображая сочувствие и молчаливый протест. Не бойтесь врагов - самое хувдшее, что они могут сделать, это убить вас. Не бойтесь друзей- они могут только предать! Бойтесь равнодушных - благодаря им происходят и убийства, и предательства...
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03.01.2022 11:23 Відповісти
А они испугались, наверное.и решили не лезть,и репы у них целые остались
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03.01.2022 17:45 Відповісти
Судя по 100-граммовой голде, он и без лестницы себя неплохо чувствует
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03.01.2022 12:28 Відповісти
А где написано, что это малолетки и что они под солями?
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03.01.2022 12:30 Відповісти
Петарды = малолетки = соли и бухло. Исключения из этого уравнения 2-3% не более.
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03.01.2022 12:39 Відповісти
Ага, точно!
Малолетка под солями кидает петарды в депутатов - https://www.youtube.com/watch?v=NXqoVno4z5Q
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03.01.2022 13:11 Відповісти
Зелені жаби хочуть змінити законодавство--щб дебільн малолітки приймали участь в голосуванні на виборах І ці упирі будуть вибирати собі подібних.
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03.01.2022 12:20 Відповісти
як би там не було, але бити людину через зауваження - це бидляцтво. Навіть якщо зауваження було матом - все рівно ображатись на таке, це як ображатись на грязюку яка заляпала чоботи. Проходим мимо... Пофік...
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03.01.2022 12:34 Відповісти
щоб робити дебілам зауваження потрібно мати в руці газетку (з арматурою)
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03.01.2022 15:36 Відповісти
А В БОЛГРАДЕ ДО СИХ ПОР ПОВТОРОВ НЕ БЫЛО !!!???
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04.01.2022 06:28 Відповісти
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