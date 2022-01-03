У Херсоні посеред вулиці троє молодиків побили депутата Осауленка через зауваження щодо кидання петард. ФОТО

У Херсоні 1 січня побили депутата міськради партії "Європейська солідарність" Ігоря Осауленка після того, як він зробив зауваження щодо кидання петард.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це депутат Херсонської міської ради Іван Глухов написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Фракція Європейської Солідарності в Херсонській міській раді вимагає об'єктивного й своєчасного розслідування нападу на нашого колегу депутата Ігоря Осауленко, який сьогодні (1 січня. - Ред.) декілька годин тому був побитий трьома невідомими молодими людьми у Херсоні на вул. А. Тарле за зауваження щодо кидання під ноги педард!

Просимо правоохоронні органи терміново вжити заходів щодо з'ясування обставин та притягнення до відповідальності винних осіб!" - написав Глухов.



Ігор Осауленко

Як зазначили у відділі комунікації поліції Херсонської області, потерпілий розповів поліцейським, що він із двома товаришами йшли по дорозі між багатоповерхівками. В цей час із балкону одного з будинків троє невідомих громадян почали кидати петарди. На цьому грунті між групами чоловіків виникла словесна перепалка. Згодом невідомі наздогнали на вулиці депутата з його товаришами. Конфліктна ситуація продовжилася, в результаті чого депутат отримав кілька ударів по обличчю, після чого нападники зникли у невідомому напрямку.

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Як розповів заступник начальника Херсонського райуправління поліції Андрій Коршун, в ході слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили особу одного з трьох невідомих, причетних до побиття потерпілого. Наразі вживаються заходи по встановленню його місцезнаходження та доставлення в райуправління поліції.

Нині в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Триває досудове розслідування.