"Петя спить, Нора позіхає", - Зеленський провів перше в цьому році тренування в тренажерній залі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото з першого у новому році тренуванні в тренажерній залі, яке він провів в компанії двох собак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одна із собак Зеленського має ім'я Петя, інша - Нора.

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку!", - написав Зеленський у коментарі до фото в своєму Instagram.