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Прикордонники вилучили 57 набоїв для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї в українця, що прямував за кордон. ФОТО

Прикордонники вилучили 57 набоїв для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї в українця, що прямував за кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Держприкордонслужбу, громадянин України на автомобілі "Хонда" намагався пройти контроль на ПП "Краківець".

Під час процедур прикордонно-митного контролю прикордонний собака зреагував на бардачок автівки. Оглядова група і дістала звідти набої. Про цей факт прикордонники повідомили співробітників Національної поліції України.

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Прикордонники вилучили 57 набоїв для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї в українця, що прямував за кордон 01
Прикордонники вилучили 57 набоїв для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї в українця, що прямував за кордон 02

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) зброя (7464) вилучення (195)


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Топ коментарі
+3
В дитинстві у мене по кішенях більше було. На полігонах збирали.
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03.01.2022 15:54
+3
Новина варта перших шпальт світової преси.
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03.01.2022 16:11
+3
Да, крупний улов...!
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03.01.2022 16:13
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В дитинстві у мене по кішенях більше було. На полігонах збирали.
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03.01.2022 15:54 Відповісти
Какой ужос!

Расстрелять его немедленно!
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03.01.2022 16:03 Відповісти
Надеюсь в рашку или белорашку на охоту за диктаторами направлялся...
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03.01.2022 16:08 Відповісти
Новина варта перших шпальт світової преси.
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03.01.2022 16:11 Відповісти
Да, крупний улов...!
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03.01.2022 16:13 Відповісти
Я колись пістолет забув витягти з наплічника,у Борисполі на контролі знайшли,й не таке бувае,особливо після свят).
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03.01.2022 16:20 Відповісти
условку дали?
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03.01.2022 16:38 Відповісти
Штраф.
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03.01.2022 18:10 Відповісти
Ужас какой, какого злодея поймали! В штатах патроны продаются в автоматах самообслуживания как газировка
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03.01.2022 16:58 Відповісти
Хлебушко уже давно не тот , но все еще попердывает потихоньку...
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03.01.2022 17:10 Відповісти
А ТОННЫ КОНТРАБАСА ПРОЕХАЛИ !!!
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03.01.2022 17:03 Відповісти
Однозначно какой то олигофрен ,выборщик ВАЗелина
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03.01.2022 17:08 Відповісти
Нині прикордонники - герої, кістками лягатимуть на кордоні. А в 14 році навіть російські бронетранспортери на Донбас пропускали лише за 600 дол. Джипи за 400. То був такий бізнес Литвина. У в'язниці напевно вже.
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03.01.2022 17:35 Відповісти
Хотя бы не позорились!
Это же официально, через пресс-службу передали информацию!
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03.01.2022 22:38 Відповісти
 
 