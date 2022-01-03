Прикордонники вилучили 57 набоїв для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї в українця, що прямував за кордон. ФОТО
Прикордонники вилучили 57 набоїв для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї в українця, що прямував за кордон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Держприкордонслужбу, громадянин України на автомобілі "Хонда" намагався пройти контроль на ПП "Краківець".
Під час процедур прикордонно-митного контролю прикордонний собака зреагував на бардачок автівки. Оглядова група і дістала звідти набої. Про цей факт прикордонники повідомили співробітників Національної поліції України.
Топ коментарі
+3 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар03.01.2022 15:54
+3 Палєо Мустьє
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+3 Maks Kikol
показати весь коментар03.01.2022 16:13
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Расстрелять его немедленно!
Это же официально, через пресс-службу передали информацию!