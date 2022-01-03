"Пробачте нам", - громадянин РФ у Києві залишив конверт із грошима на допомогу кримськотатарським політв'язням. ФОТО

Невідомий росіянин в одному з кримськотатарських ресторанів Києва залишив конверт із грошима для допомоги кримськотатарським політв'язням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на QIRIM.News, у конверті була також записка з таким текстом: "На допомогу ув'язненим/арештованим у Криму синам та дочкам кримськотатарського народу. На будь-які потреби на ваш вибір. Вибачте нам. Гр. РФ".

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