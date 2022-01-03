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Масштабна ДТП у Білорусі: туристичний автобус з росіянами зіткнувся з легковим автомобілем. Постраждало 40 людей. ФОТО

У Білорусі туристичний автобус з росіянами зіткнувся з легковим автомобілем. Постраждав 41 росіянин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Белта".

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Аварія трапилася вдень 3 січня на 120-му кілометрі автодороги М-8 Вітебськ-Могилів-Гомель. Водій Renault при здійсненні обгону виїхав на зустрічну смугу руху.

Там він зіткнувся з автобусом. У підсумку водій легковика загинув. Пасажири і водій автобуса госпіталізовані.

Масштабна ДТП у Білорусі: туристичний автобус з росіянами зіткнувся з легковим автомобілем. Постраждало 40 людей 01

За попередніми даними, постраждав 41 пасажир (всі громадяни Росії) туристичного автобуса. Зараз постраждалим надається медична допомога в обласній клінічній лікарні Вітебська. На допомогу колегам виїхали хірурги і травматологи республіканського рівня.

Попередній огляд показав, що шість пасажирів перебувають у важкому стані, 18 - середньої тяжкості, решта легкого ступеня.

Масштабна ДТП у Білорусі: туристичний автобус з росіянами зіткнувся з легковим автомобілем. Постраждало 40 людей 02

аварія (561) Білорусь (7930)


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Топ коментарі
+53
Перекинувся в Білорусі автобус із кацапами. Приїжджають рятувальники. Бачать обгорілий автобус та жодного кацапа. Тільки дідок характерний сидить і замислено курить люльку. Вони до нього:
- Панове, а де пасажири?
- Та поховали вже геть усіх.
- Живих не було?
- Жодного. Деякі репетували "я жа живой, ***". Але хіба ж ми такі дурні, щоб москалю вірити?
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03.01.2022 20:45
+36
Звідки там люди коли автобус з пацаками?
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03.01.2022 20:43
+26
Главное, что люди не пострадали
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03.01.2022 20:55
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Звідки там люди коли автобус з пацаками?
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03.01.2022 20:43 Відповісти
Почалося. Партизани Бєларусі в дії.
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03.01.2022 20:50 Відповісти
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03.01.2022 21:07 Відповісти
не партизани...але повідомлення показове, якщо поглянути звідки і куди прямував....цей автобус не один такий...
і далі лише питання: як вони перетинатимуть кордони?
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03.01.2022 21:57 Відповісти
чи так, як на донбасі, чи, як в криму?
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03.01.2022 22:00 Відповісти
Перекинувся в Білорусі автобус із кацапами. Приїжджають рятувальники. Бачать обгорілий автобус та жодного кацапа. Тільки дідок характерний сидить і замислено курить люльку. Вони до нього:
- Панове, а де пасажири?
- Та поховали вже геть усіх.
- Живих не було?
- Жодного. Деякі репетували "я жа живой, ***". Але хіба ж ми такі дурні, щоб москалю вірити?
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03.01.2022 20:45 Відповісти
Не минуло й дня з т.з. протестів рашки та білорашки з приводу Маршу Бандери....

.
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03.01.2022 20:47 Відповісти
вагнеровцы Неееее если бы ДА то тогда....все очень гарно....
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03.01.2022 21:17 Відповісти
Такой маленький шахид-мобиль такую здоровую лайбу под откос пустил.
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03.01.2022 20:51 Відповісти
та да, діва-дівноє!!!
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03.01.2022 21:01 Відповісти
рiздв"янi чудeса
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03.01.2022 22:20 Відповісти
Главное, что люди не пострадали
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03.01.2022 20:55 Відповісти
Єщо баби наражають...
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03.01.2022 20:56 Відповісти
співчуття родинам загиблих... чи не Вейшнорія часом?
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03.01.2022 20:58 Відповісти
швабростан кажуть постраждав! з відтіля худобу везли.....
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03.01.2022 21:03 Відповісти
схоже в Україну їхали ..може в Буковель
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03.01.2022 21:07 Відповісти
Можливо та де там у худоби на Буковель, гроші? Може на кордон із Польшою?
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03.01.2022 21:22 Відповісти
Було б значно краще , якби всі російські фашисти згоріли живцем прямо в автобусі і жоден щоб не вижив . Ну але і так більш - менш добре. Нехой шастать .
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03.01.2022 21:04 Відповісти
а куди вони ото пердолили? не на границу с Польшей часом?
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03.01.2022 21:09 Відповісти
не...направление другое - Витебск - Могилев - Гомель (это вдоль раша границы, в нашу сторону)...
скорее всего в Буковель перли... им же проезд разрешили-упростили-продлили с барского плеча ЗЕленого
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03.01.2022 21:24 Відповісти
вони їхали влаштувати на кордоні з україною влаштувати таке, як на кордоні з польшею...іракці, курди та сирійці підїдуть пізніше і розвернуться вздовж кордону на марші, з коліс
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03.01.2022 22:03 Відповісти
И что здесь масштабного, только 1 погибший.
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03.01.2022 21:17 Відповісти
Співчуття за загиблим...,невідомо що за Людина!?,але-патріот.
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03.01.2022 21:36 Відповісти
це все хєрня. чекаємо цапських літаків важчих за повітря
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03.01.2022 21:17 Відповісти
В 42-м году сказали бы что партизаны пустили транспорт с окупантами под откос.
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03.01.2022 21:18 Відповісти
Яка приємна новина!
Поганим москалям - погані гроби. Хорошим - хороші
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03.01.2022 21:23 Відповісти
да ладно, если бы они не убились о автобусь сегодня, то уже, возможно, завтра они могли бы столкнуться с танком солдат нато. а так, бабы ещё подрожают.
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03.01.2022 21:24 Відповісти
Візитки Яроша не знайшли?!
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03.01.2022 21:27 Відповісти
поки не відомо! чекаємо новин!!!
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03.01.2022 21:54 Відповісти
А где енот??!! )
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03.01.2022 21:28 Відповісти
Єнот на такі дрібниці не виходить.
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03.01.2022 21:50 Відповісти
+++
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03.01.2022 22:54 Відповісти
спить Енот! нєхор по мілочам пацана турбувать!
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03.01.2022 21:50 Відповісти
+++++
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03.01.2022 22:53 Відповісти
Авжеж можна зловтішатися з цієї події. Але ж не треба опускатися до рівня московітів...
Але... Якби їм трошки розуму цім московітам, щоб зрозуміти, чому за декілька років українці перестали співчувати їм у подібних ситуаціях. Чому українці не співчувають навіть у дійсно людських трагедіях. Не тому що ми, українці, жорстокі. А тому що проблема у самих росіянах... Але проблема у тому, що їм цього не зрозуміти...
Дуже багато "Але"... Не пощастило нам з сусідами.
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03.01.2022 21:43 Відповісти
і не кажи, їбашить їх треба і всі діла......
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03.01.2022 21:57 Відповісти
московіти по відношенню до себе цю рису українців і враховують не опускатись до їх рівня, а залишатись людяними...
це їм допомагає і стріляти першими, і діяти на випередження, і бути непередбачуваними
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03.01.2022 22:07 Відповісти
Білоруси цілі?
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03.01.2022 21:56 Відповісти
яка сумна новина)
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03.01.2022 22:18 Відповісти
Кацапня ехала отдыхать? Так они и отдыхают. В больнице... Будет, что вспомнить - вернутся на костылях, на инвалидных креслах... А кости будут у них срастаться очень долго.... Возможно, всю жизнь....До гроба... Смешно....Аж в туалет захотелось....
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03.01.2022 22:45 Відповісти
Беларуские партизаны обзавелись машинкой "Рено".
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03.01.2022 23:17 Відповісти
Водію Рено присвоїти героя України.
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03.01.2022 23:29 Відповісти
пустил оккупантов под откос
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04.01.2022 03:58 Відповісти
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04.01.2022 05:25 Відповісти
Таки розбудив тваринку...
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04.01.2022 07:16 Відповісти
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04.01.2022 12:47 Відповісти
я не понял, автобус все же с людьми? или таки с россиянами?
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04.01.2022 09:14 Відповісти
руссияне новая расса)
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04.01.2022 10:59 Відповісти
 
 