Масштабна ДТП у Білорусі: туристичний автобус з росіянами зіткнувся з легковим автомобілем. Постраждало 40 людей. ФОТО
У Білорусі туристичний автобус з росіянами зіткнувся з легковим автомобілем. Постраждав 41 росіянин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Белта".
Аварія трапилася вдень 3 січня на 120-му кілометрі автодороги М-8 Вітебськ-Могилів-Гомель. Водій Renault при здійсненні обгону виїхав на зустрічну смугу руху.
Там він зіткнувся з автобусом. У підсумку водій легковика загинув. Пасажири і водій автобуса госпіталізовані.
За попередніми даними, постраждав 41 пасажир (всі громадяни Росії) туристичного автобуса. Зараз постраждалим надається медична допомога в обласній клінічній лікарні Вітебська. На допомогу колегам виїхали хірурги і травматологи республіканського рівня.
Попередній огляд показав, що шість пасажирів перебувають у важкому стані, 18 - середньої тяжкості, решта легкого ступеня.
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і далі лише питання: як вони перетинатимуть кордони?
- Панове, а де пасажири?
- Та поховали вже геть усіх.
- Живих не було?
- Жодного. Деякі репетували "я жа живой, ***". Але хіба ж ми такі дурні, щоб москалю вірити?
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скорее всего в Буковель перли... им же проезд разрешили-упростили-продлили с барского плеча ЗЕленого
Поганим москалям - погані гроби. Хорошим - хороші
Але... Якби їм трошки розуму цім московітам, щоб зрозуміти, чому за декілька років українці перестали співчувати їм у подібних ситуаціях. Чому українці не співчувають навіть у дійсно людських трагедіях. Не тому що ми, українці, жорстокі. А тому що проблема у самих росіянах... Але проблема у тому, що їм цього не зрозуміти...
Дуже багато "Але"... Не пощастило нам з сусідами.
це їм допомагає і стріляти першими, і діяти на випередження, і бути непередбачуваними