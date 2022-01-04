Зі шпагою через кордон: закарпатські митники вилучили у українця старовинну зброю. ФОТОрепортаж
На українсько-угорському кордоні закарпатські митники виявили в автобусі старовинний витвір військового мистецтва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Закарпатська митниця у фейсбуці.
Так, вранці 3.01.2022 р. у зоні митного поста "Тиса" закарпатські митники виявили в рейсовому автобусі старовинну зброю, яку намагалися завезти в Україну в обхід декларування та без дозвільних документів.
"Порушник митного законодавства - 27-річний житель Тернопільщини, який повертаючись з Італії додому, під час проходження митних процедур "забув" задекларувати старовинний витвір військового мистецтва – шпагу. Її виявили інспектори-оперативники управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці під час перевірки салону автобуса, який здійснював міжнародні перевезення. Раритет, упакований в чорну поліетиленову плівку з надписом, лежав на верхній полиці серед особистих речей інших пасажирів.
Цікаво, що перед проходженням митного контролю у "червоному коридорі", цей пасажир свідомо вказав у декларації виключно паспортні дані та відсутність будь-яких товарів, переміщення яких обмежено або заборонено без дозвільних документів", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що у поясненні українець зазначив, що перевозив шпагу на прохання малознайомої особи з Риму в Україну. Згідно чинного законодавства для перевезення через кордон будь-якої зброї необхідні дозвільні документи відповідних органів, зокрема із експертною оцінкою. У даному випадку пасажир не мав при собі жодних дозвільних документів на старовинну шпагу.
Відтак, відносно українця складено протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу. Крім цього, митниця скерувала повідомлення до правоохоронного відомства за ознаками статті 263 Кримінального кодексу України.
Фото: Закарпатська митниця/фейсбук
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Шпага без клейма майстра не катить, та й то то не шпага , щось на кортік ******.
І порівняти з цим "старовинним витвором мистецтва"
- Не мое, - шепнул буфетчик, отпихивая шпагу и быстро надевая шляпу.
- Разве вы без шпаги пришли? - удивилась Гелла.
Буфетчик что-то буркнул и быстро пошел вниз. Голове его почему-то было неудобно и слишком тепло в шляпе; он снял ее и, подпрыгнув от страха, тихо вскрикнул. В руках у него был бархатный берет с петушьим потрепанным пером. Буфетчик перекрестился. В то же мгновение берет мяукнул, превратился в черного котенка и, вскочив обратно на голову Андрею Фокичу, всеми когтями вцепился в его лысину.
Вырвавшись на воздух, буфетчик рысью побежал к воротам и навсегда покинул чертов дом № 302-бис.
Вот вам результаты работы! Медали всем!