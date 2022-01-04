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Зі шпагою через кордон: закарпатські митники вилучили у українця старовинну зброю. ФОТОрепортаж

На українсько-угорському кордоні закарпатські митники виявили в автобусі старовинний витвір військового мистецтва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Закарпатська митниця у фейсбуці.

Так, вранці 3.01.2022 р. у зоні митного поста "Тиса" закарпатські митники виявили в рейсовому автобусі старовинну зброю, яку намагалися завезти в Україну в обхід декларування та без дозвільних документів.

"Порушник митного законодавства - 27-річний житель Тернопільщини, який повертаючись з Італії додому, під час проходження митних процедур "забув" задекларувати старовинний витвір військового мистецтва – шпагу. Її виявили інспектори-оперативники управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці під час перевірки салону автобуса, який здійснював міжнародні перевезення. Раритет, упакований в чорну поліетиленову плівку з надписом, лежав на верхній полиці серед особистих речей інших пасажирів.

Цікаво, що перед проходженням митного контролю у "червоному коридорі", цей пасажир свідомо вказав у декларації виключно паспортні дані та відсутність будь-яких товарів, переміщення яких обмежено або заборонено без дозвільних документів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у поясненні українець зазначив, що перевозив шпагу на прохання малознайомої особи з Риму в Україну. Згідно чинного законодавства для перевезення через кордон будь-якої зброї необхідні дозвільні документи відповідних органів, зокрема із експертною оцінкою. У даному випадку пасажир не мав при собі жодних дозвільних документів на старовинну шпагу.

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Відтак, відносно українця складено протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу. Крім цього, митниця скерувала повідомлення до правоохоронного відомства за ознаками статті 263 Кримінального кодексу України.

Зі шпагою через кордон: закарпатські митники вилучили у українця старовинну зброю 01
Зі шпагою через кордон: закарпатські митники вилучили у українця старовинну зброю 02
Зі шпагою через кордон: закарпатські митники вилучили у українця старовинну зброю 03
Зі шпагою через кордон: закарпатські митники вилучили у українця старовинну зброю 04
Фото: Закарпатська митниця/фейсбук

Зі шпагою через кордон: закарпатські митники вилучили у українця старовинну зброю 05

кордон (4767) мистецтво (137) контрабанда (1823) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+19
да он на службу к кардиналу шел, чего прицепились к мушкетеру?
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04.01.2022 09:16
+17
Мені було б інтересно подивитись на хатинки тих митників. І на те що там в них знаходиться.
І порівняти з цим "старовинним витвором мистецтва"
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04.01.2022 09:20
+15
Что будет со страной? Митники, запуская тонны контрабанды, пиараться на завозе какой то шпаги, тратя бюджетные деньги на галиматью. Милиционеры целым отделом месяцами сидят в порнухе и за те же бюждетные деньги покупают порно.... Данилов вешает на всех потешные "санкции", а наріт со всего веселицца.
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04.01.2022 09:42
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Поверьте мне ,это не раритет ...
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04.01.2022 09:09 Відповісти
В мене теж виникло питання - "А не "Новороб" це часом"?"
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04.01.2022 09:18 Відповісти
Зерно фантистичного врожаю 21 року вивезли нафіг.В пекарнях починаються проблеми.
Шпага без клейма майстра не катить, та й то то не шпага , щось на кортік ******.
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04.01.2022 10:02 Відповісти
Де там витвір мистецтва? Чи може це такий спосіб митників прикрити реальну контрабанду.
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04.01.2022 09:12 Відповісти
Цікавіше було б так: 270-річний житель Тернопільщини, який повертаючись з Італії додому, під час проходження митних процедур "забув" задекларувати старовинний витвір військового мистецтва - шпагу.

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04.01.2022 09:16 Відповісти
да он на службу к кардиналу шел, чего прицепились к мушкетеру?
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04.01.2022 09:16 Відповісти
Наследник д'Артоньяна?
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04.01.2022 09:30 Відповісти
Не, на д"Артаньяна не похоже... Больше смахивает на проделки галантерейщика Бонасье...
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04.01.2022 10:05 Відповісти
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04.01.2022 12:45 Відповісти
200€ на парижской барахолке красная цена
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04.01.2022 09:17 Відповісти
театральный реквизит
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04.01.2022 09:19 Відповісти
Мені було б інтересно подивитись на хатинки тих митників. І на те що там в них знаходиться.
І порівняти з цим "старовинним витвором мистецтва"
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04.01.2022 09:20 Відповісти
Не вийшов з нього Д'Артаньян.
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04.01.2022 09:21 Відповісти
самоделка барыжная...
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04.01.2022 09:22 Відповісти


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04.01.2022 09:23 Відповісти
Что будет со страной? Митники, запуская тонны контрабанды, пиараться на завозе какой то шпаги, тратя бюджетные деньги на галиматью. Милиционеры целым отделом месяцами сидят в порнухе и за те же бюждетные деньги покупают порно.... Данилов вешает на всех потешные "санкции", а наріт со всего веселицца.
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04.01.2022 09:42 Відповісти
а бубочка с песелями обложился нантельками!
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04.01.2022 09:51 Відповісти
"а наріт со всего веселицца." --- а наріт думає : чи не краще віселиця, ніж таке життя, коли щодня зашквар і наріту по морді....
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04.01.2022 09:54 Відповісти
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04.01.2022 09:48 Відповісти
Раритетом считается даже книга старше 50 лет,попробуйте вывезти за бугор книгу изданную в 1970 году или ранее...у вас ее попросту отберут...
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04.01.2022 09:48 Відповісти
Гелла подавала ему шляпу и шпагу с темной рукоятью.

- Не мое, - шепнул буфетчик, отпихивая шпагу и быстро надевая шляпу.

- Разве вы без шпаги пришли? - удивилась Гелла.

Буфетчик что-то буркнул и быстро пошел вниз. Голове его почему-то было неудобно и слишком тепло в шляпе; он снял ее и, подпрыгнув от страха, тихо вскрикнул. В руках у него был бархатный берет с петушьим потрепанным пером. Буфетчик перекрестился. В то же мгновение берет мяукнул, превратился в черного котенка и, вскочив обратно на голову Андрею Фокичу, всеми когтями вцепился в его лысину.

Вырвавшись на воздух, буфетчик рысью побежал к воротам и навсегда покинул чертов дом № 302-бис.
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04.01.2022 09:49 Відповісти
любителям Коровьева, Бегемота, Геллы и тп ПРИВЕТ!
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04.01.2022 09:58 Відповісти
Это китайская подделка под старину! Такого типа шпаги никто в Европе не делал, ибо конструкция абсурдна! Нашли контрабандиста.
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04.01.2022 09:50 Відповісти
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04.01.2022 09:55 Відповісти
интересное словосочетание - произведение военного искусства... обычно это трупы, но никак не шпаги
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04.01.2022 10:03 Відповісти
Митник Вася за 15 секунд провів експеритзу на предмет старовинності шпаги )))
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04.01.2022 10:08 Відповісти
Хай би собі віз. Що зробив митник? Принизив платника податків. Хай собі провели експертизу і повернули, за кошт прискіпливого чиновника... Це було б чесно.
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04.01.2022 11:03 Відповісти
Кто сказал, что таможенники никуя не делают, берут взятки и пропускают контрабанду на миллиарды грн.?
Вот вам результаты работы! Медали всем!
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04.01.2022 12:05 Відповісти
 
 