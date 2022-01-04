У 2021 році СБУ виявила майже 500 вибухових пристроїв та понад 300 кг тротилу на сході України. ФОТОрепортаж

СБУ проводить комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки України. У 2021 році в районі проведення операції Об’єднаних сил встановлено місцезнаходження більше ніж 40 ворожих схронів із засобами ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед вилученого зі сховків – протитанкові міни, бойові гранати, майже 500 вибухових пристроїв та понад 300 кг тротилу.

За даними слідства, схрони облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР". За завданням своїх "кураторів" вони планували здійснити диверсії на сході нашої країни.

За матеріалами СБУ до 8 років ув’язнення засуджено учасницю агентурної мережі спецслужб РФ. Зловмисниця причетна до підготовки серії вибухів у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Ворожого агента було затримано у Донецькій області на спробі облаштування схрону з вибухівкою.

Крім того, у вересні цього року СБУ виявила у Донецькій та Луганській областях два прихованих арсенали бойовиків. З них вилучено: майже 40 кг тротилу, велику кількість протитанкових і протипіхотних мін, набої до зенітних установок та великокаліберних кулеметів.

На Луганщині зі сховку, облаштованого у підземному сховищі колишнього домоволодіння так званого "першого заступника голови уряду ЛНР" у селищі Боброве, правоохоронці виявили 2 реактивні протитанкові гранати, 20 гранат РГД-5 із запалами, майже 4,5 тис. набоїв різного калібру.

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У Донецькій області співробітники СБУ встановили місцезнаходження схрону, який обладнав снайпер так званого "батальйону "Восток". Схованку виявили на території однієї з дачних садиб у Покровському районі.

У ході огляду сховку вилучено:

автомат Калашникова з двома спорядженими магазинами,

понад пів кілограма тротилу,

3 електродетонатори,

2 гранатометних постріли,

2 гранати РГД-5 із запалами,

більше ніж 2,5 тис. набоїв різного калібру,

5 димових шашок,

23 реактивних освітлювальних патрони дистанційної дії.

За всіма викритими фактами протиправної діяльності тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.



Фото: сайт СБУ