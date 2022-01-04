Затопило переправу: жителі двох сіл на Буковині перекрили дорогу і вимагають від влади будівництва мосту через річку Прут. ФОТО
Жителі сіл Глиниця та Дубівці в Чернівецькій області вийшли на організовану акцію протесту та перекрили дорогу у Вижницькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо, причиною невдоволення людей стало затоплення переправи на річці Прут у селі Глиниці. Вони вимагають від влади звести середній автомобільний розбірний міст Глиниця-Дубівці для сполучення сусідніх сіл.
Люди скаржаться, що їм далеко та дорого добиратись об'їзними шляхами, адже одні працюють у Глиниці, а живуть у Дубівцях. Тепер дорога на роботу займає понад годину.
Також люди обурені тим, що до них не може дістатись "швидка". Через об'їзд машина їде з сусіднього населеного пункту до години часу. Це може вартувати комусь життя, зауважують протестувальники. На місце події прибула голова Мамаївської громади Наталія Катрюк.
Нагадаємо, 2 січня, відбувся суттєвий підйом води у річці Прут, внаслідок чого було розмито переправу у селі Глиниця, яка вела до Вижниці. Рятувальники попереджають про те, що вода у річці може піднятись на рівень близько метра.
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Пусть просто перед переправой повесят большой банер:
"ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО під патронатом ********** Зеленського"
Краще хоть щось будувати та красти, чим нічого не будувати та красти.
При Порошенко строили СТОЛЬКО ЖЕ сколько при Зеленском.
Не веришь - смотри гос СТАТИСТИКУ строительства по ГОДАМ.
Просто при Зеленском о КАЖДОМ "построенном" квадратном метре неделю по ТВ кричат.
А ты, ТЫПИЛ и думаешь, что у нас афигенный расцвет строек и пятилеток.
А воруют сейчас больше, чем даже при Януковиче.
В Кицманьском районе "контрабанда" возможна только между сёлами в нём, в силу своего географического расположения. Ну или, в лучшем случае, с соседними районами.
Перепаганили поездку куче нипричастных людей.
Ему и в самих Черновцах "работы" невпроворот хватает.
Одни пишут, что сами виноваты, другие обвиняют людей в контрабанде, третьи пишут, что это зеленский виноват, четвертые вообще буд-то альтернативно одаренные.
АУ! У людей потоком воды снесло мост! О чем вы вообще все говорите?
Желаю, чтоб у выше перечисленных категорий комментаторов в квартире трубу с говном прорвало и никто не помог.
1. "Они "не "снимали штаны" и не "приглашали кацапов". А небольшое кол-во дегенератов есть в каждом обществе.
2. Это лохторат папередника.