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Затопило переправу: жителі двох сіл на Буковині перекрили дорогу і вимагають від влади будівництва мосту через річку Прут. ФОТО

Жителі сіл Глиниця та Дубівці в Чернівецькій області вийшли на організовану акцію протесту та перекрили дорогу у Вижницькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо, причиною невдоволення людей стало затоплення переправи на річці Прут у селі Глиниці. Вони вимагають від влади звести середній автомобільний розбірний міст Глиниця-Дубівці для сполучення сусідніх сіл.

Люди скаржаться, що їм далеко та дорого добиратись об'їзними шляхами, адже одні працюють у Глиниці, а живуть у Дубівцях. Тепер дорога на роботу займає понад годину.

Також люди обурені тим, що до них не може дістатись "швидка". Через об'їзд машина їде з сусіднього населеного пункту до години часу. Це може вартувати комусь життя, зауважують протестувальники. На місце події прибула голова Мамаївської громади Наталія Катрюк.

Нагадаємо, 2 січня, відбувся суттєвий підйом води у річці Прут, внаслідок чого було розмито переправу у селі Глиниця, яка вела до Вижниці. Рятувальники попереджають про те, що вода у річці може піднятись на рівень близько метра.

Затопило переправу: жителі двох сіл на Буковині перекрили дорогу і вимагають від влади будівництва мосту через річку Прут 01
Затопило переправу: жителі двох сіл на Буковині перекрили дорогу і вимагають від влади будівництва мосту через річку Прут 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зруйнований повінню 11 років тому міст відбудували на Буковині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Буковина (848) міст (1232) повінь (172) протест (2398)


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Топ коментарі
+21
Совсем НЕ креативные жители!
Пусть просто перед переправой повесят большой банер:
"ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО під патронатом ********** Зеленського"
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04.01.2022 11:04
+21
Тю.
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04.01.2022 11:05
+15
Терміново визивайте Колю-Котлєту. Він порішає.
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04.01.2022 11:10
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Совсем НЕ креативные жители!
Пусть просто перед переправой повесят большой банер:
"ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО під патронатом ********** Зеленського"
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04.01.2022 11:04 Відповісти
Я взагалі не розумію навіщо їм той міст коли на кожному перехресті плакат про велике будівництво.
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04.01.2022 11:11 Відповісти
Китай построил бы мост за пару недель с учетом изысканий проекта и самого строительства у нас под Одессой между Одессой и Черноморском (Ильичевск) уже 5 год через Сухой Лиман "муйдохают" мост длиной 400 метров.. стоимость подорожала в 18 раз с начала проекта первичного..и конца и края нет пока все твари не наворуются... а меня интересует там речка метр два имеет в глубину.... если да то дешевле купить судно класса ЗАРЯ с водометными двигателями плоскодонное для малых и мелких речок ему и пристань не нужна... способен выдвигатсья на пологий берег сам и отшвартовываться обратно...
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04.01.2022 11:22 Відповісти
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04.01.2022 11:23 Відповісти
Или такой.
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04.01.2022 11:43 Відповісти
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04.01.2022 11:46 Відповісти
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04.01.2022 12:26 Відповісти
Краще будівництво хоч чогось, під патронатом Порошенко.
Краще хоть щось будувати та красти, чим нічого не будувати та красти.
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04.01.2022 12:26 Відповісти
Зе-тыпил, ты такой ТЫПИЛ!
При Порошенко строили СТОЛЬКО ЖЕ сколько при Зеленском.
Не веришь - смотри гос СТАТИСТИКУ строительства по ГОДАМ.
Просто при Зеленском о КАЖДОМ "построенном" квадратном метре неделю по ТВ кричат.
А ты, ТЫПИЛ и думаешь, что у нас афигенный расцвет строек и пятилеток.
А воруют сейчас больше, чем даже при Януковиче.
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04.01.2022 13:23 Відповісти
Звертайтесь до Вави Впершого. Він вам великозбудує великий міст.
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04.01.2022 11:05 Відповісти
Тю.
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04.01.2022 11:05 Відповісти
По ходу хорошего им настроения....
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04.01.2022 11:11 Відповісти
Животные все равно не поймут.
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04.01.2022 14:52 Відповісти
Терміново визивайте Колю-Котлєту. Він порішає.
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04.01.2022 11:10 Відповісти
По моветону нужно говорить Николя-Митбол...
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04.01.2022 11:12 Відповісти
а по факту - хрен моржовий .
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04.01.2022 11:21 Відповісти
Чекаємо новий клич ЗЄ: "Кожному селу по одному мосту через р. Прут"
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04.01.2022 11:21 Відповісти
В то время, когда все силы брошены на борьбу с олигархами, и мы вот вот нанесем сокрушительный, победный удар, эти порохоботы мост захотели! Решили по этому мосту все наворованное на Мальдивские офшоры увезти???!
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04.01.2022 11:33 Відповісти
Шобы контрабас было легче тягать... А то ж важнейшие села,промышленность аж гудит.Хатки такие бедные,все на заводах пашу. На работу далеко добираться
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04.01.2022 11:33 Відповісти
Сразу видно "знатока" географии Буковины. Конечно, это же ведущие сёла по контрабанде по всей Черновицкой области, и граничат они непосредственно с Германией, Францией, Италией. Вот уж где для контрабандистов золотое дно и рай. ))
В Кицманьском районе "контрабанда" возможна только между сёлами в нём, в силу своего географического расположения. Ну или, в лучшем случае, с соседними районами.
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04.01.2022 13:36 Відповісти
Местным общинам дано много прав и обязанностей.Построить нормальный незатопляемый мост могли и 200 и 50 лет назад и 6 лет назад..Однако все ждут манны небесной..Нужен налог на жилье для строительства моста..
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04.01.2022 11:50 Відповісти
Вам доводилось спостерігати р. Прут під час великої повені?
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04.01.2022 13:44 Відповісти
Очередное сборище дегенератов. Кому они хуже сделали этим перекрытием дороги? Зеле? Стефанчуку? Ленке-скумбрии?
Перепаганили поездку куче нипричастных людей.
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04.01.2022 11:51 Відповісти
Бурбак с вами пусть еще больше пилит и в Европу контрабандой отправляет!!!
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04.01.2022 11:58 Відповісти
Не, Бурбак из "городских", негоже ему "сельским бизнесом" заниматься. ))
Ему и в самих Черновцах "работы" невпроворот хватает.
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04.01.2022 13:40 Відповісти
им опять "все должны"!
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04.01.2022 12:11 Відповісти
таких конченных комментаторов, как на цензор.нет больше нигде нет)))
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04.01.2022 12:23 Відповісти
есть еще парочка мест. Ранее это были популярные массовые ресурсы, но там завелись порохоботы, и люди оттуда ушли. И теперь они представляют собой жалкое зрелище, де тусуются лишь десяток порохоботов.
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04.01.2022 12:58 Відповісти
Та не в порохоботах дело.

Одни пишут, что сами виноваты, другие обвиняют людей в контрабанде, третьи пишут, что это зеленский виноват, четвертые вообще буд-то альтернативно одаренные.

АУ! У людей потоком воды снесло мост! О чем вы вообще все говорите?

Желаю, чтоб у выше перечисленных категорий комментаторов в квартире трубу с говном прорвало и никто не помог.
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04.01.2022 13:58 Відповісти
и что? Судя по виду домов - села очень богатые. Пусть миром сбросятся - и построят себе мост. В стране рыночная экономика - социализм кончился 30 лет назад.
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04.01.2022 14:13 Відповісти
Сначала они рубят лес и контрабандой отправляют в ЕС, не платят налоги, строят замки и требуют!!! что им должны!!! Ничего не напоминает?! Крым и даунбас! Этим тоже все были должны, но, они гордо сняли штаны и пригласили кацапов. Это демонстрация абсолютного ДЕБИЛИЗМА. Быдло, которое привыкло воровать и получать всё на шару - лохторат янелоха. Пускай пешком ходят, здоровее будут... может где мозги в лесу найдут.
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04.01.2022 12:52 Відповісти
хотя я вам и поставил плюсик, но вы не правы:
1. "Они "не "снимали штаны" и не "приглашали кацапов". А небольшое кол-во дегенератов есть в каждом обществе.
2. Это лохторат папередника.
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04.01.2022 13:04 Відповісти
Золоті слова,Васильович.
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04.01.2022 14:10 Відповісти
Треба почекати,коли до них прийде велике будівництво
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04.01.2022 17:44 Відповісти
Из того леса что в виде кругляка вывезли постройте. Тьфу, гыдота.
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04.01.2022 18:05 Відповісти
гыдота, потому что ты говно
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05.01.2022 13:20 Відповісти
 
 