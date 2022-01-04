Затопило переправу: жителі двох сіл на Буковині перекрили дорогу і вимагають від влади будівництва мосту через річку Прут. ФОТО

Жителі сіл Глиниця та Дубівці в Чернівецькій області вийшли на організовану акцію протесту та перекрили дорогу у Вижницькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо, причиною невдоволення людей стало затоплення переправи на річці Прут у селі Глиниці. Вони вимагають від влади звести середній автомобільний розбірний міст Глиниця-Дубівці для сполучення сусідніх сіл.

Люди скаржаться, що їм далеко та дорого добиратись об'їзними шляхами, адже одні працюють у Глиниці, а живуть у Дубівцях. Тепер дорога на роботу займає понад годину.

Також люди обурені тим, що до них не може дістатись "швидка". Через об'їзд машина їде з сусіднього населеного пункту до години часу. Це може вартувати комусь життя, зауважують протестувальники. На місце події прибула голова Мамаївської громади Наталія Катрюк.

Нагадаємо, 2 січня, відбувся суттєвий підйом води у річці Прут, внаслідок чого було розмито переправу у селі Глиниця, яка вела до Вижниці. Рятувальники попереджають про те, що вода у річці може піднятись на рівень близько метра.





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