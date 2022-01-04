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"Щоб не дісталися нікому": одеські торговці облили кинуті сосни дизельним паливом - тваринам їх давати не можна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Комунальники Одеси прибрали з вулиць понад 2,5 тис. кинутих сосен, але тваринам їх давати не можна, оскільки торговці облили їх дизельним паливом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Kostyantyn Andriyuk.

Він нагадав, що багатьох дуже вразило відео, як торговці в Одесі викинули тисячі сосен на вулицю 1 січня, зазначивши, що ця історія має продовження.

Так, за його словами, комунальники Одеси зібрали понад 2,5 тисячі дерев і планували відвезти їх на годування тваринам, але виявилося, що "торгаші перш ніж кинути сосни, спеціально облили їх соляркою": "Ну щоб не дісталися навіть задурно нікому".

"Деревцята - зіпсовані, тому комунальники були змушені відвезти їх на смітник. Але нічого, настане наступний грудень і "всьо хня, давай Міша по-новой"! Населення продовжить годувати торгашів. Бо "так всі роблять"", - додав журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підприємці лишили понад 5 тис. непроданих ялинок на вулицях Одеси. ФОТО

Щоб не дісталися нікому: одеські торговці облили кинуті сосни дизельним паливом - тваринам їх давати не можна 01
Щоб не дісталися нікому: одеські торговці облили кинуті сосни дизельним паливом - тваринам їх давати не можна 02
Щоб не дісталися нікому: одеські торговці облили кинуті сосни дизельним паливом - тваринам їх давати не можна 03
Щоб не дісталися нікому: одеські торговці облили кинуті сосни дизельним паливом - тваринам їх давати не можна 04
Щоб не дісталися нікому: одеські торговці облили кинуті сосни дизельним паливом - тваринам їх давати не можна 05
Фото: Andriyuk/фейсбук

Щоб не дісталися нікому: одеські торговці облили кинуті сосни дизельним паливом - тваринам їх давати не можна 06

тварини (463) Одеса (5458) ялинка (115)


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Топ коментарі
+73
А притягнути цих торгашів до відповідальності за забруднення довкілля нафтопродуктами сил не вистачило , чи розуму ?
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04.01.2022 11:41
+43
тваринам їх давати не можна. (с) А тварюк, які Це зробили - нагодувати треба!
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04.01.2022 11:42
+34
А кто ети торгаши? Только не говорите что ни мусора ни *смотрящий* района не брали с них денег за место. При желании всегда можно найти преступника
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04.01.2022 11:45
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Эх, облить бы этих самих торгашей солярой, другим чтоб не повадно было. Может потом подумали бы своей дурной башкой, что это делать нельзя.
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05.01.2022 18:00 Відповісти
Савдепівська звичка псувати щоб ниікому не дісталось і антихристиянська.
Пропоную переходити на штучні ялинки або на багаторічні висаджені у ємності з грунтом - хай торгівці лапу сосуть, та і лісів в Україні побільшає
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05.01.2022 19:32 Відповісти
у нас в городе ёлка пластиковая красивая. И правильно делают. Я не уважаю себя когда мне станвится больно что из за меня умирают живые существа. Ну могу я понять, что надо съесть корову чтобы выжить, но вот чтобы так по-хамски плевок в милое личико мамы-природы.... Свиньи и то умнее
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06.01.2022 09:50 Відповісти
ЭТО ЖДЫ С РОССИЙСКИМИ КОРНЯМИ !!!
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05.01.2022 23:55 Відповісти
ох ну пожалуйста штрафаните их за экологический терроризм. Для них жизнь - это механический конструктор, и единственное живое важное существо - собственное пузо ближе к телу
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06.01.2022 09:47 Відповісти
Ау, местная власть - вот вам план на следующий год.

1) Создать прозрачность контроля.

2) бирки на ёлки.

3) инспеции с вебкамерами для прозрачности.

4) Profit! ШТРАФЫ )))
5) деньги вы найдёте куда тратить, только оставьте и нам, а то щас вообще жестяк, кушать даже не хватает.

За год вы успеете взяточников словить или вам нужно пять лет собирать компромат?
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06.01.2022 11:11 Відповісти
А дешевше продати не здогадалися?
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07.01.2022 12:16 Відповісти
Нет...наверное есть правило игры, что нет...
Для эксперимента попробуй возьми свою машину и потаксуй возле вокзала по более дешевой цене
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07.01.2022 18:45 Відповісти
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