"Щоб не дісталися нікому": одеські торговці облили кинуті сосни дизельним паливом - тваринам їх давати не можна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Комунальники Одеси прибрали з вулиць понад 2,5 тис. кинутих сосен, але тваринам їх давати не можна, оскільки торговці облили їх дизельним паливом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Kostyantyn Andriyuk.

Він нагадав, що багатьох дуже вразило відео, як торговці в Одесі викинули тисячі сосен на вулицю 1 січня, зазначивши, що ця історія має продовження.

Так, за його словами, комунальники Одеси зібрали понад 2,5 тисячі дерев і планували відвезти їх на годування тваринам, але виявилося, що "торгаші перш ніж кинути сосни, спеціально облили їх соляркою": "Ну щоб не дісталися навіть задурно нікому".

"Деревцята - зіпсовані, тому комунальники були змушені відвезти їх на смітник. Але нічого, настане наступний грудень і "всьо хня, давай Міша по-новой"! Населення продовжить годувати торгашів. Бо "так всі роблять"", - додав журналіст.

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Фото: Andriyuk/фейсбук