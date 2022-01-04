Ветеран війни з Росією Володимир Мінко та його дружина започаткували власний бізнес і стали успішними сироварами. ФОТО
Учасник АТО Володимир Мінко, котрий пройшов бой в Іловайську, започаткував власний бізнес і став успішним сироваром.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в матеріалі видання Местные вести.
Свій бізнес Володимир започаткував, купивши невеликий будинок в селі Спаське поблизу Мелітополя та обладнавши там сироварню і сховище для витримки сирів. Нині в асортименті торгової марки "Leman", заснованої ветераном війни шість твердих витриманих сирів, а також м'які сири з пліснявою.
Топ коментарі
+32 Андрей Цыбульский #458160
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+25 Чайка Київ
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+17 Lex Veritas
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В усьому світі люди змінюють країну роботи, проживання й тільки кацапу вбивають у голову що він має здохнути на рашці, це щоб рабокацапи не розбігалися, хоча й так тікають хто з розумом з рашисскай федерастії.
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап -брехливый раб *********** на швабре .
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Слава Україні та її Героям!
"самому" это было до мануфактурного разделения труда, а ну да на срасии до этого еще не дошли, а то ни дай бог рузкай поймет что можно создавать кооперативное производство 😆 только сам ватный лох, все сам, в своем углу
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вищий - 10,82 грн/кг без ПДВ,
перший - 10,46 грн/кг без ПДВ,
середньозважена ціна трьох ґатунків - 10,74 грн/кг без ПДВ.
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На смотри овощ по чем на открытой площадке тебе предлагают продать молоко
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Вдень нехай корова дає 30 літрів. На азавтра воно вже не свіже.
Розливай його в банки та й їдь кожного дня на базар продавать . От і порахуєш за бензин, місце на ринку , перевірку.
Легше його в землю вилити.
Тому , гроші за молоко сировар платить норм.
Покажи где на реальном рынке такие цены!
https://apkua.com/agroboard/rf-270/p-1/
Ти краще слідкуй щоб швабри без "заноз" випускали на рф .
Буду купувати вашу марку !
Україна Переможе кацапню!