Ветеран війни з Росією Володимир Мінко та його дружина започаткували власний бізнес і стали успішними сироварами. ФОТО

Учасник АТО Володимир Мінко, котрий пройшов бой в Іловайську, започаткував власний бізнес і став успішним сироваром.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в матеріалі видання Местные вести.

Свій бізнес Володимир започаткував, купивши невеликий будинок в селі Спаське поблизу Мелітополя та обладнавши там сироварню і сховище для витримки сирів. Нині в асортименті торгової марки "Leman", заснованої ветераном війни шість твердих витриманих сирів, а також м'які сири з пліснявою.





