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Ветеран війни з Росією Володимир Мінко та його дружина започаткували власний бізнес і стали успішними сироварами. ФОТО

Учасник АТО Володимир Мінко, котрий пройшов бой в Іловайську, започаткував власний бізнес і став успішним сироваром.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в матеріалі видання Местные вести.

Свій бізнес Володимир започаткував, купивши невеликий будинок в селі Спаське поблизу Мелітополя та обладнавши там сироварню і сховище для витримки сирів. Нині в асортименті торгової марки "Leman", заснованої ветераном війни шість твердих витриманих сирів, а також м'які сири з пліснявою.

Ветеран війни з Росією Володимир Мінко та його дружина започаткували власний бізнес і стали успішними сироварами 01
Ветеран війни з Росією Володимир Мінко та його дружина започаткували власний бізнес і стали успішними сироварами 02
Ветеран війни з Росією Володимир Мінко та його дружина започаткували власний бізнес і стали успішними сироварами 03

Автор: 

бізнес (1978) ветерани (1069)


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Топ коментарі
+32
Молодцы заслужили счастье!
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04.01.2022 11:53
+25
Щасти Вам, люди хороші!!!
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04.01.2022 12:16
+17
Усі сири по 390 грн за кіло.

Замовити можна сайті - https://lemancheese.com.ua/
Сторінка в ФБ - https://www.facebook.com/lemancheese/
Інстаграм - https://www.instagram.com/leman_craft/

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04.01.2022 12:39
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Благодаря клоуну, это не надолго...
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04.01.2022 11:50 Відповісти
Молодцы заслужили счастье!
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04.01.2022 11:53 Відповісти
молодці! що не стали гастробайтерами та євробляхерами!!!!
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04.01.2022 11:55 Відповісти
Кацап дурний вірить що є щось погане у тому щоб працювати у іньшій країні... пздц ідіоти кацапськи.
В усьому світі люди змінюють країну роботи, проживання й тільки кацапу вбивають у голову що він має здохнути на рашці, це щоб рабокацапи не розбігалися, хоча й так тікають хто з розумом з рашисскай федерастії.
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап -брехливый раб *********** на швабре .
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04.01.2022 13:41 Відповісти
а головне що не вступиди до партії зеленого імбецильного пі.дераста та не голосували за це біосміття!
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04.01.2022 15:20 Відповісти
https://lemancheese.com.ua/#items#!/tproduct/395799693-1626020859065
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04.01.2022 11:56 Відповісти
Обов'язково замовлю.
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04.01.2022 12:57 Відповісти
хороша ціна , у нас за приблизно такий сір 100 гр десь біля 5 евро
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04.01.2022 13:50 Відповісти
Щасти Вам, люди хороші!!!
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04.01.2022 12:16 Відповісти
терзают смутные сомнения, что и на этот успешный бизнес напустят коллекторов, рейдеров, мусоров и прочую падаль
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04.01.2022 12:28 Відповісти
Не тот род деятельности, тут впахивать надо и на Бентли все равно не хватит, для всех вышеперечисленных подобный бизнес не интересен. Для этого бизнеса хуже то, что электорат, заплатив коммуналку, уже не сможет позволить себе купить даже 100 гр сыра. Одной скумбрией будет питаться.
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04.01.2022 12:41 Відповісти
меньше будут кушать конхвет - хватит на сыр.
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04.01.2022 13:32 Відповісти
Так конхфеты они уже второй год не едят.
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04.01.2022 13:34 Відповісти
спад конхветного бизнеса?
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04.01.2022 13:47 Відповісти
Вы бы лучше переживали что сами завтра кушать будете а не за конхветный бизнес переживали, на одной скумбрии долго не протянете....
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04.01.2022 13:49 Відповісти
зачем мне "переживать" что "сам завтра буду кушать"! Будет завтра - будет и что кушать.
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04.01.2022 13:54 Відповісти
Правильно! Хуженебудет!
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04.01.2022 13:55 Відповісти
пока лучше чем было. А там видно будет.
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04.01.2022 13:59 Відповісти
И чем же у тебя на Урале лучше чем было? Тебе что от Северного потока трубу кинули и газ в дом провели?
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04.01.2022 14:01 Відповісти
не спілкуйтеся з електоратом псевдопрезидента та партії слуг урода, у них як у ка.цапів на одну хромосому більше, тому н6авіть самий розвинений зеледрочер не зрозуміє те що йому каже навіть середньостатистичний громадянин!
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04.01.2022 15:24 Відповісти
Таких предпринимателей сотни.
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04.01.2022 12:33 Відповісти
руснявый отличается от украинца тем, что руснявый все обсирает, а украинец бы ссылку выложил чтобы помочь земляку
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04.01.2022 13:33 Відповісти
Помогаю только своей родне, да и то близкой. На всех остальных мне глубоко......
Таковы реалии жизни.
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04.01.2022 13:40 Відповісти
Таковы реалии жизни русни - это твой личный выбор, не хочешь помогать - не сри, потому что "Таких предпринимателей сотни." - несет говном от этих слов
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04.01.2022 13:43 Відповісти
Кацап на швабрі неможе не серти, така натура у кацапа - срати всюди.
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04.01.2022 13:53 Відповісти
а то я знаю таких я "тільки своїй сімї допомогають" юдеями звуться, не кращий народ у світі я скажу а взагалі і так зрозуміло чому ви не допомагаєте, бо каца.п який сидить на заробітках у Європі навіть собі не може допомогти не те що родичам!
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04.01.2022 15:27 Відповісти
Усі сири по 390 грн за кіло.

Замовити можна сайті - https://lemancheese.com.ua/
Сторінка в ФБ - https://www.facebook.com/lemancheese/
Інстаграм - https://www.instagram.com/leman_craft/

Щиро дякуємо Цензору за підтримку!
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04.01.2022 12:39 Відповісти
Молодці. Удачі вам!
Слава Україні та її Героям!
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04.01.2022 13:52 Відповісти
а интересно где "сыровар" сырье берет для своего продукта? по чём скупает молоко у окрестных селян??
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04.01.2022 13:02 Відповісти
молоко скуповує у селян які входять до кооперативу по 9 гривень 50 копійок
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04.01.2022 13:49 Відповісти
Ты шо конченный? Узнай сначала цену скупки молока молочными компаниями у частных лиц

"самому" это было до мануфактурного разделения труда, а ну да на срасии до этого еще не дошли, а то ни дай бог рузкай поймет что можно создавать кооперативное производство 😆 только сам ватный лох, все сам, в своем углу
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04.01.2022 14:13 Відповісти
Середні ціни сирого молока:

екстра - 10,95 грн/кг без ПДВ,
вищий - 10,82 грн/кг без ПДВ,
перший - 10,46 грн/кг без ПДВ,
середньозважена ціна трьох ґатунків - 10,74 грн/кг без ПДВ.
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04.01.2022 14:46 Відповісти
Иван где ссылка?

https://apkua.com/agroboard/rf-270/p-1/
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04.01.2022 14:54 Відповісти
по ходу дійсно неадекват кацапський. Люди навпаки за молоко отримують кошти дорожче ніж від монопольних молокозаводів. І завдяки цьому заводять нову худобу!
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04.01.2022 14:56 Відповісти
кто владеет информацией, тот владеет миром! дурни меньше знают, но больше кричат. ссылка информации цен на рынке молока в Украине_____https://latifundist.com/novosti/57825-z-novogo-roku-ochikutsya-tsinova-rivnovaga-na-rinku-moloka--ekspert?amp=1
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04.01.2022 17:09 Відповісти
Сначала научись читать руснявый даун, это ссылка на теоретическую статью об ожидаемых ценах

Покажи эти цены на торговой площадке

https://apkua.com/agroboard/rf-270/p-1/

Давай ссылку на другую торговую площадку с твоими воображаемыми ценами
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05.01.2022 19:58 Відповісти
в Украине средняя цена молока-сырья выше 10 гривен!
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04.01.2022 14:54 Відповісти
Ссылка на высер

На смотри овощ по чем на открытой площадке тебе предлагают продать молоко

https://apkua.com/agroboard/rf-270/p-1/
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04.01.2022 15:04 Відповісти
Ну то назбирай його цистерну ,та й поїдь здай. Розумник.

Вдень нехай корова дає 30 літрів. На азавтра воно вже не свіже.

Розливай його в банки та й їдь кожного дня на базар продавать . От і порахуєш за бензин, місце на ринку , перевірку.

Легше його в землю вилити.

Тому , гроші за молоко сировар платить норм.
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04.01.2022 15:37 Відповісти
Та то кацапи дикі. Вони лазать тут й під кожною новиною серуть... таке нутро. Бо їх яж розриває коли щось позитивне в Україні, то терміново треба обгадити.... це кацапи, вже навіть не дивуюсь.
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04.01.2022 16:16 Відповісти
https://latifundist.com/novosti/57825-z-novogo-roku-ochikutsya-tsinova-rivnovaga-na-rinku-moloka--ekspert?amp=1
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04.01.2022 17:05 Відповісти
Ты шо дебил? Я тебе скинул реальные цены на данный момент, а ты статью о том что ожидается в новом году, это теоретическая статья....
Покажи где на реальном рынке такие цены!
https://apkua.com/agroboard/rf-270/p-1/
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05.01.2022 19:54 Відповісти
Кацап нахутлера то тобі?
Ти краще слідкуй щоб швабри без "заноз" випускали на рф .
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04.01.2022 13:51 Відповісти
Молодцы! Удачи!!!
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04.01.2022 13:19 Відповісти
Чем больше вижу таких ребят АТОшников, тем больше уверенности, что мы не только выстоим, но и построим нормальную страну ... а то что тут пишут всякое разное (по чем молоко скупают? и пр.) это или бот, или скудоумие редкого индивидуума сидящего на "зарплате" у барыг из 105 квартала ... мне все это придает уверенности, что движения вперед не напрасно, люди становятся человечнее и это не может не радовать! Быть добру!!!
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04.01.2022 13:41 Відповісти
Тут багато рабокацапів котрі лазать й серуть бо їх аж рве на шматки й лайно летить навколо коли в Україні щось позитивне.
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04.01.2022 13:50 Відповісти
Молодці!
Буду купувати вашу марку !
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04.01.2022 13:42 Відповісти
А то кацапи закидають у і-неті про "як люди ніколи не повертаються у цивільне життя й мучаются пастаянна" .... щоб занепастили духом Українці, але нічого у шакалоКацапів невийде.
Україна Переможе кацапню!
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04.01.2022 13:44 Відповісти
так у кац.апів так і є, вони по прикладу своєї держави думають. А яке нормальне життя можете бути у кацапа, коли вони додому в цинку 200 тими їдуть, в кращому разі.
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04.01.2022 15:32 Відповісти
супер !!!!!!!
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04.01.2022 13:47 Відповісти
А ось цього робити не можна! Ви підставляєте людину під небезпеку із зрозумілих причин
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04.01.2022 15:29 Відповісти
С сегодняшней ценой на газ им будет тяжело
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04.01.2022 22:23 Відповісти
Горжусь Вами. Спасибо, что вы есть!
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04.01.2022 23:34 Відповісти
 
 