УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11440 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 731 8

У Харкові обвалилася частина чотириповерхового будинку: у мерії назвали попередню причину. ФОТОрепортаж

У Харкові на проспекті Гагаріна обвалився чотириповерховий будинок. Попередньо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник мерії Юрій Сидоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо обвалу на Гагаріна, 20. Це не житловий будинок, це офісні приміщення колишнього заводу "Авторучка", що знаходяться на приватній території. Постраждалих, за словами власника приміщень, на щастя, немає", - написав він.

За його словами, попередньо обвал стався через будівництво, що почалося поряд з цим домом.

"Мер міста Ігор Терехов вже дав доручення профільному заступнику Кузьміну з'ясувати повну інформацію про те, ким, кому, як і чому було видано дозволи на це будівництво (якщо вони взагалі були видані). Зараз на місці події працюють представники поліції та ДСНС". - додав Сидоренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В одному з супермаркетів Кривого Рогу на покупця упала стеля. ФОТОрепортаж

Водночас у поліції повідомили, що будівля, у якій розташовувались офісні приміщення, готувалася під знесення та не використовувалась.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку. На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС. Причини та всі обставини події встановлюються.

У Харкові обвалилася частина чотириповерхового будинку: у мерії назвали попередню причину 01
У Харкові обвалилася частина чотириповерхового будинку: у мерії назвали попередню причину 02
У Харкові обвалилася частина чотириповерхового будинку: у мерії назвали попередню причину 03

обвалення (121) Харків (5600)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ещё бы несущие стены не трогали при перепланировках и землетрясение выдержал бы этот дом.
показати весь коментар
04.01.2022 13:47 Відповісти
При совку в Харкові робили непогані авторучки.
показати весь коментар
04.01.2022 13:54 Відповісти
Корупция мать анархии !!!
показати весь коментар
04.01.2022 14:47 Відповісти
вопрос к спецам, можно ли рыть такие ямы в 10 метрах от 5 этажного здания?
показати весь коментар
04.01.2022 14:54 Відповісти
низя До начала ст-ва нужно было шпунт Ларсена забить
показати весь коментар
04.01.2022 18:09 Відповісти
Обвал будинку у Харкові потрапив на відео

https://youtu.be/Hc1WuM-6LcI
показати весь коментар
04.01.2022 19:30 Відповісти
Повезло людишкам из офисов, что выходные.
показати весь коментар
04.01.2022 21:13 Відповісти
 
 