У Харкові обвалилася частина чотириповерхового будинку: у мерії назвали попередню причину. ФОТОрепортаж

У Харкові на проспекті Гагаріна обвалився чотириповерховий будинок. Попередньо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник мерії Юрій Сидоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо обвалу на Гагаріна, 20. Це не житловий будинок, це офісні приміщення колишнього заводу "Авторучка", що знаходяться на приватній території. Постраждалих, за словами власника приміщень, на щастя, немає", - написав він.

За його словами, попередньо обвал стався через будівництво, що почалося поряд з цим домом.

"Мер міста Ігор Терехов вже дав доручення профільному заступнику Кузьміну з'ясувати повну інформацію про те, ким, кому, як і чому було видано дозволи на це будівництво (якщо вони взагалі були видані). Зараз на місці події працюють представники поліції та ДСНС". - додав Сидоренко.

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Водночас у поліції повідомили, що будівля, у якій розташовувались офісні приміщення, готувалася під знесення та не використовувалась.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку. На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС. Причини та всі обставини події встановлюються.





