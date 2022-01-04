На Одещині відремонтують 24 км дороги до Вилкового. ФОТОрепортаж
В Одеській області капітально відремонтують дорогу до одного з найбільш мальовничих населених пунктів півдня країни – міста Вилкове. Виконавця робіт вже визначили на тендері.
Про це інформує Служба автомобільних доріг в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
"У системі публічних закупівель Prozorro визначено переможця на капітальний ремонт автомобільної дороги Т-16-07 Ізмаїл – Кілія – Вилкове, ділянка км 51 – км 75. Договір з підрядною організацію вже підписано. Ремонтні роботи розпочнуться з настанням відповідних погодних умов", - пояснили в автодорі.
Капітальний ремонт 24 км дороги від Кілії до Вилкового мають завершити до кінця року.
Минулого року в рамках програми відремонтували 10 км цієї дороги у межах міста Кілія. На ділянці 38-48 км поклали нову дорожню основу і два шари покриття з асфальтобетону, зробили узбіччя та з’їзди до будинків, поставили нові дорожні знаки, оновили тротуари і нанесли дорожню розмітку.
Служба автодоріг зняла на відео, як виглядає дорога після ремонту.
Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки програмі "Велике будівництво" в Україні вже оновили і побудували понад 40% основної мережі доріг.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кто мне не верит, может прочитать выше комменты и убедиться.
дебиловинтеллектуальных инвалидов в связи с объективными причинами.
Вот эта дорога до ремонта , так что целуй Осла в зад.
З приводу мєстних, я там вище писав про ремонт у моєму селі, де масштаби помєльче, але на відміну від Бориспільської траси, яка хоч стоять буде, у нас 2 км злазять УЖЕ ЗАРАЗ. Як виявилось, в грудні в зливу перед морозами так послали не тільки у нас.
Клали саме в сніг(точніше мокрий сніг, якій поступово зійшов і перетворився на дощ, що лив десь 3 дні десь на початку грудня). Вірмени устигли укласти 1 км повністю, наступний 1 км вони устигли вкласти лише одну полосу, бо ударив мороз і їм прийшлось "сворачіваться до вєсни". Цей 1 км УЖЕ злазить, ще їхати можна, але уже "пішов" рихлий асфальт. Той 1 км, що перший поки що не рихлий, але надії нема, бо почав кришитись і по ньому УЖЕ пішли ями. Це просто треба бачити (((
Кап. ремонт ав. дор. заг. користування місцевого значення О101701 /М-03/ - Соснова - Ташань /на Гельмязів/ км 19+000 - км 31+600 головний інженер проекту Замана І.М. ТОВ "Д І М "
24 км. дороги ... Отремонтируют ... До КОНЦА, *****, ГОДА!
10 км. дороги ... Ремонтировали весь прошлый год.
У нас что, конкурс "самое медленное строительство в мире"?
Називається - Кап. ремонт ав. дор. заг. користування місцевого значення О101701 /М-03/ - Соснова - Ташань /на Гельмязів/ км 19+000 - км 31+600 головний інженер проекту Замана І.М. ТОВ "Д І М "
Я сказал только про сроки. Вы - про приоритетность работ. А ведь есть еще технологии, СНИПы, качество стойматериалов, цены и пр. и пр.
Я по образованию архитектор, поэтому для меня очевиден и понятен весь 3,14здец, который происходит в этом т.н. "большом строительстве". А многие люди этого не понимают и продолжают поддерживать Зеленского: "ну, он хотя бы дороги сделал ...". И это пугает больше всего.