На Одещині відремонтують 24 км дороги до Вилкового. ФОТОрепортаж

В Одеській області капітально відремонтують дорогу до одного з найбільш мальовничих населених пунктів півдня країни – міста Вилкове. Виконавця робіт вже визначили на тендері.

Про це інформує Служба автомобільних доріг в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

"У системі публічних закупівель Prozorro визначено переможця на капітальний ремонт автомобільної дороги Т-16-07 Ізмаїл – Кілія – Вилкове, ділянка км 51 – км 75. Договір з підрядною організацію вже підписано. Ремонтні роботи розпочнуться з настанням відповідних погодних умов", - пояснили в автодорі.

Капітальний ремонт 24 км дороги від Кілії до Вилкового мають завершити до кінця року.

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Минулого року в рамках програми відремонтували 10 км цієї дороги у межах міста Кілія. На ділянці 38-48 км поклали нову дорожню основу і два шари покриття з асфальтобетону, зробили узбіччя та з’їзди до будинків, поставили нові дорожні знаки, оновили тротуари і нанесли дорожню розмітку.

Служба автодоріг зняла на відео, як виглядає дорога після ремонту.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки програмі "Велике будівництво" в Україні вже оновили і побудували понад 40% основної мережі доріг.