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На Одещині відремонтують 24 км дороги до Вилкового. ФОТОрепортаж

В Одеській області капітально відремонтують дорогу до одного з найбільш мальовничих населених пунктів півдня країни – міста Вилкове. Виконавця робіт вже визначили на тендері.

Про це інформує Служба автомобільних доріг в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

"У системі публічних закупівель Prozorro визначено переможця на капітальний ремонт автомобільної дороги Т-16-07 Ізмаїл – Кілія – Вилкове, ділянка км 51 – км 75. Договір з підрядною організацію вже підписано. Ремонтні роботи розпочнуться з настанням відповідних погодних умов", - пояснили в автодорі.

На Одещині відремонтують 24 км дороги до Вилкового 01

Капітальний ремонт 24 км дороги від Кілії до Вилкового мають завершити до кінця року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті відремонтували дорогу М-26 між КПП на кордоні з Румунією та Угорщиною, - ОДА. ФОТОрепортаж

Минулого року в рамках програми відремонтували 10 км цієї дороги у межах міста Кілія. На ділянці 38-48 км поклали нову дорожню основу і два шари покриття з асфальтобетону, зробили узбіччя та з’їзди до будинків, поставили нові дорожні знаки, оновили тротуари і нанесли дорожню розмітку.

На Одещині відремонтують 24 км дороги до Вилкового 02

Служба автодоріг зняла на відео, як виглядає дорога після ремонту.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки програмі "Велике будівництво" в Україні вже оновили і побудували понад 40% основної мережі доріг.

дороги (3061) Одеська область (3215) ремонт (2302) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+4
Я и так знаю и все время этому нариду напоминаю при случае. Сейчас уже не найдешь голосовавших.
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04.01.2022 16:16
+3
да.. дорога нужна, чтобы кацапы с ПМР добрались быстро в Одессу!? не ну не **** этот Зе!?
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04.01.2022 16:06
+3
А не хочешь у того народа спросить ,за кого они голосовали в 19 году.
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04.01.2022 16:11
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Хай би зняли відео 2 км відремонтованої дороги у нас в селі Горбані. Уже асфальт почав злазити. Весною будуть здирати і знову класти. Воно і не дивно, бо гарцовку клали в дощ а потім зразу ж асфальт. В грудні!!! Клали вірмени, але вони прості робітники. А от хто їх заставив так просрати пару мільйонів?
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04.01.2022 15:45 Відповісти
А нас клали в ливень накануне похолодания перед самыми морозами. Народ дико возмущался и обкладывал дорожников, их начальников и Зелю трехэтажными "эпитетами".
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04.01.2022 16:07 Відповісти
А не хочешь у того народа спросить ,за кого они голосовали в 19 году.
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04.01.2022 16:11 Відповісти
Я и так знаю и все время этому нариду напоминаю при случае. Сейчас уже не найдешь голосовавших.
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04.01.2022 16:16 Відповісти
Есть такое волшебное слово : ОТКАТ. Сам пойми , бабки надо освоить сегодня и сей час , а то весной Осла и Ко может уже и не быть.
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04.01.2022 16:09 Відповісти
)) армяне всегда ложат и на всех. но шоб асфальт???
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04.01.2022 16:10 Відповісти
да.. дорога нужна, чтобы кацапы с ПМР добрались быстро в Одессу!? не ну не **** этот Зе!?
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04.01.2022 16:06 Відповісти
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04.01.2022 16:07 Відповісти
Это да. Дураков ещё полным полно. Они всё по-прежнему кричат про откаты и хают строительство.
Кто мне не верит, может прочитать выше комменты и убедиться.
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04.01.2022 16:17 Відповісти
Увы, это так. Подтверждено уменьшение объема головного мозга у Хомо Сапиенс и процентное возрастание количества дебилов интеллектуальных инвалидов в связи с объективными причинами.
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04.01.2022 16:26 Відповісти
Слышь умный ты наш , а ну объясни мне дураку , на какой хрен надо было ремонтировать трасу Киев Борисполь , которая и так была в отличном состоянии и менять не только покрытие , а еще и оцинкованные столбы и заборы .По тому ,что все которые по этой трассе ездят на работу, включая и меня , точно уверены , что это голимый распил бабла.
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04.01.2022 16:27 Відповісти
В отличном состоянии она была лет 10 назад. Ее уже давно латали. А вначале этого года там уже нормальные ямы попадались и крайний правый был продавлен фурами. Согласен, по сравнению с другими дорогами это автобан... Радуйся что хоть что то делают. Было бы лучше если бы только пилили???!
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04.01.2022 17:29 Відповісти
То есть , трасса была в приличном состоянии , и можно было ограничится частичной заменой покрытия , по тому что есть дороги где ремонт куда важнее .Ну хоть с этим ты согласен , А теперь про необходимость замены забора и столбов расскажи , очень интересно ?
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04.01.2022 17:36 Відповісти
Ты когда полный ремонт в квартире делаешь ты окна старые деревянные оставляешь или новые пластиковые делаешь? Бабушкин ковер в новой квартире вешашешь?
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04.01.2022 17:39 Відповісти
Ну я так и думал , на реальные доводы у зебилов ответов нет.
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04.01.2022 17:30 Відповісти
Я там не живу. А сочинять не в моих правилах. Специально ждал будут ли какие возражения из местных. Т.к. подозревал, что ты соврал(ведь нелогично же на самом деле), а ответить по собственному опыту не мог(не живу там). И оказался прав- ты слишком "преувеличил" ту дорогу.
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04.01.2022 19:06 Відповісти
Я уже устал одному зелебобику объяснять , второй раз не имею желания.
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04.01.2022 19:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PT-T8syMCdo https://www.youtube.com/watch?v=PT-T8syMCdo

Вот эта дорога до ремонта , так что целуй Осла в зад.
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04.01.2022 19:20 Відповісти
Осел вам откровенно сцит в глаза , но для вас это божья роса.
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04.01.2022 19:29 Відповісти
Для особо одарьонних. Трасою Київ-Бориспіль користуються мільйони, там на лівому березі лише дві величезні магістралі, вона і та, що з Броварів. Все, як там людина написала і всі бачать той розпил.
З приводу мєстних, я там вище писав про ремонт у моєму селі, де масштаби помєльче, але на відміну від Бориспільської траси, яка хоч стоять буде, у нас 2 км злазять УЖЕ ЗАРАЗ. Як виявилось, в грудні в зливу перед морозами так послали не тільки у нас.
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04.01.2022 19:24 Відповісти
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04.01.2022 19:28 Відповісти
Зимой(в минусовую) можно строить, сейчас другие технологии. Главное, чтоб снега не было. Когда снег валил у вас строили?
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04.01.2022 19:29 Відповісти
Друже, я закінчував не автодорожній, а КІСІ. Я зовсім поганий інженер-будівельник, бо закінчив хоч і будівельний факультет але по спеціальності менеджмент організації, а взагалі то я фермер. Але навіть тих знань мені вистачить, щоб бачити, яку херню творять з ремонтами доріг.
Клали саме в сніг(точніше мокрий сніг, якій поступово зійшов і перетворився на дощ, що лив десь 3 дні десь на початку грудня). Вірмени устигли укласти 1 км повністю, наступний 1 км вони устигли вкласти лише одну полосу, бо ударив мороз і їм прийшлось "сворачіваться до вєсни". Цей 1 км УЖЕ злазить, ще їхати можна, але уже "пішов" рихлий асфальт. Той 1 км, що перший поки що не рихлий, але надії нема, бо почав кришитись і по ньому УЖЕ пішли ями. Це просто треба бачити (((
Кап. ремонт ав. дор. заг. користування місцевого значення О101701 /М-03/ - Соснова - Ташань /на Гельмязів/ км 19+000 - км 31+600 головний інженер проекту Замана І.М. ТОВ "Д І М "
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04.01.2022 19:53 Відповісти
Вілково українська Венеція
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04.01.2022 16:12 Відповісти
Вы ради интереса найдите фотографии Венеции и Вилковов интернете, может хоть тогда поймёте какую глупость пишите....
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04.01.2022 16:18 Відповісти
***, какое позорище!
24 км. дороги ... Отремонтируют ... До КОНЦА, *****, ГОДА!
10 км. дороги ... Ремонтировали весь прошлый год.
У нас что, конкурс "самое медленное строительство в мире"?
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04.01.2022 16:14 Відповісти
ні, конкурс, "а что так можно било?". Так нагло красти ще ніхто за 30 років не додумався. У нас теж зробили половину дороги в селі, а потім мостили дорогезні тротуари з фемки (уявляєте скільки такі тротуари коштують?)... Корочє, десь ділись, а потім з'явились в листопаді, знову убили купу часу на тротуари з фемки, а гарцовку в зливу уклали, потім за нею зразу ж асфальт, перед самими морозами уже в грудні!!! 2 км уже злазять. Обіцяють весною здеруть і знову укладуть, дєнєг хватіт.
Називається - Кап. ремонт ав. дор. заг. користування місцевого значення О101701 /М-03/ - Соснова - Ташань /на Гельмязів/ км 19+000 - км 31+600 головний інженер проекту Замана І.М. ТОВ "Д І М "
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04.01.2022 19:39 Відповісти
"А что, так можно было?" - это не только про дороги. Это девиз всего коррупционного дна, который происходит в Украине последние 30 лет!
Я сказал только про сроки. Вы - про приоритетность работ. А ведь есть еще технологии, СНИПы, качество стойматериалов, цены и пр. и пр.
Я по образованию архитектор, поэтому для меня очевиден и понятен весь 3,14здец, который происходит в этом т.н. "большом строительстве". А многие люди этого не понимают и продолжают поддерживать Зеленского: "ну, он хотя бы дороги сделал ...". И это пугает больше всего.
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05.01.2022 08:45 Відповісти
не у нас конкурс - у кого больше откат.
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04.01.2022 19:41 Відповісти
 
 