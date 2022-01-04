СБУ викрила на Закарпатті підпільну друкарню, де фальсифікували міжнародні свідоцтва про вакцинацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему виготовлення підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 у прикордонних районах України.
Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на прес-центр СБУ,
Для серійного підроблення ділки створили в Закарпатській області власну підпільну друкарню.
"Виробничі потужності "цеху" давали змогу ділкам щомісяця підробляти тисячі медичних документів. Крім того, вони налагодили масове виготовлення фальшивих довідок про негативні результати ПЛР-тестування", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що фіктивні документи "завірялися" підробленими печатками, QR-кодами та сфальсифікованими підписами сімейних лікарів.
Клієнтів зловмисники шукали через свого спільника в одній з медустанов регіону.
За попередніми даними, "доходи" учасників схеми становили сотні тисяч грн. Протиправну діяльність організували четверо місцевих жителів. Серед них представники комерційної структури та районної автошколи, де ділки облаштували нелегальну друкарню.
Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці виявили: фіктивні міжнародні свідоцтва про вакцинацію та довідки про негативні результати ПЛР-тестів; підроблені печатки; електронні носії інформації та засоби зв'язку з доказами незаконної діяльності.
Наразі всім чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру за ч.3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.
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ведь инфа в сми, єто повод для уголовного дела и расследования.
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Щось я друкарського обладнання не бачу.
А в Запорожье видишь друкарське обладнання? Там ведь в официальных прививочных пунктах на настоящих чистых бланках роздруковують и шльопають
У чекісти давно набирають принципово тупорилих але дуже старанних кретинів!
Типография, это такая контора, которая занимается изготовлением той или иной печатной продукции тиражом.
Тира́ж (фр. tirage) - количество экземпляров печатного издания одного названия.
Для изготовления тиража данного конкретного печатного издания, нужно сходить в канцелярский магазин за несколькими пачками желтой бумаги А4 и (если дома не имеется) в магазин электроники за лазерным принтером. И фсё! - твой письменный стол превратился в типографию.
Типографией называют определенную отрасль, которая занимается печатным делом. Это может быть издательство, рекламное агентство и любое другое предприятие, которое занимается изготовлением печатной продукции. Где-то печатают книги, где-то - периодические издания, а где-то - продукцию рекламного характера.
От себя добавлю - а так же квартиру, в которой подпольно изготавливают на заказ (тиражем) фальшивые ковидные справки.
Я понимаю, что тебе, после прочтения заголовка, хотелось увидеть как маски-шоу на БТР-ах с автоматами и гранатометами штурмуют нечто такое
но времена меняются и "типографии" с "фабриками гоззнака" сравнительно легко перемещаются на 3-4 м2 жилой площади.
В НЛ очень спокойная и профессиональная полиция. Для того, чтоб тебя начали бить, надо ОООЧЕНЬ постараться.
А чтобы вас перестали разводить, надо создать датабазу куда можно будет обратиться и прям за секунду проверить оригинальность и на подделки. У Дия такой принцип и не говорите что её взломали (хотя чё, пообсуждайте авось найдёте брешь в безопасности).
Без этого всякие васи будут вам печатать волнующие воображение голограммы и вы себе закайфуете от чувства защищённости ))).
А можно огласить имена, хотя бы медучреждения?