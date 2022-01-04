УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15088 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 652 39

СБУ викрила на Закарпатті підпільну друкарню, де фальсифікували міжнародні свідоцтва про вакцинацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему виготовлення підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 у прикордонних районах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на прес-центр СБУ,

Читайте також: МОЗ дозволило поєднувати CoronaVac з іншими вакцинами

Для серійного підроблення ділки створили в Закарпатській області власну підпільну друкарню.

"Виробничі потужності "цеху" давали змогу ділкам щомісяця підробляти тисячі медичних документів. Крім того, вони налагодили масове виготовлення фальшивих довідок про негативні результати ПЛР-тестування", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що фіктивні документи "завірялися" підробленими печатками, QR-кодами та сфальсифікованими підписами сімейних лікарів.

Клієнтів зловмисники шукали через свого спільника в одній з медустанов регіону.

СБУ викрила на Закарпатті підпільну друкарню, де фальсифікували міжнародні свідоцтва про вакцинацію 01

За попередніми даними, "доходи" учасників схеми становили сотні тисяч грн. Протиправну діяльність організували четверо місцевих жителів. Серед них представники комерційної структури та районної автошколи, де ділки облаштували нелегальну друкарню.

СБУ викрила на Закарпатті підпільну друкарню, де фальсифікували міжнародні свідоцтва про вакцинацію 02

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці виявили: фіктивні міжнародні свідоцтва про вакцинацію та довідки про негативні результати ПЛР-тестів; підроблені печатки; електронні носії інформації та засоби зв'язку з доказами незаконної діяльності.

Читайте також: У Туреччині дозволили робити п’яте щеплення проти COVID-19

Наразі всім чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру за ч.3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.

СБУ викрила на Закарпатті підпільну друкарню, де фальсифікували міжнародні свідоцтва про вакцинацію 03

СБУ (12818) коронавірус (19923) Закарпатська область (2049)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
а когда начнете ловить предателей и шпионов?
ведь инфа в сми, єто повод для уголовного дела и расследования.
показати весь коментар
04.01.2022 17:06
+2
Уявляю який високий рівень обладнання нашої селищної полікліники, яка видає справжні сертифікати про вакцинацію.
показати весь коментар
04.01.2022 17:07
+2
Щось я друкарського обладнання не бачу. А голографічні налІпки у них звідки?
показати весь коментар
04.01.2022 17:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а когда начнете ловить предателей и шпионов?
ведь инфа в сми, єто повод для уголовного дела и расследования.
показати весь коментар
04.01.2022 17:06 Відповісти
Уявляю який високий рівень обладнання нашої селищної полікліники, яка видає справжні сертифікати про вакцинацію.
показати весь коментар
04.01.2022 17:07 Відповісти
Выдавать и изготавливать, это несколько разные сферы деятельности. То ты просто плохо представляешь, что такое бланки строгой отчетности, что такое их изготовление и их оборот
показати весь коментар
04.01.2022 17:48 Відповісти
У мене настолі лежить ахіренний, справжній сертифікат про вакцинацію. Його бланк так захищений, що мені навіть страшно з ним по вулицях ходоти. По захищенності 100 доларів проти нього туалетний папір.
показати весь коментар
04.01.2022 18:06 Відповісти
Он изготовлен с помощью "обладнання нашої селищної полікліники"?
показати весь коментар
04.01.2022 18:28 Відповісти
Ну напевно його не замовляли в США.
показати весь коментар
04.01.2022 18:31 Відповісти
Щось я друкарського обладнання не бачу. А голографічні налІпки у них звідки?
показати весь коментар
04.01.2022 17:14 Відповісти
Принтер для печати таких наклеек, от 600 баксов стоит.
показати весь коментар
04.01.2022 17:26 Відповісти
Тут є багато нюансів.
показати весь коментар
04.01.2022 18:52 Відповісти
А какое такое нанооборудование нужно иметь, чтобы распечатать черный текст на желтой бумаге?
показати весь коментар
04.01.2022 17:53 Відповісти
Друкарня і копіцентр це дещо різне обладнення. Різниця приблизно як між палітурною майстернею і книжковим комбінатом.
показати весь коментар
04.01.2022 18:55 Відповісти
В Запорожье выдают международные сертификаты вакцинации: как и где получить (ФОТО)


Найди отличия

показати весь коментар
04.01.2022 21:54 Відповісти
і що я повинен побачити? схоже на принтерну роздруківку.
показати весь коментар
04.01.2022 22:09 Відповісти
https://www.inform.zp.ua/2021/07/15/121065_sertifikat-vaktsinatsii-gde-i-kak-vydayut-v-zaporozhe/ В Запорожье уже можно получить международный сертификат вакцинации от COVID-19. Их выдают или на месте вакцинации, или по запросу семейному врачу. Рассказываем, как его получить и что он из себя представляет.
показати весь коментар
04.01.2022 22:37 Відповісти
файл з чистим бланком, заповнили, роздрукували, шльопнули печатки і ти щасливий власник аусвайса.
показати весь коментар
04.01.2022 22:44 Відповісти


Щось я друкарського обладнання не бачу.

А в Запорожье видишь друкарське обладнання? Там ведь в официальных прививочных пунктах на настоящих чистых бланках роздруковують и шльопають
показати весь коментар
04.01.2022 22:55 Відповісти
прочитайте уважно заголовок статті. на фото не побачив ні друкарні, ні того що в ній можна надрукувати. а голограми, швидше за все, надруковані не там.
показати весь коментар
04.01.2022 23:01 Відповісти
Фсбу-традиційно в тємі-найопка друг чекіста! Обладнання не видно? А воно десь є! Ви просто неуважні.
У чекісти давно набирають принципово тупорилих але дуже старанних кретинів!
показати весь коментар
05.01.2022 09:56 Відповісти
Бот, попроси у хозяина искусственный интеллект, потому что твой естественный либо сломался, либо ты им изначально не был укомплектован

Типография, это такая контора, которая занимается изготовлением той или иной печатной продукции тиражом.
Тира́ж (фр. tirage) - количество экземпляров печатного издания одного названия.

Для изготовления тиража данного конкретного печатного издания, нужно сходить в канцелярский магазин за несколькими пачками желтой бумаги А4 и (если дома не имеется) в магазин электроники за лазерным принтером. И фсё! - твой письменный стол превратился в типографию.

Типографией называют определенную отрасль, которая занимается печатным делом. Это может быть издательство, рекламное агентство и любое другое предприятие, которое занимается изготовлением печатной продукции. Где-то печатают книги, где-то - периодические издания, а где-то - продукцию рекламного характера.

От себя добавлю - а так же квартиру, в которой подпольно изготавливают на заказ (тиражем) фальшивые ковидные справки.

Я понимаю, что тебе, после прочтения заголовка, хотелось увидеть как маски-шоу на БТР-ах с автоматами и гранатометами штурмуют нечто такое



но времена меняются и "типографии" с "фабриками гоззнака" сравнительно легко перемещаются на 3-4 м2 жилой площади.
показати весь коментар
05.01.2022 11:07 Відповісти
ботва, я в цій темі з 1994 року...не треба мені лікувати.
показати весь коментар
05.01.2022 11:26 Відповісти
Не надо их сажать , отдайте в клинику для добровольных опытов .
показати весь коментар
04.01.2022 17:15 Відповісти
В минздрав стажерами …
показати весь коментар
04.01.2022 17:21 Відповісти
зараз по Euronews покажуть Україну та цих дикунів які формують імідж країни..
показати весь коментар
04.01.2022 17:29 Відповісти
обілетять на 20-30 шмат зЄлені ....- поставлять на "абонент " в 2-3 штуки зЄлені ....- і працюйте хлопці далі - вся "боротьба"...
показати весь коментар
04.01.2022 17:37 Відповісти
Служба Безопасности Украины, в военное время ловит шпионов и предателей Украины?
показати весь коментар
04.01.2022 17:38 Відповісти
Наконец то начались реформы и всё идёт хорошо
показати весь коментар
04.01.2022 17:40 Відповісти
Хитросделанные хохлы (другого слова не подберу) хотят чтоб их за бугор и с тестом не пускали? Шоб заставляли делать новый тест при пересечении границы? Ну так к этому всё идёт. Продолжайте в том же духе.
показати весь коментар
04.01.2022 17:50 Відповісти
Это тебе на раша тудей показали? Там тебе и не такое покажут.
показати весь коментар
04.01.2022 18:42 Відповісти
"весь мир" - это вы и ваш второй аакаунт под хранцузским флажком?
В НЛ очень спокойная и профессиональная полиция. Для того, чтоб тебя начали бить, надо ОООЧЕНЬ постараться.
показати весь коментар
04.01.2022 18:54 Відповісти
Во Франции недавно изьяли 18 000 поддельных ковид сертификатов.
показати весь коментар
04.01.2022 21:51 Відповісти
Цікаво а що таке,,сертифікати,, це державнаий платний кусок платного папіру чи гарантія безкоштовного лікування українців від всіх недуг?
показати весь коментар
04.01.2022 18:14 Відповісти
Продавцям п'ятнашку , покупцям - п'ятьорік , всім з конфіскацією майна . Це буде чесно і справедливо . Та й іншим наука .
показати весь коментар
04.01.2022 22:01 Відповісти
ребят вы можете хоть залепить его голограммами, хоть портрет Творца на него наклеить с личной подписьюи типа гарантией. Но, теоретический Вася просто возьмёт и скопирует и распечатает и надует вас и вы будете уверены что вы не обмануты, а очень защищены от подделок. Голограмкой печаткой и подписью да???? Они тоже были подделаны. Вас развели тут.

А чтобы вас перестали разводить, надо создать датабазу куда можно будет обратиться и прям за секунду проверить оригинальность и на подделки. У Дия такой принцип и не говорите что её взломали (хотя чё, пообсуждайте авось найдёте брешь в безопасности).
Без этого всякие васи будут вам печатать волнующие воображение голограммы и вы себе закайфуете от чувства защищённости ))).
показати весь коментар
06.01.2022 09:44 Відповісти
"Клиентов злоумышленники искали через своего сообщника в одном из медучреждений региона. Источник: "

А можно огласить имена, хотя бы медучреждения?
показати весь коментар
06.01.2022 11:15 Відповісти
 
 