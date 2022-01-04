Під час розкопок на Львівщині знайшли унікальні артефакти часів Римської імперії. ФОТОрепортаж
Археологи виявили поблизу села Карів на Львівщині, коштовні предмети Римської імперії, яким немає аналогів в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА.
Розвідкові розкопки нововідкритої пам’ятки часів германських племен виявили два нові унікальні археологічні об'єкти: поховання з обрядовими предметами всередині та заглиблену споруду, призначення якої поки залишається загадкою.
"В похованні, крім людських решток, археологи знайшли фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає. А також: уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев'яної скриньки, оббитої бронзовими пластинками з декоративними цвяшками і половинку жетона з білого пастового скла. Такі жетони використовували для римських настільних ігор", — розповідає директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.
За словами дослідників, всі ці коштовні предмети Римської імперії свідчать про те, що тут поховано багатого чоловіка. А саму знахідку датують початком ІІІ ст. н. е. і відносять до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.
Досліджувати околиці села Карів почали у 2017 році, відколи місцеві краєзнавці випадково знайшли тут давній меч та інші металеві вироби і принесли їх в Історико-краєзнавчий музей м. Винники. Розпочавши роботи, археологи зрозуміли, що це - давній могильник германських племен, яких на цих теренах не мало би бути. Принаймні, так вважалося раніше.
Кілька років тому за результатами розкопок у Карові була скликана археологічна наукова конференція в Берліні, де провідні європейські науковці кілька днів обговорювали питання цієї знахідки. За словами керівника розкопок, кандидата історичних наук Ярослава Онищука, Карів як археологічна знахідка — відкриття століття не тільки для України.
"Бронзовий казан з атташами у вигляді чоловічих фігур, який ми віднайшли давніше, є третьою такою знахідкою у світі. Крім того, могильник свідчить, що на цих територіях проживали люди, про існування яких на українських теренах досі було невідомо. Припускаємо, що це група людей із Середнього Дунаю, які оселилися тут у результаті надзвичайних обставин, а саме - через так звані Маркоманські війни 166-180 років", — коментує Онищук.
Розкопки на околицях села Карів проводяться спільними зусиллями Історико-краєзнавчого музею Винників, департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації, кафедрою археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ ім. Івана Франка, в партнерстві з Інститутом археології Жешувського університету (Польща).
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а стовп з чистого заліза в індії давній і досі не іржавіє...
тобто, що хоч можливе у давні часи...
для прикладу в артанії - одній з держав русів по древнєарабських джерелах, робили мечі, які згинались і розпрямлялись...тобто пружинили... отже була така технологія 1000 років тому...тут, у нас за 4 дні ходу від києва, як пишуть ті ж джерела
2. Первые индоевропейцы были кочевниками.
3. Археология говорит что Трипольцев вытеснили кочевники- индоевропейцы, одни из первых которые попали в Европу через Кавказ.
А теперь сведи пазлы в картинку
Как они там очутились и когда- вопрос другой.
Я лишь напомню тебе что из До-Индоевропейцев в Европе к тому моменту были следующие народы:
Лигуры (раен нынешней Генуи), Иберы (нынешние баски), Пикты (Шотландия), группа племен италиков (реты, этрусски, пицены), племена о.Сардинии, Пеласги (троянцы), Минойцы (первые цивилизации Крита и греции в целом), Тавры (в горах южного Крыма).
санскритупраіндоєвропейської мови - ось і всі пазли. А трипільців не витіснили - вони самі пішли на південь, коли в нас змінився клімат і стало неможливо прогодуватися землеробством
не чуди.
Как раз в этом районе и обитала Черняховская культура.
умники мать вашу.
А уже в III веке лугии и готы, похоже, смешались.
там був переволок між цими водними системами...і в таких місцях і досі збереглись ліски, лісочки...навіть серед степів...це були матеріали та рембаза транспорту, дрова, будівельний матеріал...
стрийський парк може виявитись таким давнім насадженням...
Уникальность - в том, что похоронен большой человек из германцев, причем вождь, который тесно общался с римлянами, судя по находкам.
Вот оказывается куда заходили германские племена, причем богатые их вожди.
круто.
так что германцы и там тоже ходили между морей..
и восточнее по серету в василев-на-днестре
и еще восточнее с зап буга на южный...там, в межибужье много всего по себе оставили...названия сохранились гуты, гутыська, плужне, кудин-губин, винита/р/, астаркуда-острогота-острополь, к/а/нив - книва...
хотя это уже другое...короче, львов - балтийской город
Продовжуйте, ще щось познаходьте.
Будем розбиратися: хто, де, як і коли в нас тут жив.
На даний час державна архіологія "з-за кутка", подекуди стікаючи вологою, спостерігає за тими архоелогічними цінностями, що виставляються на віоліті, райберті, домоноглі та інших менш значущих ресурсах. Всьому причина-бідність та бездіяльність держави. Тому народ, вбачаючи це перейшов до більш рішучих дій. Переважна більшість копачів-аматорів знаходиться в полі діючих законів-тобто копають не порушуючи чинне законодавство, це-"сірі" копачі. Безліч люду мають таке хоббі. Ходи собі по полям, лугам, лісам; не заходь в місця історичних пам"яток, заповідних зон, закопуй ямки за собою, бережи природу - і матимеш щастя. Проте існує "чорний" прошарок, який не до вподоби ні "білим", ні "сірим". Причина для цього: чорні копають порушуючи і моральні, і державні закони, підводячи "сірих" до їх порівняння з "чорними", але то окрема історія. Вернімося до "сірих" та їх знахідок. В основному це предмети, що не розклалися під дією міндобрив або часу; їх доля подібна-вони або лишаються в якості трофеїв копача, або "відбивають" прилади (які не мало коштують) на вищезазначених ресурсах, або далі гниють в землі. Кому яке діло, що копач знайшов на березі водойми, ораному полі чи лісовій дорозі?-правильно в більшості випадків нікому, а знахідки, повірте, бувають вражаючі, причому в самих неочікуваних місцях. Скажете-а реставрація!? В нинішній час довести річ до стану"айс" з хламу-справа прямих рук, світлої голови та наявності інтернету. Все решта-бажання і наявні кошти на придбання інструменту та витратного матеріалу для реставрації, причому - якщо державну організацію обмежує бюджет, наявність коштів, проведення тендерів, а копача-тільки сума коштів на банківському рахунку. Якщо нічого з вищепераховного не маєш-акуратно мий, детально фотографуй- і на сайт. Шляхів є багато, аби вистачило розуму. Тому так історично склалося, вже років 10, що переглядаючи подібні новини, сенсацій фактично я не бачу; більше сенсацій я бачив в гаражах, на приватній реставрації, сайтах та домашніх колекціях. Я поважаю працю Людей, які описані в новинах, вони ідеологічно таморально вище, але що до того державі? Плюс від аматських знахідок в тому, що рано чи пізно речі, які фізично не можуть віднайти археологи всодно знайдуть своє місце в історії.
Це - констатація факту, а не точка зору.
это будет твоя минута славы
Ведь должны были найти древнего укра,а нашли какого то типа римлянина... Это нонсенс в мире археологии,ведь все мы прекрасно знаем,что все расы и народы пошли от уколы...и тем более на территории древней цивилизации Украины не должно ни кого быть ,кроме уколы.
Короче скоро будет сенсация,и все таки выяснят что это ты не римлянин а протоукр,потомок великих укров которые выкопали чёрное море